Nemzeti Sportrádió

Kerezsi Zalán kedd délután aludt egyet a hétfő esti dupla után

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.07.29. 07:46
null
Az MTK támadója, Kerezsi Zalán a góljai után hálát adott a VAR-asszisztenseknek is – akkor is, ha tudta, hogy a ZTE ellen szerzett találatait nem előzte meg lesállás (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)
Címkék
MTK NB I Kerezsi Zalán
A labdarúgó NB I 1. fordulójában két gólt szerzett a ZTE FC elleni 3–0-s győzelem alkalmával Kerezsi Zalán, aki lapunknak elmondta, készültek arra, hogy az egerszegi védelem közepe sebezhető lesz.


Kiválóan kezdte az idényt Kerezsi Zalán. Az MTK Budapest támadója nagyszerűen játszott a ZTE elleni bajnokin, két gólt szerzett, főszerepet vállalt csapata 3–0-s győzelméből.

„Már a felkészülés alatt is jól ment a játék, a Komárno elleni utolsó tesztmeccsen gólt szereztem, előtte pedig adtam néhány gólpasszt a szélről, bíztam benne, hogy jól sikerül a ZTE elleni idényrajt – mondta lapunknak Kerezsi Zalán, a fővárosi kék-fehérek 23 éves támadója. – Egyébként mindegy, hogy a támadóharmadban hol kapok lehetőséget, a két szélen és középcsatárként is szeretek játszani.”

Kerezsi Zalánnak mindkét gólja előtt várnia kellett az ünnepléssel, ugyanis a videobíró leshelyzetet ellenőrzött – de mindkettő érvényes volt.

„Korábban még nem éltem át ilyet, hogy a gól után nem ünnepelhettem a VAR-vizsgálat miatt. Elsőre visszafogott voltam, de a gólpasszt adó Hinora Kristóf mondta, mélységből indult, szóval jó eséllyel nem lesz les. Örülök, hogy megadták. A másodiknál pedig éreztem, hogy jó ütemben érkeztem és nem voltam lesen. Összességében az első találatnál volt nagyobb izgalom, felemás érzésekkel vártam a döntést – végül kiszakadt belőlem az öröm. Hogy jól aludtam-e a dupla után? Meccs után sohasem alszom jól, minden éjszaka nehéz, dolgozik még az adrenalin, a fejemben pörögnek a mérkőzésszituációk. Kedd délelőtt edzettünk, így délutánra terveztem be az alvást.”

A fiatal futballistának nagyszerűen megy a ZTE ellen, kétszer duplázott az élvonalban, s mindkétszer a zalaiakat „büntette” így. A két csapat áprilisi bajnokiját is 3–0-ra nyerte meg az MTK Budapest a Hidegkuti Nándor Stadionban, és ahogy most, úgy akkor is kétszer talált be Kerezsi, aki a tíz élvonalbeli góljából négyet a Zete ellen szerzett.

„Az a közös a két duplázásomban, hogy mindkétszer középcsatárt játszottam. Az elemzések alapján láttuk, hogy a ZTE próbálja ugyanazt a stílust hozni, amit az előző idényben, azaz sok rövid passzal próbálkozik és az alacsony súlypontú játékosai forognak jobbra-balra. Nehéz ellenük védekezni, de remekül megoldottuk. Azt is tudtuk, hogy a Várkonyi Bence, Akpe Victory belső védőpáros távozásával gyengült hátul a ZTE, és a Joseth Peraza, Diogo Silva duó még nincs összeszokva, így ezt ki akartuk használni. Szerencsére ez be is igazolódott, nagy területek voltak a zalai védők között, mi pedig éltünk ezzel. Persze ez csak az első forduló volt, néhány meccs után biztosan összeszoknak. A mi keretünkben is nagy volt a mozgás, de a szakmai stáb remek munkát végzett, gyorsan megtaláltuk az összhangot az újakkal. Ráadásul jó kapcsolat alakult ki közöttünk, ez pedig segít a pályán nyújtott jó teljesítményben is.”

Kerezsi Zalánra nem mindennapi mérkőzés vár szombaton, ugyanis a nevelőegyesülete otthonában lép pályára. Az MTK játékosa a Honvédban nevelkedett, ott mutatkozott be az élvonalban, a klub színeiben ötvenhét mérkőzésen tizenkilenc gólt szerzett és tizenegy gólpasszt adott.

„Nem tagadom, különleges lesz a Honvéd ellen a Bozsik Arénában játszani… Ott nőtten fel, ott lettem profi futballista, és természetesen nagyon örülök, hogy visszajutott az élvonalba – teljes mértékben ott van a helye. Bízom benne, hogy jó meccset játszunk, azt pedig megígérhetem, ha gólt szerzek, biztosan nem kezdek látványos ünneplésbe.”

Labdarúgó NB I
2026.07.27. 21:23

Kerezsi duplázott, az MTK hazai pályán három góllal legyőzte a ZTE-t

Nem szakadt meg a zalaiak rossz sorozata, zsinórban kilencedik tétmeccsüket sem tudták megnyerni a fővárosiak ellen. Három fiatal labdarúgó debütált az élvonalban.

LABDARÚGÓ NB I
AZ ŐSZI SZEZON MENETRENDJE
1. FORDULÓ
Július 24., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2–1
Július 25., szombat
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1
Július 26., vasárnap
Vasas FC–ETO FC 2–2
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–2
Paksi FC–Ferencvárosi TC 4–2
Július 27., hétfő
MTK Budapest–ZTE FC 3–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–K
1. MTK Budapest113–0
2. Paksi FC114–2
3. Puskás Akadémia112–0
4. Nyíregyháza112–1
5. Vasas FC112–2
5. ETO FC Győr112–2
7. Kisvárda111–1
7. Budapest Honvéd111–1
9. Újpest FC111–2
10. Ferencvárosi TC112–4
11. Debreceni VSC110–2
12. Zalaegerszegi TE110–3

 

MTK NB I Kerezsi Zalán
Legfrissebb hírek

Fekete Tivadar: helyén kezeljük az Újpest elleni győzelmet!

Labdarúgó NB I
1 órája

Sander Van Praet: Az ETO nélkülem is győz, de valakinek hosszú távra is kell terveznie

Labdarúgó NB I
1 órája

Szalai József az 1. forduló legjobb játékosa – mutatjuk a hét csapatát az NB I-ből

Labdarúgó NB I
4 órája

Supka Attila: Nincs magyar vagy külföldi edző, csak jó és rossz

Labdarúgó NB I
5 órája

Az U21-es percek két év alatt 200 százalékkal nőttek az NB I-ben – Szalai Ádám statisztikákat közölt a fiatalok helyzetéről

Labdarúgó NB I
17 órája

Németh András: Érezzük a bizalmat, minden esélyünk megvan a sikeres idényre

Labdarúgó NB I
21 órája

Mesterlövészek nyomdokaiba léphet Szalai József

Labdarúgó NB I
21 órája

Urblík József: Szeretem akár 35 méterről is ellőni a labdát

Labdarúgó NB I
22 órája