NFL: ötletes Patriots-trükköt leplezett le a Philadelphia korábbi stratégája

A Gillette Stadiont úgy alakították ki, hogy az óriáskivetítőket a lelátó rövid oldalára, a célterület és a kapuk mögé helyezték el, és ez adott ötletet a most leleplezett csínyhez. Paganetti több mint tíz évre visszamenőleg elemezte a videofelvételeket, és megerősítést nyert abban, hogy a Patriots szándékosan próbálta megzavarni az ellenfelek rúgóit.

Amikor mezőnygólhoz készültek a rúgók, az óriáskivetítőn minden alkalommal a kapu mögötti kamera képét mutatták, azaz a képernyő miatt megduplázódtak a sárga oszlopok, ráadásul a szemközti nézet következtében a szélirányt jelző zászlók is két irányba lengedeztek.

Paganetti ebből az időszakból 52 Patriots-mezőnygólt is megnézett, egyiknél sem vágták be az óriáskivetítőre a kérdéses kameranézetet. Arról nem írt, hogy hány kísérletet hagytak ki az ellenfelek rúgói, a játékosok többsége minden bizonnyal pontosan látta, melyik az igazi kapu. Az sem lehet tudni, hogy ez Bill Belichick vezetőedző tudtával történt, vagy az óriáskivetítőt kezelő stáb tagjai találták ki. Paganetti szerint nem kérdés, hogy a csapat vezetői tudtak erről.

„Ez a jelenség a hat Super Bowlt nyerő Patriots dióhéjban: minden részletre kitértek és minden lehető eszközt felhasználtak a győzelem érdekében” – írta a szakember, kiemelve, hogy ez a kivetítős trükk nem minősül csalásnak, mint a Patriots korábbi ügyei (az ellenfelek edzői kézjeleinek videózása és a labdák alacsony légnyomásúra pumpálása miatt fegyelmi eljárás is indult a New England ellen), Paganetti szerint Philadelphiában is csak azért nem próbálták ki, mert nem a kapu mögött van az óriáskivetítő.