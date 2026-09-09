Nemzeti Sportrádió

Három érkező, egy távozó az NB II-es Nagykanizsánál

F. B.F. B.
2026.09.09. 07:12
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Szabó Máté (Fotó: FC Nagykanizsa Facebook)
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Nagykanizsa labdarúgó NB II magyar átigazolás
Az NB II-es FC Nagykanizsa labdarúgócsapatának kerete az átigazolási időszak legvégén is változott, azonban a klub közösségi oldala csak most kommunikálta a változásokat – hárman érkeztek, míg egy játékos távozott.

Elhagyta a klubot a 23 éves védő, Eckl Patrik, aki az NB III-ban az előző idényben alapember volt az FC Nagykanizsában, azonban a másodosztályban nem kapott lehetőséget, még csereként sem, így nem gördítettek akadályt a távozása elé.

Hárman érkeztek is a klubhoz, a talán legnevesebb új szerzemény a 27 éves szélső, Szabó Máté. A játékos a Puskás Akadémia után Csákváron szerepelt, majd a Budafok, a Szentlőrinc, a PMFC, a Kazincbarcika és legutóbb, idén tavasszal az Ajka színeiben futballozott. A 2024–25-ös kiírásban a Kazincbarcika játékosaként részese volt a csapat ezüstérmének, valamint élvonalba jutásának, s az előző idényben szerepelt az NB I-ben is.

Két fiatal is csatlakozott a zalai klubhoz, méghozzá Major Marcell és Márta Levente. A 21 éves Major több poszton bevethető a bal oldalon, szárnyvédőként és szélsőként is szerepelt már. A Puskás Akadémián nevelkedett, majd Nyíregyházán és Csákváron futballozott, az előző idényt pedig a Kazincbarcika játékosaként töltötte, ahol 20 NB I-es bajnokin szerepelt és egy gólt szerzett. 

A 20 éves Márta szintén a bal oldal több pozíciójában vethető be. Korábban a Honvéd és a Vasas akadémiáján is futballozott, majd az ESMTK-ban mutatkozott be stabilan a felnőttek között: a 2024–25-ös NB III-as idényben 30 bajnokin hat gólt szerzett. Az előző idényben az NB II-es Szentlőrinc csapatát erősítette. 

 

Nagykanizsa labdarúgó NB II magyar átigazolás
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