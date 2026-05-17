Borbély: Nem kérdés, hogy maradok. Révész: A győriek megérdemelték az aranyérmet

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Kisvárdán lett bajnok az ETO…
Gratulálok a győrieknek, az egész idényben nyújtott teljesítmény alapján megérdemelték az aranyérmet. Mi, ahogy ígértük, nagyon odatettük magunkat, megnehezítettük az ETO dolgát, megdicsértem a játékosokat. Ennyivel talán jobb volt nálunk az ellenfél, de sajnálom, mert olyan helyzetből kaptunk gólt, amilyenre készültünk. A győriek igencsak távolról utazva igazi futballhangulatot varázsoltak, megvetették a jegyeket a helyiekkel, igazi szabolcsi csibészséggel. Ez, persze, kritika nekünk is, mert vendégeknek kell idejönniük a jó hangulathoz.
– Honnan merített motivációt a csapata?
– Itt volt a lehetőség a becsületünkért játszani, és ezúttal jobb képességű játékosokkal léptünk pályára. A fiatalok taktikai éretlensége miatt kaptuk a gólt, noha nagyon jól játssza ezt a kombinációt az ETO. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült gólt szereznünk a szépen felépített támadásainkból. Fel sem kellett pörgetnem a játékosokat, mert annyira magával ragadta őket az ellenfél motivációja.
– Mi történik a csapattal nyáron?
Az elmúlt hat-hét meccs arra volt jó, hogy megnézzük, milyen lehet a keret a nyártól. Ezúttal azok álltak be a padról, akik az elmúlt időszakban kezdtek, és hát sokat nem tettek hozzá a meccshez… A következő hetekben igyekszünk helyes döntéseket hozni a keret kialakításában.
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Hogy érzi magát?
– Most nagyon boldog vagyok, megkönnyebbült, és kiengedem a gőzt.
– A klub történetének negyedik edzője lett, aki bajnoki címet nyert, ezzel együtt megszakította a magyar labdarúgás történetének egyik leghosszabb aranyérmes sorozatát.
– Ezeket az információkat egyelőre nem tudom befogadni, felfogni. Próbálok teljesen megkönnyebbülni, amiért végre feltettük az i-re a pontot, talán néhány nap múlva válaszolok erre a felvetésre.
– Miért volt ilyen kiélezett a bajnoki hajrá?
– A magyar élvonal szintjén nagyon jó meccset láthattunk, rengeteg izgalommal és helyzettel. Itt, Kisvárdán gyengébben kezdtünk, láttam az idegességet a játékosokon, a hazaiak pedig motiváltak voltak. Az első tizenöt perc után átvette a csapat az irányítást, az történt, amit mi szerettünk volna. Stabil volt a védekezés, megtámogatott minket a remek kapusteljesítmény, erre kontrákat építve lőhettünk volna még gólt. Megérdemeltük a győzelmet.
– Hogy lehetett megelőzni a bombaerős Ferencvárost, és mikor érezte, hogy meglehet az első hely?
– Játékosminőség és taktikai felkészültség tekintetében is melléjük értünk. A csapategységünk páratlan, a vezetőség, a stáb és a játékosok közötti összhang kitűnő, ez volt a kulcs. Döntő pillanat volt, amikor megvertük otthon a Fradit. Lépéselőnybe kerültünk, tudtuk, hogy hét pont kell már csak, persze azt is, hogy nem lesz könnyű. Nem is volt. Ez a bajnoki cím csodával határos teljesítmény.
– A következő tétmeccs a Bajnokok Ligájában lesz – várja már?
– Nem gondolkodtam nemzetközi távlatokban, először egyben kell tartani a csapat magját. Már télen jelentős érdeklődés volt a kulcsjátékosok iránt, meglátjuk, mit hoz a jövő, de optimista vagyok.
– Ezek szerint marad az ETO vezetőedzője?
– Nem is volt kérdés, maradok, élő szerződésem van.
– Volt fogadalma a mérkőzés előtt?
– A kislányom épp hároméves május tizenhatodikán, és ekkor nyertük meg a bajnokságot is, úgyhogy elgondolkodom a tetováláson, mert igencsak fontos dátum ez. Köszönöm minden szurkoló támogatását, akár nekem, akár a csapatnak szólt. Kimondhatatlanul örülök, hogy ennyien elkísértek minket Kisvárdára is.
LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző. Vezette: Csonka B.
Gólszerző: Benbuali (10.)
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.