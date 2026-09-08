NFL: a Rams all-int mondott, favoritként várja az új idényt

Összeállításunkban csoportról csoportra végigmegyünk a csapatokon, bemutatva, hány bajnoki címet szereztek (a Super Bowl-éra előttiekkel együtt) és mikor jártak legutóbb a Super Bowlban (ezeknél az idény hivatalos évszámát tüntettük fel, az idén februári SB esetében 2025 szerepel). Ezen felül az amerikai CBS társaság keretek szerint erősorrendbe állított listáján elfoglalt helyezést is feltüntetjük.

DÉLI CSOPORT

ATLANTA FALCONS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 2016

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Kevin Stefanski (új)

Kezdő irányító: Tua Tagovailoa (új)

Kereterősség a CBS szerint: 29.

Tua Tagovailoa azért érkezett Miamiból, hogy biztosítékot jelentsen arra az esetre, ha Michael Penix Jr. a tavalyi térdsérülése után lassan lendülne formába, de a felkészülés során nem nyűgözte le az edzői stábot. A védelemben is súlyosak a gondok, a tavalyi draft első körében kihúzott két passzsiettető közül Jalon Walker a teljes idényre kidőlt már a rajt előtt, míg James Pearce Jr. nyolcmeccses eltiltást kapott korábbi párja zaklatásáért és fenyegetéséért.

CAROLINA PANTHERS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 2015

Tavalyi mérleg: 8–9 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Dave Canales (2024 óta)

Kezdő irányító: Bryce Young (2023 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 24.

Tavaly a Panthers úgy lett első az NFL legkönnyebben megnyerhető csoportjában, hogy kevesebb meccset nyert meg, mint amennyit elveszített. Hogy ez valóban beindítja-e Bryce Young lassan induló NFL-karrierjét, a most kezdődő szezonban dől el. A Young előtti támadófal teljesen átalakult, ha meg tudja védeni az irányítót, marad remény a tendencia folytatására.

Bryce Young tavaly csoportgyőzelemhez segítette a Carolinát, amely negatív mérleggel jutott be a playoffba (Fotó: Getty Images)

NEW ORLEANS SAINTS

Bajnoki címek: 1 (2009-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2009

Tavalyi mérleg: 6–11

Vezetőedző: Kellen Moore (2025 óta)

Kezdő irányító: Tyler Shough (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 25.

Kellen Moore és Tyler Shough első közös idényében voltak biztató jelek, de az eddigi első számú futó, Alvin Kamara és a draft első körében kihúzott elkapó, Jordyn Tyson is megsérült, ők az első hetekben nem segíthetik az irányítót. Kamara távollétében a holt idényben igazolt Travis Etienne átveheti az uralmat a posztján, és a Saints versenybe szállhat a csoportelsőségért.

TAMPA BAY BUCCANEERS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 2020-ban). Legutóbb a Super Bowlban: 2020

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Todd Bowles (2022 óta)

Kezdő irányító: Baker Mayfield (2023 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 20.

A floridai csapat fő erénye a stabilitás a csoportján belül, Baker Mayfield a negyedik idényét kezdi meg a Bucs irányítójaként. Az előző idényt elején fantasztikusan játszott, de az ősz vége és a december rémesen alakult, odalett a rájátszás. Mike Evans távozott, jelentős erősítés nem érkezett a támadósorba. A védelembe annál inkább, Rueben Bain Jr. passzsiettető és Josiah Trotter linebacker a draft első két köréből azonnal kezdő lehet.

Pillanatkép a holt idényből: Baker Mayfield és támadófalembere, Tristan Wirfs a Tampa Bay Lighning áprilisi hokimeccse előtt (Fotó: Getty Images)

ÉSZAKI CSOPORT

CHICAGO BEARS

Bajnoki címek: 9 (legutóbb 1985-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2006

Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: Ben Johnson (2025 óta)

Kezdő irányító: Caleb Williams (2024 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 17.

Ben Johnson irányításával igazán izgalmassá vált a Bears támadójátéka, Caleb Williams teljesítménye jelentősen javult, hét meccset nyert meg a csapat úgy, hogy a negyedik negyedben még hátrányban is volt. Rome Odunze, Luther Burden és Colston Loveland személyében három fiatal célpontnak osztogathatja a passzokat. A Bears védelme a csapat gyenge pontja, s bár tavaly 22 labdaszerzéssel toronymagasan vezetett a ligában, könnyen engedett nagy játékokat az ellenfeleknek. A fő szerzemény, a bajnok Seattle-ből érkezett Coby Bryant decemberig nem játszhat sérülés miatt, ami még nagyobb terhet rak a támadóegységre is.

DETROIT LIONS

Bajnoki címek: 4 (legutóbb 1957-ben). Legutóbb a Super Bowlban: –

Tavalyi mérleg: 9–8

Vezetőedző: Dan Campbell (2021 óta)

Kezdő irányító: Jared Goff (2021 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 9.

A csapat 2023-ban és 2024-ben a liga egyik legjobbja volt, mégsem jutott el a Super Bowlig. Tavaly pozitív mérlege ellenére a playoffról is lemaradt, de idén újra fordulhat a szerencséje. A 2025-ös mérlegek alapján a második legkönnyebb sorsolást kapta, Jared Goffot kiváló játszótársak veszik körül, Jahmyr Gibbs három évre kapott 67.5 millió dollárjával az NFL történetének legjobban fizetett futója lett. A védelem hátsó vonalán vannak kérdőjelek, a két safety, Brian Branch és Kerby Joseph tavalyi sérülése miatt az idény elejéről hiányozni fog.

Detroiti szuperfegyverek: Amon-Ra St. Brown és Jahmyr Gibbs, az NFL történetének legjobban fizetett futója (Fotó: Getty images)

GREEN BAY PACKERS

Bajnoki címek: 13 (legutóbb 2010-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2010

Tavalyi mérleg: 9–7–1 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Matt LaFleur (2019 óta)

Kezdő irányító: Jordan Love (2023 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 16.

Amióta a Packers tavaly megszerezte a Dallastól Micah Parsonst, Super Bowlt követel a szakma az NFL történetének legsikeresebb csapatától. Csakhogy tavaly láthattuk, ha Parsons kidől, a Green Bay középszerűvé válik – és az idény első öt hetében nem játszik a csapat sztárja. Matt LaFleur vezérletével a támadóegység állandóan ott van a legjobbak között, de ellensúlyozza-e mindez a (Parsons nélküli) védelem gyengeségét?

MINNESOTA VIKINGS

Bajnoki címek: 0. Legutóbb a Super Bowlban: 1976

Tavalyi mérleg: 9–8

Vezetőedző: Kevin O’Connell (2022 óta)

Kezdő irányító: Kyler Murray (új)

Kereterősség a CBS szerint: 18.

A Kirk Cousinst és Sam Darnoldot újraépítő Kevin O’Connell vezetőedző a legfontosabb küldetésében elbukni látszik, a 2024-es draft 10. helyén elvitt J. J. McCarthyból képtelen volt megbízható irányítót faragni. Kyler Murray jön Arizonából megmentőnek, és ha O’Connell vele is képes lesz arra, amire a korábbi két veterán irányítóval, a liga talán legjobb elkapóhármasával (Justin Jefferson, Jordan Addison, Jauan Jennings) büszkélkedő Vikings lehet az idény meglepetéscsapata.

Még szokatlan a látvány: Kyler Murray Vikings-mezben (Fotó: Getty Images)

KELETI CSOPORT

DALLAS COWBOYS

Bajnoki címek: 5 (legutóbb 1995-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 1995

Tavalyi mérleg: 7–9–1

Vezetőedző: Brian Schottenheimer (2025 óta)

Kezdő irányító: Dak Prescott (2016 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 13.

Az 1995-ös Super Bowl-győzelem óta még főcsoportdöntőben sem járt a Dallas, Amerika csapata 30 éve a középszerűség csapdájába esett. Dak Prescott két kiváló elkapónak (CeeDee Lamb és George Pickens) dobálhatja a labdát, a támadófala most is erős lehet, elvileg nem a támadóegységen fog múlni. A védelem Micah Parsons elcserélése után tavaly ligautolsó volt, de érkezett passzsiettetőnek Rashan Gary és Von Miller, valamint a drafton első körös Malachi Lawrence. Az előrelépés biztos, de elég lesz-e?

NEW YORK GIANTS

Bajnoki címek: 8 (legutóbb 2011-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2011

Tavalyi mérleg: 4–13

Vezetőedző: John Harbaugh (új)

Kezdő irányító: Jaxson Dart (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 23.

A Baltimore-ból érkező John Harbaugh új irányítója, Jaxson Dart nem is térhetne el jobban Lamar Jacksontól, mégis vannak hasonlóságok: 15 passzolt TD-je mellé futott is kilencet. Amellett, hogy ő is több hangszeren játszik, ugyanannyira önveszélyes – nehéz elképzelni, hogy sérülés nélkül lehozza az idényt. A futás elleni védekezés egy éve a Giants gyenge pontja volt, Dexter Lawrence elengedése nem feltétlenül a megoldás felé tett lépés, de Harbaugh csak most kezdi az építkezést.

John Harbaugh Giants-felszerelésre cserélte a baltimore-i öltözékét (Fotó: Getty Images)

PHILADELPHIA EAGLES

Bajnoki címek: 5 (legutóbb 2024-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2024

Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Nick Sirianni (2021 óta)

Kezdő irányító: Jalen Hurts (2020 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 3.

Az elmúlt négy idényben csak a Philadelphia nyert meg 50 mérkőzést az alapszakaszban, kétszer eljutott a Super Bowlba, egyszer meg is nyerte. Howie Roseman igazgató nagyon hatékonyan kezeli a játékoskeretet, amelyből Nick Sirianni általában kihozza, amit lehet, a védelem továbbra is elit. A támadósorban tavaly A. J. Brown látványosan rombolta az egységet, ő már nincs, helyette alázatosabb elkapók jöttek a piacról és Makai Lemon a draft első köréből.

WASHINGTON COMMANDERS

Bajnoki címek: 5 (legutóbb 1991-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 1991

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Dan Quinn (2024 óta)

Kezdő irányító: Jayden Daniels (2024 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 22.

A Washington már azzal is nyer, ha megfordul a szerencséje. 2025-ben Jayden Daniels sérülés miatt csak az idény egyharmadában játszott, a Commanders egy kivételével az összes szoros meccsét elbukta. Ám nem lehet mindent a véletlenre bízni, tenni is kell a sikerekért, ezért a fővárosban a fél védelmet lecserélték, míg a támadósorban a legnagyobb új név Stefon Diggs elkapó. Félő, hogy mindez kevés lesz a rájátszásba jutáshoz.

Stefon Diggs élete első Super Bowl-szereplése után váltott, a Patriotstól a Commandershez szerződött (Fotó: Getty Images)

NYUGATI CSOPORT

ARIZONA CARDINALS

Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1947-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2008

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Mike LaFleur (új)

Kezdő irányító: Jacoby Brissett (2025 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 31.

Az NFL legkevésbé irigyelt klubja a Cardinals, amely évek óta az esélytelenek nyugalmával vághat neki az idénynek, és ez most sincs másképp a három nagyágyú rivális mellett. Kyler Murray kimenekült az arizonai csapdából, Jacoby Brissett jókora fizetésemelés fejében vállalta el, hogy a pofozógép irányítója legyen. Pici egyéni sikerek elérése motiválhatja a klubot, amely jó eséllyel pályázik a 2027-es draft ígéretes irányítóosztályának egyik kiemelkedő tagjára.

LOS ANGELES RAMS

Bajnoki címek: 4 (legutóbb 2021-ben). Legutóbb a Super Bowlban: 2021

Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 2–1)

Vezetőedző: Sean McVay (2017 óta)

Kezdő irányító: Matthew Stafford (2021 óta)

Kereterősség a CBS szerint: 1.

Ha van abszolút favoritja az új idénynek, akkor az a Rams. Az eddig is kiválóan működő támadóegység mellé felhozták a védelmet is Myles Garrett megszerzésével és a már visszavonult Aaron Donald rehabilitálásával. Az elmúlt tíz év két legjobb védője egymás mellett – jaj az ellenfeleknek! A Rams a draft első körében Ty Simpson irányítót húzta ki, rá most még egyáltalán nincs szükség, annyira komplett a keret. Les Snead igazgató all-int mondott, Sean McVay feladata, hogy véghezvigye a tervet – Ausztráliából indulva a 49ers elleni melbourne-i meccsel.