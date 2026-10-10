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Az egész szezonra kidőlt a New York Rangers gólszerző kapusa

2026.10.10. 19:48
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Igor Sesztyorkin (Fotó: Getty Images)
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Igor Sesztyorkin NHL New York Rangers
Súlyos térdsérülés miatt egész szezonra elveszítette orosz kapusát, Igor Sesztyorkint az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő New York Rangers.

A 30 éves hálóőr pénteken a Washington Capitals ellen sérült meg, amikor egy kijövetelt követő visszakorcsolyázás során nekiütközött a kapuvasnak. Az eset után csak segítséggel tudta elhagyni a jeget.

A 2022-ben a liga legjobb kapusának megválasztott Sesztyorkin másfél hete gólt szerzett, múlt vasárnap pedig gólpasszt adott, kiesése nagy érvágás a Rangersnek.

 

Igor Sesztyorkin NHL New York Rangers
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