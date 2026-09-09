Mourinho nem érti, miért nem Courtois-t választották az Inter elleni mérkőzés legjobbjának

„Ez a mérkőzés 5–1-re, 6–1-re, de akár 6–6-ra is végződhetett volna” – fogalmazott José Mourinho a Real Madrid honlapjának tudósítása szerint.

„Őrületes összecsapás volt, ez pedig nem igazán tetszik nekem. Jobban szeretem, ha úgy szerzünk öt, hat vagy hét gólt, hogy közben teljes mértékben mi irányítjuk a játékot, és nem szorulunk rá a kapusunk hihetetlen teljesítményére. Aki a meccs legjobbját kiválasztotta, bizonyára elaludt a találkozó során. Ha Thibaut Courtois mai teljesítménye alapján nem kaphatta meg a díjat, akkor soha máskor nem részesül ebben az elismerésben” – jelentette ki hét védést bemutató kapusa kapcsán. – Mindezt úgy mondom, hogy nem szeretném csökkenteni Federico Valverde érdemeit, aki megérdemelte, hogy őt válasszák meg a legjobbnak.

A Real portugál edzője kitért a 88. percben lecserélt Vinícius Junior teljesítményére is.

„Még nincs csúcsformában, ez mindenki számára látható. Hihetetlenül keményen dolgozik azért, hogy ő lehessen az, aki eldönt mérkőzéseket. Eljön majd ennek az ideje.”

Federico Valverde a mérkőzés legjobbjának járó elismeréssel (Fotó: Getty Images)

Federico Valverde szerint a Real Madrid türelmetlenül játszott.

„A támadások és azok befejezései során túlságosan kapkodtunk. Hiányzott belőlünk a türelem ahhoz, hogy járassuk a labdát és időnként lassítsunk, különösen a védőkre igaz ez. A győzelemmel visszaszereztük az önbizalmunkat a Betistől elszenvedett vereség után, ugyanakkor tudatosnak és önkritikusnak kell lennünk, mert nem játszottunk a legjobban.”

Cristian Chivu csapata bátorságát dicsérte (Fotó: Getty Images)

„Nem vagyok dühös a vereség miatt – jelentette ki az Intert irányító Cristian Chivu. – Örülök annak, hogy bátrak voltunk, valamint annak is, hogy nehéz pillanatokon lettünk úrrá. Felvállaltuk a harcot a Real Madriddal, és erre a teljesítményre lehet építeni a folytatásban. Hatalmas szeretettel gondolok José Mourinhóra mindazért, amit együtt elértünk – még az életem egyik nehéz időszakában is –, és azért, amiért nagyszerű emberként viselkedett. Öröm volt újra látni és megölelni őt, és minden jót kívánok neki az idényre.”

Lautaro Martínez sem volt elégedetlen (Fotó: Getty Images)

„Emelt fővel távozunk a Bernabéuból, mivel magas szinten játszottunk egy nagyszerű ellenfél ellen – mondta a milánóiak csapatkapitánya, Lautaro Martínez. – Courtois a világ egyik legjobb kapusa, de nekünk is fejlődnünk kell a kapu előtt, jobban is teljesíthettünk volna. Hosszú út áll még előttünk, dolgoznunk kell még a játékunk apró részletein, hogy jobbak legyünk. A következő meccsen, a Bruges ellen győznünk kell!”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (2–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 74 858 néző. Vezette: M. Oliver (angol)

Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Alexander-Arnold (Tchouaméni, 79.), Jude Bellingham, Valverde – Brahim Díaz (Y. Diomandé, 79.), K. Mbappé (Espí, 90+3.), Vinícius Júnior (Carreras, 88.). Vezetőedző: José Mourinho

Internazionale: J. Martínez – Pavard (Stones, a szünetben), Bisseck, Bastoni – A. Diouf, Barella (P. Sucic, 60.), Calhanoglu (Zielinski, 60.), C. Jones, Carlos Augusto (Mhitarjan, 83.) – M. Thuram (Bonny, 60.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Cristian Chivu

Gólszerző: K. Mbappé (14.), Valverde (23.), ill. Carlos Augusto (77.)