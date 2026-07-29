Pósfai Gábor szeretné elérni, hogy politikus ne legyen sportszövetségi elnök



„Ha a magyar sportirányítási rendszer megújulásáról beszélünk, úgy kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ennek kapcsán mindig felmerül, hogy velük kapcsolatban mi is az állami sportirányítás szerepe.”

„Nevezettek olyan autonóm sportszervezetek, ahol a tagság időről-időre maga dönti el kit szeretne megválasztani irányítójának, vagy vezető tisztségviselőjének. Ebbe a politika elméletileg nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedek gyakorlata azonban azt mutatja, a két terület mindig is szoros kapcsolatot

keresett és ápolt egymással.”

„Ezért a szabályozás tekintetében két dolgot mindenképpen szorgalmazok: egyrészt javasolni fogom, hogy aktuális országos politikai vezető egy bizonyos vezetői szint felett (helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő) ne tölthessen be semmilyen vezető tisztséget nevezett szervezetekben. (Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is.) Átgondolandó, hogy ez az összeférhetetlenségi kérdés ki legyen-e terjesztve a sportegyesületek körére is.”

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