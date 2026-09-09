Verstappen a „Fiat Puntóval” is dobogós lett Monzában

Hiába a múlt sikerei, az idény elején gyorsan kiderült, hogy a Red Bull esetenként csak a harmadik vagy a negyedik erő a domináns Mercedes és a fejlesztésekkel előrelépdelő Ferrari és McLaren mögött, Max Verstappen többször elégedetlenkedett is. Az eddigi futamok tapasztalatai alapján úgy tűnik, a lemaradás kétrétegű. Egyrészt bár az FIA az ADUO-rendszer felállításakor megállapította, hogy a Red Bull belső égésű motorja a legerősebb az összes gyártóé közül, az összteljesítményben hátrányban van.

Másrészt a kasztnival is mindig adódnak problémák, elég csak a saját „macarena” szárnyra gondolni, amely miatt a holland többször is balesetbe keveredett, de legutóbb, Monzában Verstappen „papírautónak” nevezte az RB22-t. Ezúttal a hátsó tengellyel adódtak súlyos problémák az időmérőn és a futamon. Kicsit olyan a Red Bull idei konstrukciója, mintha menet közben bizonyos alkatrészek kopnának, a pilóták nemegyszer panaszkodtak hirtelen romlásra vagy kezelhetetlenné váló autóra. De ez nem is feltétlenül teljesen új keletű probléma, hiszen a korábbi, domináns években is megfigyelhető volt, hogy bizonyos pályákon a kerékvetők túlzott használata hatalmas tempóveszteséggel járt.

Bár Verstappen hétvégéről hétvégére nem rejti véka alá a véleményét, úgy tűnik, ezek a gondok mélyebbek, és több idő, mire kijavíthatja őket a mérnöki gárda. A holland az Olasz Nagydíjon sem fogta magát vissza, a verseny után úgy fogalmazott, hogy a Mercedesek mellett teknősnek érezte magát, a szabadedzéseken pedig Fiat Puntónak „becézte” autóját, mondván, annyi ereje van az egyenesekben, mint az olasz márka városi kisautójának. Pedig a holland teljesítményére ezúttal sem lehetett panasz, erőn felüli hétvégét zárt, minden manővert megpróbált a két Mercedes ellen – átmeneti sikerekkel. Végül a két McLaren már nem tudta befogni, így a harmadik helyen látta meg a kockás zászlót.

„Megpróbáltam küzdeni, de az egyenesekben túl lassú voltam – mondta a futam után a hollandok négyszeres világbajnoka a bajnokság hivatalos oldalának. – Egyszerűen hiányzott a teljesítmény, és egy pont után már nem tudtam védekezni. Persze míg előttem voltak, addig az előzési móddal tartottam a lépést, de aztán megléptek. Örülök, hogy végül felállhattam a dobogóra.”

Verstappen az autó gondjai ellenére már az ötödik dobogós helyezését érte el az idényben, de a futamgyőzelem továbbra is hiányzik. Ha a Red Bull nem oldja meg az autó problémáit, lehet, hogy a holland nem nyer futamot ebben az évadban. Ám ha jövőre sikerül a nehézségeken úrrá lenni, aggódhatnak a riválisok, hiszen ha rossz autóval a dobogóért harcol Verstappen, kiegyensúlyozottan viselkedővel nagyobb célokért is küzdhet.