Nemzeti Sportrádió

Magyarok a BL-ben; kosárcsoda a berlini világbajnokságon

L. P. I.L. P. I.
2026.09.09. 00:05
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A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Elkezdődött a Bajnokok Ligája alapszakasza. Varga Barnabás és Vitális Milán az AEK-kal győzelmet ünnepelhetett, Gulácsi Péter pedig végigvédte a Villarreal dortmundi fellépését. A keddi, a szerdai és a csütörtöki meccseket is érintő részletes tudósítás és beharangozó, különös tekintettel a Liverpool Atlético elleni csatájára – három oldalon.

Japánveréssel nyolc között a női kosárlabda-válogatott. A sorozatban harmadik bravúros győzelem hátteréről, Berlinből Fazekas Zoltán számol be, a születésnapjára készülő Studer Ágnessel és a mezőny legjobbjával, a 24 pontig jutó Lelik Rékával is beszélt a 21 pontos diadal után. Károlyi Andrea pedig szakértőként dicsérte a lányokat, jelezve, hogy az Egyesült Államok ellen azért nehéz lesz…

Csapat nélküli, szabadon igazolható labdarúgókkal tele a padlás. Borsos László számba vette, kik azok, akikhez nagyon könnyű hozzájutni (már amennyiben szükség van rájuk…), köztük nem egy volt válogatott, mint például Kleinheisler László vagy Varga Roland…

Interjú Gyulay Zsolttal, a MOB elnökével. Fantasztikus nyáron van túl a magyar sport, és a Magyar Olimpiai Bizottság első embere az Európa- és a világbajnokságokon elért magyar sikerek láttán máris reálisnak tartja a tíz Los Angeles-i aranyérmet. Kovács Erika interjúja.

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