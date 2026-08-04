„Az NFL más világ!” – exkluzív interjú Andre Carterrel

– A University of California legendás játékosaként a 2001-es NFL-draft első körében választotta ki a San Francisco 49ers. Emlékszik a pillanatra? Milyen érzés volt?

– Egyszerűen sokkoló! San Joséban nőttem fel, alig háromnegyed órára San Franciscótól, így gyakorlatilag hazai csapat hívott. Az ilyen történet nagyon ritka az NFL-ben. Fiatal voltam, naiv, fel sem fogtam, mi történik körülöttem… Egyik pillanatról a másikra minden tekintet rám szegeződött, és hirtelen már nemcsak egy egyetemi játékos voltam, hanem első körös draftválasztott.

– Tizenhárom idényt játszott a ligában négy klubban. Egyértelműen a 49ers áll a szívéhez legközelebb?

– Ott kezdődött minden, ezért ennek a klubnak mindig különleges helye lesz a szívemben. Hazai környezetben játszhattam, a családom és a barátaim rendszeresen ott lehettek a stadionban. Washingtonban rengeteget fejlődtem játékosként és emberként, New Englandben átélhettem pályafutásom egyik legjobb idényét, Oaklandben pedig lezárhattam a karrieremet, később pedig edzőként is visszatérhettem. Mindegyik állomás adott valami olyat, amit máshol nem kaptam volna meg.

– Az első NFL-mérkőzését az Atlanta Falcons ellen játszotta. Mire emlékszik legélénkebben arról a napról?

– Sokkal idegesebb voltam, mint bármelyik egyetemi találkozó előtt. Az első gondolatom nem az volt, hogy hős legyek, hogy én akarjam eldönteni a meccset, hanem hogy ne kövessek el kapitális hibát. Az NFL más világ! Minden gyorsabb, minden játékos konkrétan egy gladiátor. Először csak szerettem volna megállni a helyem.

– Volt olyan ellenfél, akivel mindig különleges kihívást jelentett megküzdeni?

– Walter Jones jut eszembe. Hall of Fame-játékos, elképesztően erős felépítésű, közel százötven kilós volt. Ha valaki ellene jól játszott, az már önmagában nagy teljesítménynek számított. Az ilyen párharcokból lehetett a legtöbbet tanulni. Az NFL-ben minden héten elit játékosokkal találkozol, de Walter Jones külön kategóriát képviselt.

– New Englandben Bill Belichick irányítása alatt futballozott, ráadásul ott érte el pályafutása csúcspontját is. Mi tette egyedivé azt az időszakot?

– Bill elképesztő részletességgel készítette fel a csapatot. Nála nem létezett olyan apróság, amely ne számított volna. A felkészülés minősége sokszor már a mérkőzés előtt eldöntötte, ki kerül előnybe. Játékosként rengeteget tanultam tőle, 2011 különösen emlékezetes marad nekem, mert sikerült olyan idényt produkálnom, amelyre ma is büszke vagyok. Az ember mindig szeretné bizonyítani, hogy még képes fejlődni, és nekem ez az év ezt jelentette.

A California Golden Bears játékosaként 2000-ben egyhangúlag beválasztották az egyetemi bajnokság All-American csapatába, majd a San Francisco 49ers a 2001-es NFL-draft első körének hetedik helyén választotta ki. Öt idényt töltött San Franciscóban, ötöt Washingtonban, majd a New England Patriots és az Oakland Raiders színeiben szerepelt. Legjobb NFL-idényében, 2011-ben tíz sacket szerzett a Patriots játékosaként, és beválasztották a Pro Bowl keretébe. Pályafutását 184 alapszakasz-mérkőzéssel, 517 szereléssel, 80.5 sackkel és 18 kierőszakolt labdavesztéssel zárta. Visszavonulása után a Kalifornia Egyetemen, a San Francisco 49ersnél, a Miami Dolphinsnál, a New York Jetsnél és az LSU-nál is dolgozott, 2024-ben pedig a Las Vegas Raiders szakmai stábjának pass rush specialistája lett. Kaliforniától Las Vegasig

– Játékos-pályafutása után szinte természetesnek tűnt, hogy edzőként folytatja. Mikor döntötte el, hogy ezt az utat választja?

Aktív játékosként is sokat gondolkodtam ezen… Mindig jó kapcsolatot ápoltam a fiatalabb játékosokkal, szerettem segíteni nekik, megmutatni egy-egy technikai részletet, vagy egyszerűen átadni a tapasztalataimat. A mentorok is gyakran mondták, hogy egyszer jó edző lehet belőlem. A visszavonulásom után tartottam egy kis szünetet, hogy átgondoljam, merre szeretnék továbbmenni, de végül mindig visszahúzott az öltöző. Rájöttem, ugyanúgy örömet szerez másokat fejleszteni, mint korábban pályára lépni.

– A Raidersnél pass rush specialistaként dolgozott, aki kizárólag azt tanítja a védőjátékosoknak, hogyan jussanak el minél gyorsabban az ellenfél irányítójához. Mennyire kívánt ez különleges munkát öntől?

– Elképesztően összetett egy ilyen specialista munkája. Megtanítani a játékosoknak, hogyan üssék le a blokkoló kezét, figyeljenek oda a testtartásukra, az egyensúlyra, a kanyarodásra, a különböző apró mozdulatokra, na és hogy az első két-három lépésnél a robbanékonyság a legfontosabb. Ezeket naponta százszor átismételtem velük. Az volt a legjobb érzés, amikor láttam, hogy egy fiatal játékos egy hónappal később már ösztönösen alkalmazza őket. A legjobb pass rusherek mögött rengeteg gyakorlás, rengeteg videóelemzés és rengeteg munka áll.

– Mennyit változott az NFL ahhoz képest, amikor ön újoncként belépett a ligába?

– Ma sokkal inkább a passzjáték határozza meg a mérkőzéseket, emiatt a mi szerepkörünk is felértékelődött. A szabályok jobban védik az irányítókat, ezért a védőknek okosabban kell játszaniuk. Ma már nem elég fizikailag dominálni, mentálisan is gyorsnak kell lenni. Aki egy másodperccel később reagál, az lemaradt.

2003: a San Francisco 49ers játékosa volt (96-os mezben), 34 szerelés került a statisztikájába (Fotó: Imago Images)

– Texasban él. Most, hogy már nem aktív edző, mivel tölti a szabadidejét?

– Sokat utazom, az elmúlt hónapokat Spanyolországban töltöttem. Igyekszem folyamatosan új dolgokat tanulni, a spanyol nyelvnek is nekiálltam, nagy kihívás, de élvezem. Mindig hittem abban, hogy az embernek sportolóként sem szabad abbahagynia a fejlődést. A tanulás ugyanúgy része az életemnek, mint korábban az edzés.

– Európát kedveli?

– Tizenhét éves koromban jártam először Európában, és azóta is szívesen vissza-visszatérek. Nagyon szeretem az európai kultúrát, az embereket és természetesen az ételeket is. A mediterrán konyha a kedvencem, különösen egy jó vacsora egy pohár minőségi borral. Ezek azok a pillanatok, amikor igazán ki tudok kapcsolódni.

– Ha nem amerikaifutball-játékos lett volna, mivel foglalkozna?

– Alighanem valamilyen formában akkor is emberekkel dolgoznék. Mindig érdekelt a tanítás, a mentorálás, mások segítése. A futball rengeteget adott nekem, és jó érzés visszaadni valamit ebből a következő generációnak.

– Egy nehéz mérkőzés után pizza vagy hamburger?

– Egyik sem, inkább egy jó mediterrán vacsora. A kor előrehaladtával az ember egyre jobban odafigyel arra, mit eszik. Persze néha egy hamburger is belefér, de ahogy mondtam, ha rajtam múlik, maradok a mediterrán ízeknél.

– Tényleg napi szinten dzsiudzsicuzik?

– Imádom ezt a sportot. Nem az ütésekre vagy rúgásokra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogyan lehet technikával, testkontrollal és megfelelő fogásokkal legyőzni egy fizikailag erősebb ellenfelet is. Emellett önfegyelemre, türelemre tanít. Néha úgy érzem, mintha a dzsiudzsicut nekem találták volna ki.

2008: washingtoniként (fehérben) keserítette a támadók életét (Fotó: Getty Images)

Született: 1979. május 12., Denver

Állampolgársága: amerikai

Sportága: amerikai futball

Posztja: defensive end, outside linebacker

Magasság/súlya játékoskorában: 193 cm/118 kg

Egyeteme: University of California, Berkeley

NFL-draft: 1. kör, 7. választás – San Francisco 49ers (2001)

Klubjai: San Francisco 49ers (2001–2005), Washington Redskins (2006–2010), New England Patriots (2011, 2013), Oakland Raiders (2012)

NFL-idényei: 13

NFL-mérkőzései: 184

Sackjei: 80.5

Legnagyobb egyéni elismerése: Pro Bowl-válogatott (2011) Névjegy: Andre CARTER

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 1-i lapszámában jelent meg.)