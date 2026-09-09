NFL: a Kansas City visszazárkózna az Amerikai főcsoport élmezőnyébe

DÉLI CSOPORT

HOUSTON TEXANS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: –

Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: DeMeco Ryans (2023 óta)

Kezdő irányító: C. J. Stroud (2023 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 8.

A védelem egy éve uralta az edzőtábort, a támadósornak az alapszakaszban is hetek kellettek ahhoz, hogy visszaszerezze az önbizalmát. A védősor miatt ezúttal sem kell aggódni, C. J. Stroud előtt a támadófalat a piacról és a drafton is megerősítették (az első körös Keylan Rutledge ott áll majd a közepén), David Montgomery futó is tehermentesítheti az irányítót, aki New England elleni playoffvereség után kapott hideget-meleget, és most újra bizonyítania kell, hogy a liga legjobbjai közé tartozik a posztján.

INDIANAPOLIS COLTS

Bajnoki címek: 4. Legutóbb a Super Bowlban: 2009

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Shane Steichen (2023 óta)

Kezdő irányító: Daniel Jones (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 21.

Az előző idény első felében túlteljesített a Daniel Jones-vezette Colts, így extrán látványos volt az alapszakasz végi összezuhanás is. A holt idényben a csapat nem lett gyengébb, de posztonként egy klasszissal borotvaélen táncol az Indianapolis: ha csak a támadósorból Jones, Jonathan Taylor, Alec Pierce vagy Tyler Warren megsérül, 2026-ban sem sikerül bejutni a playoffba – itt nincs olyan tartaléksor, mint például San Franciscóban.

Jonathan Taylor egészsége meghatározza az Indianapolis idényét (Fotó: Getty Images)

JACKSONVILLE JAGUARS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: –

Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Liam Coen (2025 óta)

Kezdő irányító: Trevor Lawrence (2021 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 14.

Liam Coen végre kihozta azt a játékot Trevor Lawrence-ből, amit a 2021-es drafton reméltek az 1/1-től. Zseniális edzőre bukkant a Jaguars, Coen előtt a következő nagy kihívás, hogy beteljesítse az elkapóként és cornerbackként is klasszisnak kikiáltott Travis Hunter ígéretét. Ebben segítségére lehet, hogy mindkét tavalyi koordinátora, Grant Udinski (támadó) és Anthony Campanile (védő) is a helyén maradt.

TENNESSEE TITANS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1961-ben, Houston Oilers néven). Legutóbb a Super Bowlban: 1999

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Robert Saleh (új)

Kezdő irányító: Cam Ward (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 28.

A Déli csoport egyetlen új vezetőedzője, Robert Saleh a New York Jetsnél nem járt sikerrel, de San Franciscóba visszatérve a védelem élén megmutatta, hogy érdemel még esélyt. Nashville-ben Brian Daboll (ex-Giants) és Gus Bradley (ex-Jaguars) személyében két korábbi főedző segíti a munkáját, a keretet sikerült megerősíteni. A draft első körében a támadósorba Carnell Tate elkapó, a védelembe Keldric Faulk passzsiettető érkezett, a Titans megszorongathatja a csoportriválisokat.

Carnell Tate (kékben), a Tennessee újonc elkapója a következő évek egyik nagy sztárja lehet (Fotó: Getty Images)

ÉSZAKI CSOPORT

BALTIMORE RAVENS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 2012-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2012

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Jesse Minter (új)

Kezdő irányító: Lamar Jackson (2018 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 5.

A következő évek fő kérdése, hogy John Harbaugh elbocsátása hiba volt vagy valóban az edző jelentette a legfőbb akadályt a kiválóan összerakott keret és a bajnoki cím között? Lamar Jackson és Derrick Henry mostantól Jesse Minter irányítása alatt bizonyíthat, Trey Hendricksonnal a védelem tovább erősödött, a rájátszásba jutás nem elég, a cél csakis a Super Bowl lehet.

CINCINNATI BENGALS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 2021

Tavalyi mérleg: 6–11

Vezetőedző: Zac Taylor (2019 óta)

Kezdő irányító: Joe Burrow (2020 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 12.

Úgy adtak tavaly nagy szerződést két elkapójuknak, Ja’Marr Chase-nek és Tee Higginsnek, hogy látszólag semmi mással nem törődtek. Joe Burrow sérülés miatt nyolc meccset játszott, így nem térülhetett meg a befektetés, a védelem viszont a liga egyik leggyengébbje volt. Trey Hendrickson elengedése ellenére a vezetőség úgy véli, sikerült megoldást találni, elsősorban Dexter Lawrence szerződtetésével. A csoportban egyedül Zac Taylor maradt a vezetőedzői posztján, ami nagy előnyt jelenthet.

Dexter Lawrence (97) személyében új vezére van a Bengals védelmének (Fotó: Getty Images)

CLEVELAND BROWNS

Bajnoki címek: 8 (legutóbb 1964-ben). Legutóbb a Super Bowlban: –

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Todd Monken (új)

Kezdő irányító: Deshaun Watson (2022 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 30.

Eddig legalább az reményt adott, hogy ennél rosszabb nem lehet – erre Myles Garrett személyében a liga legjobb védőjén is túladott a vezetőség. A sokadik újrakezdést látjuk Clevelandben, ezúttal Todd Monken feladata, hogy jó csapatot gyúrjon a tehetséges fiatalokból. Az irányítókérdés továbbra sem tisztázott – a 2022-es szerződtetése óta alig játszó Deshaun Watson kap még egy esélyt, de ha nem él vele, Shedeur Sanders a második évében bizonyíthatja, hogy tényleg rá lehet bízni a csapatot. Vagy a 2027-es drafton jön az igazi válasz?

PITTSBURGH STEELERS

Bajnoki címek: 6 (legutóbb 2008-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2010

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Mike McCarthy (új)

Kezdő irányító: Aaron Rodgers (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 19.

Mike Tomlin korszaka véget ért, de Aaron Rodgers még egy évig marad (2021 óta először kezdi ugyanazzal az irányítóval az idényt a Steelers, amellyel az előzőt), hogy Mike McCarthy első pittsburghi idényének részese legyen. Amikor a Steelers legutóbb a Super Bowlba jutott, a Green Bay a kettejük vezérletével győzte le – most ők ketten juttatnák vissza oda. Az irányítókkal könnyen szót értő McCarthy másik feladata, hogy megtalálja Rodgers utódját – Will Howard és Drew Allar már az irányítása alatt pallérozódik, de lehet, hogy a hosszútávú megoldás még nincs a keretben.

Mike McCarthy és Aaron Rodgers a Steelers legyőzésével lett közösen bajnok, most együtt dolgoznak a pittsburghi sikerért (Fotó: Getty Images)

KELETI CSOPORT

BUFFALO BILLS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1965-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 1993

Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: Joe Brady (új)

Kezdő irányító: Josh Allen (2018 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 7.

A Bills vadonatúj, 60 ezres stadionba költözött, a Highmarkban nyitott arénaként továbbra is fontos szerepet játszik majd az időjárás – főleg az idény vége felé. Josh Allen a liga egyik legjobb irányítója, az eddigi támadókoordinátor lett a vezetőedzője, így a Buffalo ezen a téren elit marad. A védelem viszont átalakul Jim Leonhard irányításával, kérdés, hogy a veterán játékosok mennyire hatékonyan állnak át a 4–3-as felállásról a 3–4-esre.

MIAMI DOLPHINS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1973-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 1984

Tavalyi mérleg: 7–10

Vezetőedző: Jeff Hafley (új)

Kezdő irányító: Malik Willis (új)

Kereterősség a CBS szerint: 32.

Új általános igazgató (Jon-Eric Sullivan), új vezetőedző, új irányító. Totális újraindítás történik Miamiban, ahol Malik Willis is esélyt kap arra, hogy új alapokra helyezze karrierjét. Ha sikerül, mindenki boldog lesz. Ha nem, akkor jöhet a 2027-es draft egyik legígéretesebb irányítója. Az elvárások minimálisak, ez segíthet a fiatal játékosoknak, akik azért küzdenek, hogy a jövőben is a csapat tagjai legyenek – az egyetlen biztos pont jelenleg De’Von Achane futó.

De’Von Achane a liga leggyengébb keretének egyetlen sztárja (Fotó: Getty Images)

NEW ENGLAND PATRIOTS

Bajnoki címek: 6 (legutóbb 2018-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2025

Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 3–1)

Vezetőedző: Mike Vrabel (2025 óta)

Kezdő irányító: Drake Maye (2024 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 6.

Mike Vrabel első idényében minden a legnagyobb rendben volt a Super Bowlig, amelyben aztán a Seattle Seahawks több kategóriával a Patriots fölé nőtt. A februári sokk után levonták a tanulságokat, megerősítették a támadófalat, A. J. Brown személyében sztárelkapó érkezett, a holt idény nyugalmát csak Vrabel és Diana Russini újságíró románcának kipattanása zavarta meg, de mire elrajtol az idény, ez is lecseng.

A. J. Brown Philadelphiában bomlasztotta a csapategységet, a Patriotsnál azt remélik, gyorsan megtalálja az összhangot Drake Maye irányítóval (Fotó: Getty Images)

NEW YORK JETS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1968-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 1968

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Aaron Glenn (2025 óta)

Kezdő irányító: Geno Smith (visszatérő)

Kereterősség a CBS szerint: 26.

Nagyon biztató építkezési folyamat zajlik a Jetsnél, az idén három első körös újonc érkezett, és a 2027-es drafton is ennyi jog áll a csapat rendelkezésére – ebből az idény alakulásától függetlenül korai húzás lehet, ami az irányítóosztály lehetőségeit látva ígéretes. Addig is Geno Smith feladata a támadóegység vezérlése, de kérdéses, hogy Aaron Glenn mennyi türelmet kap a vezetőségtől.

NYUGATI CSOPORT

DENVER BRONCOS

Bajnoki címek: 3 (legutóbb 2015-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2015

Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: Sean Payton (2023 óta)

Kezdő irányító: Bo Nix (2024 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 4.

Sean Payton Vance Joseph védőkoordinátor segítségével a liga egyik legstabilabb csapatát építette fel Coloradóban, ahol idén minimális kozmetikázásra volt szükség ahhoz, hogy a Broncos az AFC fő esélyesévé váljon. Jaylen Waddle szerződtetésével talán az utolsó lyukat is betömték, Davis Webb támadókoordinátor (akit 2017-ben többek között Patrick Mahomes évfolyamtársaként draftoltak, de már itt tart edzőként) feladata, hogy a Bo Nix-vezette egység valóban ellenállhatatlanná váljon.

Jaylen Waddle volt a hiányzó láncszem a Denver majdnem tökéletes gépezetében? (Fotó: Getty Images)

KANSAS CITY CHIEFS

Bajnoki címek: 5 (legutóbb 2023-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2024

Tavalyi mérleg: 6–11

Vezetőedző: Andy Reid (2013 óta)

Kezdő irányító: Patrick Mahomes (2018 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 11.

A Chiefs már Patrick Mahomes sérülése előtt nehéz helyzetbe került, esélye sem volt versenybe szállni a Broncosszal vagy a Chargersszel. Nehéz elképzelni még egy ilyen rossz idényt Andy Reidtől és Mahomestól, de tettek is azért, hogy javuljon a helyzet. Eric Bieniemy visszatért a támadóegység élére, s szerződtették a Super Bowl legértékesebb játékosát, Kenneth Walkert futónak. Mahomes gyógyulása a vártnál jobb ütemben halad, Travis Kelce immár Taylor Swift férjeként tér vissza, azaz minden rendben Kansas Cityben.

LAS VEGAS RAIDERS

Bajnoki címek: 3 (legutóbb 1983-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2002

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Klint Kubiak (új)

Kezdő irányító: Kirk Cousins (új)

Kereterősség a CBS szerint: 27.

Fernando Mendoza volt a draftelső, de Klint Kubiak várhatóan nem dobja be egyhamar a mély vízbe, a veterán Kirk Cousins nyitja az idényt kezdő irányítóként. Brock Bowers és Ashton Jeanty fiatal és remek támadó, Tyler Linderbaum személyében a liga egyik legjobb centere érkezett. Maxx Crosbyt végül nem sikerült eladni a Baltimore-nak, így a védelemben is lesz extraklasszis – más kérdés, hogy egy ilyen erős csoportban ez mire elég.

Las Vegasban népszerű fogadási opció, hogy Kirk Cousins (balra) meddig tartja a kispadon a draftelső Fernando Mendozát (Fotó: Getty Images)

LOS ANGELES CHARGERS

Bajnoki címek: 1 (1963-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 1994

Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Jim Harbaugh (2024 óta)

Kezdő irányító: Justin Herbert (2020 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 15.

Mike McDaniel olykor csodákat művelt a Miami támadóegységével, most Jim Harbaugh vezetőedző Justin Herbertet és társait bízta rá. A támadófal két oldalán Joe Alt és Rashawn Slater újra egészséges, a belülre érkezett rutinos Tyler Biadasz azonban súlyosan megsérült a rajt előtt. A center pótlása kulcsfontosságú, mert Herbert egészsége múlhat rajta, és az irányító nélkül nehéz lesz szembeszállni a Denverrel és a Kansas Cityvel.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök

2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)

Péntek

2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne (Netflix)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)