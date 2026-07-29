Nemzeti Sportrádió

Gyulai Miklós: Voltak, akik a Memorialt is támadták, majd helyet foglaltak a VIP-részlegben…

R. D. P.R. D. P.
2026.07.29. 09:00
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Gyulai Miklós a Nemzeti Atlétikai Központban (Fotó: Kovács Péter)
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Gyulai Miklós Nemzeti Sportrádió Magyar Atlétikai Szövetség
Értékelte elnökségi időszakát, valamint megindokolta döntését a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott vezetője, Gyulai Miklós, aki a Nemzeti Sportrádió vendége volt.

„A magyar atlétika infrastrukturális fejlődésére nem lehet panasz, legyen szó fedett és szabadtéri pályákról, csarnokokról. Ami az elmúlt 15 évben megvalósult, abban nincs hiba. (…) Négy olimpia közül háromról éremmel jött haza a magyar csapat. Kevés olyan korosztályos vagy felnőttvilágverseny volt az elmúlt időszakban, ahonnan nem jött legalább egy magyar érem” – fogalmazott Gyulai Miklós a Nemzeti Sportrádióban.

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Az elnök szerint az ellene indított kampány miatt távozik már most.

 

A 2024 szeptembere óta tartó időszak méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetéhez.

Gyulai az eredeti tervek szerint szeptember elején távozott volna a Magyar Atlétikai Szövetség éléről, ezt a lépést azonban kénytelen volt korábban meglépni.

„Az volt a célom, hogy a szezont semmi se zavarja meg, de az azonnali hatályú lemondásomat megelőző hetek miatt ez már nem volt tartható. Borzasztó volt látni, hogy azok az emberek, akik többek között a Gyulai István Memorialt is nagy erőkkel támadták, azok a legnagyobb természetességgel helyet foglaltak a VIP-részlegben, mintha semmi sem történt volna. Ez szégyenteljes volt…” – mondta a már leköszönt elnök.

Gyulai Miklós Nemzeti Sportrádió Magyar Atlétikai Szövetség
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