Szűcs Tamás a kispadon ragadt – mi állhat a mellőzése mögött?

Két portugál élvonalbeli bajnokin már pályára lépett Szűcs Tamás (középen) új klubjában, a Famalicaóban, de összesen alig több mint fél órát kapott a bizonyításra (Fotó: Getty Images)

Másként képzelhette portugáliai pályafutása kezdetét Szűcs Tamás: a 21 éves középpályás a Famalicao első öt bajnokijából egyiken sem kezdett, kétszer állt be csereként, összesen harmincöt percet kapott. Nyilvános sérülésinformáció nincs róla, rendszeresen szerepel a mérkőzésekre nevezettek között, vagyis egyelőre szakmai okokból szorul a kispadra.

A helyzet azért különös, mert a portugál klub jelentős befektetésként tekintett rá. A Record szerint a Famalicao mintegy 2.5 millió eurót fizetett érte a DVSC-nek, amivel a magyar labdarúgó a klub történetének egyik legdrágább igazolása lett: a portugál sportlap a 2020-ban nagyjából hárommillióért megszerzett Manuel Ugartééhoz mérte a vételárát. Az A Bola még egyértelműbben fogalmazott, azt írta, a kifizetett összeg nagyságrendje a Famalicao korábbi transzferei közül csak az imént említett uruguayi futballista megszerzésével vethető össze – aki nem mellesleg azóta már a Manchester United játékosa. A négyszeres magyar válogatott középpályásnak szokatlan lehet átélni a mellőzöttséget, hiszen amióta felnőttszinten játszik, nem került ilyen helyzetbe: a 2024–2025-ös idényben harminc bajnokin szerepelt, huszonötször kezdett, a legutóbbi NB I-es évadban pedig mind a 31 mérkőzésén a kezdő tizenegybe jelölte a szakmai stáb. Debrecenben tehát kulcsjátékosként tekintettek rá, Portugáliában viszont öt forduló során egyszer sem került be a Famalicao kezdőjébe.

Az biztos, hogy a személyi változások nem segítették az előmenetelét. A csapatot az előző idényben ötödik helyre vezető Hugo Oliveira július 12-én aláírt Strasbourgban, helyét a legutóbb a Bragában dolgozó Carlos Carvalhal vette át. Arra nincs bizonyíték, hogy a Franciaországba szerződő szakember már a kezdetektől fogva alapemberként számolt volna Szűcs Tamással, az viszont tény, hogy a magyar középpályásnak néhány héttel az érkezése után új edző elképzeléseihez kellett alkalmazkodnia.

A szakvezető döntéseiből egyelőre az olvasható ki, hogy megvannak azok a játékosok, akikben a középpályán bízik. Hatosként Tom van de Looi az első számú jelöltje, és amióta a holland légiós a Gil Vicente elleni bajnokit megelőző bemelegítés során megsérült, Marcos Pena helyettesíti. Az edző a Recordnak részletesen indokolta, miért kedveli a spanyol futballistát: ritkán veszít labdát, megfelelően forgatja át a játékot, labda nélkül pedig agresszív, és ehhez azt is hozzátette, a poszton Van de Looi az alapember, távollétében Marcos Pena következik, míg Paulo Moreira ugyancsak bevethető abban a szerepkörben – Szűcs Tamás nevét nem említette.

Ennek oka vélhetően az, hogy a magyar játékos erősségei inkább a nyolcas, „box-to-box” középpályáséhoz állnak közel: dinamikusan futja be a területeket, mindkét tizenhatos között hasznos, szeret előrelépni a labdával. Carlos Carvalhal azonban a mélységi középpályásától mindenekelőtt pozíciós biztonságot, kontrollt és labdabiztosságot vár, így a volt debrecenire inkább a nyolcas szerepkörében számíthat a szakmai stáb – csakhogy onnan Mathias de Amorim kirobbanthatatlannak tűnik, a 21 éves, portugál korosztályos válogatott labdarúgó az előző évadban is meghatározó tagja volt együttesének.

A Famalicao még keresi a játékát: Carlos Carvalhal a Recordnak azt is elmondta, elsőként a védekezést kell stabilizálnia, miközben 4–3–3-ban 2+1-es vagy 1+2-es középpályás elrendezéssel szeretne játszani. Szűcs Tamás intenzív, nagy területet átölelő játéka illeszkedhet a rendszerbe, egyelőre azonban azok vannak előtte a sorban, akik a vezetőedző szerint nagyobb pozíciós és labdabiztonságot adnak. Helyzete ettől még nem reménytelen, hiszen a klub hosszú távra szerződtette és jelentős összeget fizetett érte – nem mellesleg arról sem lehetünk meggyőződve, hogy Carlos Carvalhal sokáig húzza a kispadon, csapata ugyanis még nyeretlen, a várakozást jócskán alulmúlva tizennegyedik a tabellán.

Kérdés, mit szól a futballista helyzetéhez Marco Rossi…

Beválogatása mellett szólhat, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya az előző hónapokban számított rá, a játékos pedig jó teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat, a szeptember 25-i, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-rajt előtt azonban a Famalicaóban kapott harmincöt perc jelentős ellenérvet jelenthet. Marco Rossi ugyanakkor többször is dobott már mentőövet nehéz helyzetben lévő játékosainak: 2023 szeptemberében például úgy hívta vissza Gulácsi Pétert, hogy súlyos térdsérülése után még egyetlen tétmérkőzést sem játszott az RB Leipzigben, októberben Fiola Attila hosszú kihagyás után mindössze egy végigjátszott bajnokival a lábában került a keretbe, Nagy Ádám pedig a Pisában szűkölködött a játékpercekben, mégis kapott meghívót.

A leglátványosabb példa Szalai Attiláé: a belső védő 2024 márciusában úgy kapott meghívót, hogy alig játszott Freiburgban – Marco Rossi lapunknak elismerte, ezzel saját, rendszeres klubjátékra vonatkozó elvét is felülírta. Szűcs Tamás esetében sokat nyomhat tehát a latban a már megszerzett bizalom, ám ha a Famalicaóban tartósan a kispadon marad, a kapitánynak nehéz döntést kell meghoznia: kihagyhatja a keretből.