Ötödször lett bajnok az ETO!; A MOB és a főváros is elkötelezett az olimpiarendezés mellett

2026.05.16. 23:50
A labdarúgó NB I utolsó fordulójában a győriek Nadir Benbuali révén már a 10. percben megszerezték a vezetést Kisvárdán, s ezt az előnyt a mérkőzés végéig megtartották, így hiába győzte le a Ferencváros a Zalaegerszeget, hét év után át kellett adnia a bajnoki címet az ETO-nak, a bronzérmet pedig a kieső DVTK otthonából mindhárom pontot elhozó paksiak szerezték meg a Debrecen előtt, amelynek edzője, Sergio Navarro távozik a kispadról. Részletes tudósítások, vélemények, elemzések a vasárnapi Nemzeti Sportban

Szoboszlai Dominik egymagában kevés a Liverpool üdvösségéhez. A Mersey-partiaknál egyre látványosabb a játékosok formavesztése, így a magyar válogatott csapatkapitánya – a balszerencsés elcsúszása ellenére – hiába nyújtott ismét jó teljesítményt. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Vereséggel kezdte férfi jégkorong-válogatottunk az elit-világbajnokságot. Első zürichi vb-meccsünkön kikaptunk Finnországtól, de vasárnap máris lehet javítani az osztrákok ellen. Kapolcsi-Szabó Bence helyszíni tudósítása

A bronzért küzdhet tovább az Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-ligában. Fantasztikus hangulatú csatát vívott a szünet után már négy góllal is vezető esztergomi együttes, ám a hajrában felülkerekedett a francia házigazda az elődöntőben. Dijonból Papp Bálint jelentkezett

A MOB és a főváros is elkötelezett az olimpiarendezés mellett. Szombaton közgyűlést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság, amelyen értékelték a 2026-os téli olimpiai szereplést, és Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely hitet tett egy esetleges fővárosi olimpia megrendezése mellett. Bobory Balázs beszámolója

