NFL: a Rams all-int mondott, favoritként várja az új idényt
Összeállításunkban csoportról csoportra végigmegyünk a csapatokon, bemutatva, hány bajnoki címet szereztek (a Super Bowl-éra előttiekkel együtt) és mikor jártak legutóbb a Super Bowlban (ezeknél az idény hivatalos évszámát tüntettük fel, az idén februári SB esetében 2025 szerepel). Ezen felül az amerikai CBS társaság keretek szerint erősorrendbe állított listáján elfoglalt helyezést is feltüntetjük.
DÉLI CSOPORT
ATLANTA FALCONS
Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 2016
Tavalyi mérleg: 8–9
Vezetőedző: Kevin Stefanski (új)
Kezdő irányító: Tua Tagovailoa (új)
Kereterősség a CBS szerint: 29.
Tua Tagovailoa azért érkezett Miamiból, hogy biztosítékot jelentsen arra az esetre, ha Michael Penix Jr. a tavalyi térdsérülése után lassan lendülne formába, de a felkészülés során nem nyűgözte le az edzői stábot. A védelemben is súlyosak a gondok, a tavalyi draft első körében kihúzott két passzsiettető közül Jalon Walker a teljes idényre kidőlt már a rajt előtt, míg James Pearce Jr. nyolcmeccses eltiltást kapott korábbi párja zaklatásáért és fenyegetéséért.
CAROLINA PANTHERS
Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 2015
Tavalyi mérleg: 8–9 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Dave Canales (2024 óta)
Kezdő irányító: Bryce Young (2023 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 24.
Tavaly a Panthers úgy lett első az NFL legkönnyebben megnyerhető csoportjában, hogy kevesebb meccset nyert meg, mint amennyit elveszített. Hogy ez valóban beindítja-e Bryce Young lassan induló NFL-karrierjét, a most kezdődő szezonban dől el. A Young előtti támadófal teljesen átalakult, ha meg tudja védeni az irányítót, marad remény a tendencia folytatására.
NEW ORLEANS SAINTS
Bajnoki címek: 1 (2009-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2009
Tavalyi mérleg: 6–11
Vezetőedző: Kellen Moore (2025 óta)
Kezdő irányító: Tyler Shough (2025 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 25.
Kellen Moore és Tyler Shough első közös idényében voltak biztató jelek, de az eddigi első számú futó, Alvin Kamara és a draft első körében kihúzott elkapó, Jordyn Tyson is megsérült, ők az első hetekben nem segíthetik az irányítót. Kamara távollétében a holt idényben igazolt Travis Etienne átveheti az uralmat a posztján, és a Saints versenybe szállhat a csoportelsőségért.
TAMPA BAY BUCCANEERS
Bajnoki címek: 2 (legutóbb 2020-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2020
Tavalyi mérleg: 8–9
Vezetőedző: Todd Bowles (2022 óta)
Kezdő irányító: Baker Mayfield (2023 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 20.
A floridai csapat fő erénye a stabilitás a csoportján belül, Baker Mayfield a negyedik idényét kezdi meg a Bucs irányítójaként. Az előző idényt elején fantasztikusan játszott, de az ősz vége és a december rémesen alakult, odalett a rájátszás. Mike Evans távozott, jelentős erősítés nem érkezett a támadósorba. A védelembe annál inkább, Rueben Bain Jr. passzsiettető és Josiah Trotter linebacker a draft első két köréből azonnal kezdő lehet.
ÉSZAKI CSOPORT
CHICAGO BEARS
Bajnoki címek: 9 (legutóbb 1985-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2006
Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 1–1)
Vezetőedző: Ben Johnson (2025 óta)
Kezdő irányító: Caleb Williams (2024 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 17.
Ben Johnson irányításával igazán izgalmassá vált a Bears támadójátéka, Caleb Williams teljesítménye jelentősen javult, hét meccset nyert meg a csapat úgy, hogy a negyedik negyedben még hátrányban is volt. Rome Odunze, Luther Burden és Colston Loveland személyében három fiatal célpontnak osztogathatja a passzokat. A Bears védelme a csapat gyenge pontja, s bár tavaly 22 labdaszerzéssel toronymagasan vezetett a ligában, könnyen engedett nagy játékokat az ellenfeleknek. A fő szerzemény, a bajnok Seattle-ből érkezett Coby Bryant decemberig nem játszhat sérülés miatt, ami még nagyobb terhet rak a támadóegységre is.
DETROIT LIONS
Bajnoki címek: 4 (legutóbb 1957-ben). Legutóbb a Super Bowlban: –
Tavalyi mérleg: 9–8
Vezetőedző: Dan Campbell (2021 óta)
Kezdő irányító: Jared Goff (2021 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 9.
A csapat 2023-ban és 2024-ben a liga egyik legjobbja volt, mégsem jutott el a Super Bowlig. Tavaly pozitív mérlege ellenére a playoffról is lemaradt, de idén újra fordulhat a szerencséje. A 2025-ös mérlegek alapján a második legkönnyebb sorsolást kapta, Jared Goffot kiváló játszótársak veszik körül, Jahmyr Gibbs három évre kapott 67.5 millió dollárjával az NFL történetének legjobban fizetett futója lett. A védelem hátsó vonalán vannak kérdőjelek, a két safety, Brian Branch és Kerby Joseph tavalyi sérülése miatt az idény elejéről hiányozni fog.
GREEN BAY PACKERS
Bajnoki címek: 13 (legutóbb 2010-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2010
Tavalyi mérleg: 9–7–1 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Matt LaFleur (2019 óta)
Kezdő irányító: Jordan Love (2023 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 16.
Amióta a Packers tavaly megszerezte a Dallastól Micah Parsonst, Super Bowlt követel a szakma az NFL történetének legsikeresebb csapatától. Csakhogy tavaly láthattuk, ha Parsons kidől, a Green Bay középszerűvé válik – és az idény első öt hetében nem játszik a csapat sztárja. Matt LaFleur vezérletével a támadóegység állandóan ott van a legjobbak között, de ellensúlyozza-e mindez a (Parsons nélküli) védelem gyengeségét?
MINNESOTA VIKINGS
Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 1976
Tavalyi mérleg: 9–8
Vezetőedző: Kevin O’Connell (2022 óta)
Kezdő irányító: Kyler Murray (új)
Kereterősség a CBS szerint: 18.
A Kirk Cousinst és Sam Darnoldot újraépítő Kevin O’Connell vezetőedző a legfontosabb küldetésében elbukni látszik, a 2024-es draft 10. helyén elvitt J. J. McCarthyból képtelen volt megbízható irányítót faragni. Kyler Murray jön Arizonából megmentőnek, és ha O’Connell vele is képes lesz arra, amire a korábbi két veterán irányítóval, a liga talán legjobb elkapóhármasával (Justin Jefferson, Jordan Addison, Jauan Jennings) büszkélkedő Vikings lehet az idény meglepetéscsapata.
KELETI CSOPORT
DALLAS COWBOYS
Bajnoki címek: 5 (legutóbb 1995-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 1995
Tavalyi mérleg: 7–9–1
Vezetőedző: Brian Schottenheimer (2025 óta)
Kezdő irányító: Dak Prescott (2016 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 13.
Az 1995-ös Super Bowl-győzelem óta még főcsoportdöntőben sem járt a Dallas, Amerika csapata 30 éve a középszerűség csapdájába esett. Dak Prescott két kiváló elkapónak (CeeDee Lamb és George Pickens) dobálhatja a labdát, a támadófala most is erős lehet, elvileg nem a támadóegységen fog múlni. A védelem Micah Parsons elcserélése után tavaly ligautolsó volt, de érkezett passzsiettetőnek Rashan Gary és Von Miller, valamint a drafton első körös Malachi Lawrence. Az előrelépés biztos, de elég lesz-e?
NEW YORK GIANTS
Bajnoki címek: 8 (legutóbb 2011-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2011
Tavalyi mérleg: 4–13
Vezetőedző: John Harbaugh (új)
Kezdő irányító: Jaxson Dart (2025 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 23.
A Baltimore-ból érkező John Harbaugh új irányítója, Jaxson Dart nem is térhetne el jobban Lamar Jacksontól, mégis vannak hasonlóságok: 15 passzolt TD-je mellé futott is kilencet. Amellett, hogy ő is több hangszeren játszik, ugyanannyira önveszélyes – nehéz elképzelni, hogy sérülés nélkül lehozza az idényt. A futás elleni védekezés egy éve a Giants gyenge pontja volt, Dexter Lawrence elengedése nem feltétlenül a megoldás felé tett lépés, de Harbaugh csak most kezdi az építkezést.
PHILADELPHIA EAGLES
Bajnoki címek: 5 (legutóbb 2024-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2024
Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Nick Sirianni (2021 óta)
Kezdő irányító: Jalen Hurts (2020 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 3.
Az elmúlt négy idényben csak a Philadelphia nyert meg 50 mérkőzést az alapszakaszban, kétszer eljutott a Super Bowlba, egyszer meg is nyerte. Howie Roseman igazgató nagyon hatékonyan kezeli a játékoskeretet, amelyből Nick Sirianni általában kihozza, amit lehet, a védelem továbbra is elit. A támadósorban tavaly A. J. Brown látványosan rombolta az egységet, ő már nincs, helyette alázatosabb elkapók jöttek a piacról és Makai Lemon a draft első köréből.
WASHINGTON COMMANDERS
Bajnoki címek: 5 (legutóbb 1991-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 1991
Tavalyi mérleg: 5–12
Vezetőedző: Dan Quinn (2024 óta)
Kezdő irányító: Jayden Daniels (2024 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 22.
A Washington már azzal is nyer, ha megfordul a szerencséje. 2025-ben Jayden Daniels sérülés miatt csak az idény egyharmadában játszott, a Commanders egy kivételével az összes szoros meccsét elbukta. Ám nem lehet mindent a véletlenre bízni, tenni is kell a sikerekért, ezért a fővárosban a fél védelmet lecserélték, míg a támadósorban a legnagyobb új név Stefon Diggs elkapó. Félő, hogy mindez kevés lesz a rájátszásba jutáshoz.
NYUGATI CSOPORT
ARIZONA CARDINALS
Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1947-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2008
Tavalyi mérleg: 3–14
Vezetőedző: Mike LaFleur (új)
Kezdő irányító: Jacoby Brissett (2025 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 31.
Az NFL legkevésbé irigyelt klubja a Cardinals, amely évek óta az esélytelenek nyugalmával vághat neki az idénynek, és ez most sincs másképp a három nagyágyú rivális mellett. Kyler Murray kimenekült az arizonai csapdából, Jacoby Brissett jókora fizetésemelés fejében vállalta el, hogy a pofozógép irányítója legyen. Pici egyéni sikerek elérése motiválhatja a klubot, amely jó eséllyel pályázik a 2027-es draft ígéretes irányítóosztályának egyik kiemelkedő tagjára.
LOS ANGELES RAMS
Bajnoki címek: 4 (legutóbb 2021-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2021
Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 2–1)
Vezetőedző: Sean McVay (2017 óta)
Kezdő irányító: Matthew Stafford (2021 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 1.
Ha van abszolút favoritja az új idénynek, akkor az a Rams. Az eddig is kiválóan működő támadóegység mellé felhozták a védelmet is Myles Garrett megszerzésével és a már visszavonult Aaron Donald rehabilitálásával. Az elmúlt tíz év két legjobb védője egymás mellett – jaj az ellenfeleknek! A Rams a draft első körében Ty Simpson irányítót húzta ki, rá most még egyáltalán nincs szükség, annyira komplett a keret. Les Snead igazgató all-int mondott, Sean McVay feladata, hogy véghezvigye a tervet – Ausztráliából indulva a 49ers elleni melbourne-i meccsel.
SAN FRANCISCO 49ERS
Bajnoki címek: 5 (legutóbb 1994-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2023
Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 1–1)
Vezetőedző: Kyle Shanahan (2017 óta)
Kezdő irányító: Brock Purdy (2022 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 10.
Kétségtelenül top 10-es csapat a ligában, de a csoportjában így is csak harmadik erőnek tűnik a San Francisco, amelyben Brock Purdy évek óta bizonyítja, hogy a draft utolsó választottjaként is lehet szerepe egy irányítónak. Most veterán elkapók mellett bizonyíthat, Deebo Samuel, Mike Evans és Christian Kirk esetében is kérdés, egészséges tud-e maradni – ez George Kittle és Christian McCaffrey esetében sem jellemző az utóbbi években.
SEATTLE SEAHAWKS
Bajnoki címek: 2 (legutóbb 2025-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2025
Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 3–0)
Vezetőedző: Mike Macdonald (2024 óta)
Kezdő irányító: Sam Darnold (2025 óta)
Kereterősség a CBS szerint: 2.
Ahogy lenni szokott, az életreszóló siker elérése után előtérbe került az anyagi biztonság, és több kulcsjátékos távozott a Super Bowl-győztestől magas fizetésért. (Közben a klub tulajdonosai sem tétlenkedtek, 9.62 milliárd dollárért eladták a franchise-t, hogy az árát jótékony célra fordítsák.) A védelem továbbra is a liga legjobbjai közé tartozik, a kulcskérdés, hogy a távozó Kenneth Walker helyére draftolt Jadarian Price megállja-e a helyét. Ha igen, a címvédés sem reménytelen.
NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtök
2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)
Péntek
2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints
19.00: Tennessee Titans–New York Jets
19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens
19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons
19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears
19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns
19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
Hétfő
2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)