Az egész szezonra kidőlt a New York Rangers gólszerző kapusa

A 30 éves hálóőr pénteken a Washington Capitals ellen sérült meg, amikor egy kijövetelt követő visszakorcsolyázás során nekiütközött a kapuvasnak. Az eset után csak segítséggel tudta elhagyni a jeget.

A 2022-ben a liga legjobb kapusának megválasztott Sesztyorkin másfél hete gólt szerzett, múlt vasárnap pedig gólpasszt adott, kiesése nagy érvágás a Rangersnek.