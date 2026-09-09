Népsport: Svarci bácsi nehezen bocsátott meg

Levegőben a bajnoknő: edzője, Szőcs Bertalan szerint minden idők legjobb magyar tőrvívója

Apját mindenki ismerte az uszodában, „Svarci bácsi” az öttusa-aranycsapat (Balczó András, Móna István, Török Ferenc) gyúrója, szakmája nagymestere volt. Természetes, hogy lánya, Schwarzenberger Ildikó az öttusához vonzódott, ám akkor a lányoknál még nem járta a sportág, így úszni kezdett. Nem sokáig, mert addig kérlelte apját, amíg elintézte, hogy vívni járhasson. „Eleinte szívességből engedtek vívni. Hogy úgy mondjam, »protekciós alapon«. Apu intézte el” – mesélte. És azt is, hogy „Svarci bácsi” nehezen bocsátotta meg, hogy vívóként Schwarzenbergerről Tordasira váltott.

„A Kovács Róbertné, ugye, az asszonynevem. A Schwarzenberger régi családnév, és egy kicsit babonás vagyok rá, mert így nyertem ifjúsági világbajnokságot. A Tordasi pedig szintén valamelyik rokonomtól származik” – magyarázta már férjes asszonyként, hozzátéve: „Külföldön Schwarzenberger vagyok, hazai páston Tordasi.” Hogy bonyolítsuk, külföldön sokszor Schwarzenberger-Tordasi néven szerepelt a jegyzőkönyvben. Meglehetősen sokszor, így csak válogathatunk a versenyei felidézésében, teljességre nem törekedhetünk.

Kicsit előreszaladtunk, visszatérve a vívóterembe, örök mestere, Szőcs Bertalan a protekcióra nem emlékezett, viszont: „Minden idők legjobb magyar női tőrvívója volt. Az első pillanatban felismertem a tehetségét, láttam, hogy sokra viheti, az olimpiai és világbajnoki győzelmei pedig önmagukért beszélnek. Meglehetősen akaratos volt, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.” Így igaz.

A montreali bronzérmes női tőrcsapat – jobbra az egyéni bajnok Tordasi Ildikó

Tizennyolc éves sem volt, amikor rendre ott volt a válogatók döntőjében, első hangos sikere 1971-ben volt, a Chicago melletti South Bandben, a Notre Dame Egyetem csarnokában ifjúsági világbajnok lett. Rögtön utána megnyerte a magyar bajnokságot, s biztos helye lett a bécsi világbajnokságra utazó csapatban, ahol egyéniben 4. lett, csapatban Ágoston Judittal, Bóbis Ildikóval, Rejtő Ildikóval és Szolnoki Máriával ezüstérmes. A franciák elleni elődöntőben (8:6) mind a négy asszóját megnyerte, s mindössze három tust kapott. A döntőben a Szovjetunió nyert (9:6), neki nem ment, egy csörtét sem hozott. Ezzel együtt „a csapat tagjai közfelkiáltással Tordasi Ildikónak szavazták azt a szép ólomkristályvázát, amellyel az ezüstéremért jutalmazták a mieinket”, a Népsport sem a csapatdöntőre emlékezett: „Húsz évét és újonc voltát meghazudtoló és messze meghaladó teljesítményt nyújtott”.

Kezdett bekerülni a köztudatba. Kíváncsiak voltak rá, ő pedig mesélt: „Nyomdásznak készültem. Tavaly érettségiztem a Kossuth Zsuzsa szakközépiskolában, kéziszedőként. A Franklin Nyomdába mehettem volna magasan kvalifikált matematikaszedőnek.” Azt pedig a Népsport újságírója tette hozzá, hogy: „Hárman laknak egy szoba-konyhás óbudai lakásban, s ha versenyre készült, akkor hiába ment a legjobb sorozat a tévében, náluk villanyoltás volt.”

Az 1976-os olimpia büszke aranyérmese

A müncheni olimpián (1972) csak az ezüstérmes csapatban vívott (társai: Bóbis, Rejtő, Szolnoki, Rónay Ildikó), de „nem volt képes megismételni korábbi nagyszerű teljesítményét”, nem úgy egy esztendővel később, amikor a göteborgi vb-n (1973) egyéniben szétvívással lett második Valentyina Nyikonova mögött, csapatban pedig világbajnok. „Tordasi száguldozik. Szikrázik és robban, sőt szúr is” – áll a tudósításban, az értékelés pedig: „A Rejtő, Tordasi, Szolnoki, Bóbis, Maros összeállítású együttes biztosan mozgott a mezőnyben. A döntőben a szovjet csapat 7:5-re is vezetett, de éppen az jelezte a biztonságot, hogy ebből a máskor már »vert« helyzetből tudott nyerni” – így az értékelés.

A csúcsra 1976-ban ért föl, Montrealban, az olimpián. Ahol úgy lett bajnok, hogy ötször állt a kieséstől egyetlen tusra, s mind az ötször ő nyert. A döntőben pedig szétvívás után lett első. Korábban az olasz Maria Collino 5:1-re legyőzte, de Bóbis jobb volt Jelena Bjelovánál, így az olasszal újra vívtak az aranyért. „Az első találatot a kétméteres vonalon Tordasi adta. »Ildi!« – tízen kiabálták a nézőtérről. »Most kell nyerni, most kell figyelni!« Ezt megismertük, ez Kulcsár Győző hangja volt, de Collino adta a következő találatot. És megint ő az egyméteres vonalon. Szemmel láthatólag azon gondolkodott, lelépjen, ne lépjen, de aztán vaktában előreszúrt és Tordasit találta el (1:2). Ildi rögtön egyenlített, majd egy együttes találat következett és aztán újból Tordasi találata volt jó (3:2). 3:3 után ismét Tordasi kizárt, visszaszúrt: 4:3. »Már csak egy kell!« De ez az egy nagyon kellett, mert közben Collino egyenlített. (4:4) Drámai percek következtek. Collino előrelendült, szúrt, fehérlámpás tus, és átszúrta Tordasi sisakját. Kamuti ugrott oda először, ő részesítette elsősegélyben Tordasit. Újabb együttes találat. Tordasi már-már bajnoknak érzi magát, lekapja a sisakját a ragtapasszal együtt jött le a sisak. Ismét találat, a piros és a zöld lámpa egyszerre gyullad ki, de a magyarok, mielőtt a bíró ítélt volna, már felugranak, ők már tudják, ezt a találatot csak Collino kaphatta”. Tordasi Ildikóé lett az arany, amiben része volt a sérülésének is: „Ápolás közben egy kicsit össze tudtam szedni a gondolataimat…” Azt pedig külön kiemelte mindenki, hogy idegtépő pillanatokban maradt nyugodt, vagyis „olyan helyzetben, amelyből – csak tudnánk az okát! – magyar versenyző ritkán kerül ki győztesen”.

Csapatban (Bóbis, Kovács Edit, Maros és Rejtő társaságában) bronzérmes lett. Az elődöntőben 8:8 után találataránnyal kaptak ki a lányok a franciáktól, a bronzmeccsen viszont remekeltek (NSZK: 9:4), Tordasi (4) és Rejtő (3) különösen, ketten hét asszót nyertek.

Itthon aztán az átlagosnál nagyobb ünneplést kapott Tordasi (is), hiszen mindössze négy aranyat hozott haza a csapat (gerelyhajítás: Németh Miklós; lólengés: Magyar Zoltán; vízilabdacsapat és Tordasi), ez volt az olimpia, ahol ez a mondás járta: „A könny is szépen csillog…” Tordasi ismét az év sportolója lett, és egy párbeszéd: „Mindig szeret vívni? Ha nem fáj a vállam, mindig”. És azt is tudja már, hogy vívásban nem lehet tudni, mit hoz a nap: „A vívásban csak álmodni lehet…”

Négy évvel később, Moszkvában is ott volt az olimpián, egyéniben nem jutott be a döntőbe, a csapat (Kovács, Maros, Stefanek Gertrúd, Szőcs Zsuzsa, Tordasi) bronzérmes lett.

A boldog Népsport is Tordasit ünnepelte

Világbajnokságon utoljára 1982-ben indult Rómában. Ezúttal is csapatban ment neki jobban. Olyannyira, hogy a Szovjetunió elleni diadalmas elődöntőben (9:7) négy győzelme volt, köztük az egyéni világbajnok Nailja Gilzanova ellen. Az utolsó csörtét vívta vele, már az 5:4-es győzelem is kevés lett volna, ám 5:3-ra nyert és döntőbe jutottak a lányok. „Hosszú idő után először vívott Tordasi négyes sorszámmal csapatmérkőzésen – mondta Szőcs Bertalan. – Számítottam arra, hogy nagyon szoros mérkőzést vívunk, s arra gondoltam, hogy a befejező ember ebben a csapatban, ebben a helyzetben csak Ildikó lehet! Nagyon örülök, hogy bejött a számításom.” A döntőben Olaszország következett, és váratlan fordulat. „Tordasi Ildikó, aki sohasem szeretett vívni az olaszok ellen, első veresége után kérte a lecserélését.” A többiek (Kovács, Maros, Stefanek, Szőcs) egy-egy győzelmet arattak, az olaszok 9:4-re győztek.

Amikor versenyzőként abbahagyta, maradt az MTK-ban edzőként. Pástközelben érezte jól magát, a vívóteremből kijőve már kevésbé. Fiatalon, 63 esztendősen hunyt el. „Mindent elértél, ami egy versenyző álma lehet” – emelte ki gyászbeszédében Kamuti Jenő joggal, ám a boldogság elkerülte Tordasi Ildikót.

TORDASI (SCHWARZENBERGER) ILDIKÓ NÉVJEGYE

Született: 1951. szeptember 9., Budapest

Elhunyt: 2015. július 13., Budapest

Sportága: vívás (tőr)

Klubjai: MTK (1964–1968), Vörös Meteor (1968–1971), VM Egyetértés (1971–1974), MTK VM (1975–1982)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (1976, egyéni), olimpiai 2. (1972, csapat), 2x olimpiai 3. (1976, csapat; 1980, csapat); világbajnok (1973, csapat), 8x világbajnoki 2. (1973, 1974, egyéni; 1971, 1974, 1975, 1979, 1981, 1982, csapat), 2x világbajnoki 3. (1977, 1979, egyéni); junior-világbajnok (1971, egyéni); 6x magyar bajnok

Elismerései: az év ifjúsági sportolónője (1971), 4x az év magyar vívója (1973, 1976, 1977, 1979), a Munka Érdemrend arany fokozata (1976), Győzelemért emlékplakett (1976)