Kerezsi Zalán kedd délután aludt egyet a hétfő esti dupla után



Kiválóan kezdte az idényt Kerezsi Zalán. Az MTK Budapest támadója nagyszerűen játszott a ZTE elleni bajnokin, két gólt szerzett, főszerepet vállalt csapata 3–0-s győzelméből.

„Már a felkészülés alatt is jól ment a játék, a Komárno elleni utolsó tesztmeccsen gólt szereztem, előtte pedig adtam néhány gólpasszt a szélről, bíztam benne, hogy jól sikerül a ZTE elleni idényrajt – mondta lapunknak Kerezsi Zalán, a fővárosi kék-fehérek 23 éves támadója. – Egyébként mindegy, hogy a támadóharmadban hol kapok lehetőséget, a két szélen és középcsatárként is szeretek játszani.”

Kerezsi Zalánnak mindkét gólja előtt várnia kellett az ünnepléssel, ugyanis a videobíró leshelyzetet ellenőrzött – de mindkettő érvényes volt.

„Korábban még nem éltem át ilyet, hogy a gól után nem ünnepelhettem a VAR-vizsgálat miatt. Elsőre visszafogott voltam, de a gólpasszt adó Hinora Kristóf mondta, mélységből indult, szóval jó eséllyel nem lesz les. Örülök, hogy megadták. A másodiknál pedig éreztem, hogy jó ütemben érkeztem és nem voltam lesen. Összességében az első találatnál volt nagyobb izgalom, felemás érzésekkel vártam a döntést – végül kiszakadt belőlem az öröm. Hogy jól aludtam-e a dupla után? Meccs után sohasem alszom jól, minden éjszaka nehéz, dolgozik még az adrenalin, a fejemben pörögnek a mérkőzésszituációk. Kedd délelőtt edzettünk, így délutánra terveztem be az alvást.”

A fiatal futballistának nagyszerűen megy a ZTE ellen, kétszer duplázott az élvonalban, s mindkétszer a zalaiakat „büntette” így. A két csapat áprilisi bajnokiját is 3–0-ra nyerte meg az MTK Budapest a Hidegkuti Nándor Stadionban, és ahogy most, úgy akkor is kétszer talált be Kerezsi, aki a tíz élvonalbeli góljából négyet a Zete ellen szerzett.

„Az a közös a két duplázásomban, hogy mindkétszer középcsatárt játszottam. Az elemzések alapján láttuk, hogy a ZTE próbálja ugyanazt a stílust hozni, amit az előző idényben, azaz sok rövid passzal próbálkozik és az alacsony súlypontú játékosai forognak jobbra-balra. Nehéz ellenük védekezni, de remekül megoldottuk. Azt is tudtuk, hogy a Várkonyi Bence, Akpe Victory belső védőpáros távozásával gyengült hátul a ZTE, és a Joseth Peraza, Diogo Silva duó még nincs összeszokva, így ezt ki akartuk használni. Szerencsére ez be is igazolódott, nagy területek voltak a zalai védők között, mi pedig éltünk ezzel. Persze ez csak az első forduló volt, néhány meccs után biztosan összeszoknak. A mi keretünkben is nagy volt a mozgás, de a szakmai stáb remek munkát végzett, gyorsan megtaláltuk az összhangot az újakkal. Ráadásul jó kapcsolat alakult ki közöttünk, ez pedig segít a pályán nyújtott jó teljesítményben is.”

Kerezsi Zalánra nem mindennapi mérkőzés vár szombaton, ugyanis a nevelőegyesülete otthonában lép pályára. Az MTK játékosa a Honvédban nevelkedett, ott mutatkozott be az élvonalban, a klub színeiben ötvenhét mérkőzésen tizenkilenc gólt szerzett és tizenegy gólpasszt adott.

„Nem tagadom, különleges lesz a Honvéd ellen a Bozsik Arénában játszani… Ott nőtten fel, ott lettem profi futballista, és természetesen nagyon örülök, hogy visszajutott az élvonalba – teljes mértékben ott van a helye. Bízom benne, hogy jó meccset játszunk, azt pedig megígérhetem, ha gólt szerzek, biztosan nem kezdek látványos ünneplésbe.”