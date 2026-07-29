Gyulai Miklós: Voltak, akik a Memorialt is támadták, majd helyet foglaltak a VIP-részlegben…

A 2024 szeptembere óta tartó időszak méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetéhez.

Gyulai az eredeti tervek szerint szeptember elején távozott volna a Magyar Atlétikai Szövetség éléről, ezt a lépést azonban kénytelen volt korábban meglépni.

„Az volt a célom, hogy a szezont semmi se zavarja meg, de az azonnali hatályú lemondásomat megelőző hetek miatt ez már nem volt tartható. Borzasztó volt látni, hogy azok az emberek, akik többek között a Gyulai István Memorialt is nagy erőkkel támadták, azok a legnagyobb természetességgel helyet foglaltak a VIP-részlegben, mintha semmi sem történt volna. Ez szégyenteljes volt…” – mondta a már leköszönt elnök.