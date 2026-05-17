Borbély: Nem kérdés, hogy maradok. Révész: A győriek megérdemelték az aranyérmet

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogy érzi magát?

– Most nagyon boldog vagyok, megkönnyebbült, és kiengedem a gőzt.

– A klub történetének negyedik edzője lett, aki bajnoki címet nyert, ezzel együtt megszakította a magyar labdarúgás történetének egyik leghosszabb aranyérmes sorozatát.

– Ezeket az információkat egyelőre nem tudom befogadni, felfogni. Próbálok teljesen megkönnyebbülni, amiért végre feltettük az i-re a pontot, talán néhány nap múlva válaszolok erre a felvetésre.



– Miért volt ilyen kiélezett a bajnoki hajrá?

– A magyar élvonal szintjén nagyon jó meccset láthattunk, rengeteg izgalommal és helyzettel. Itt, Kisvárdán gyengébben kezdtünk, láttam az idegességet a játékosokon, a hazaiak pedig motiváltak voltak. Az első tizenöt perc után átvette a csapat az irányítást, az történt, amit mi szerettünk volna. Stabil volt a védekezés, megtámogatott minket a remek kapusteljesítmény, erre kontrákat építve lőhettünk volna még gólt. Megérdemeltük a győzelmet.



– Hogy lehetett megelőzni a bombaerős Ferencvárost, és mikor érezte, hogy meglehet az első hely?

– Játékosminőség és taktikai felkészültség tekintetében is melléjük értünk. A csapategységünk páratlan, a vezetőség, a stáb és a játékosok közötti összhang kitűnő, ez volt a kulcs. Döntő pillanat volt, amikor megvertük otthon a Fradit. Lépéselőnybe kerültünk, tudtuk, hogy hét pont kell már csak, persze azt is, hogy nem lesz könnyű. Nem is volt. Ez a bajnoki cím csodával határos teljesítmény.



– A következő tétmeccs a Bajnokok Ligájában lesz – várja már?

– Nem gondolkodtam nemzetközi távlatokban, először egyben kell tartani a csapat magját. Már télen jelentős érdeklődés volt a kulcsjátékosok iránt, meglátjuk, mit hoz a jövő, de optimista vagyok.



– Ezek szerint marad az ETO vezetőedzője?

– Nem is volt kérdés, maradok, élő szerződésem van.



– Volt fogadalma a mérkőzés előtt?

– A kislányom épp hároméves május tizenhatodikán, és ekkor nyertük meg a bajnokságot is, úgyhogy elgondolkodom a tetováláson, mert igencsak fontos dátum ez. Köszönöm minden szurkoló támogatását, akár nekem, akár a csapatnak szólt. Kimondhatatlanul örülök, hogy ennyien elkísértek minket Kisvárdára is.