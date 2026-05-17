Borbély: Nem kérdés, hogy maradok. Révész: A győriek megérdemelték az aranyérmet

2026.05.17. 08:29
Borbély Balázs a játékosokkal közösen ünnepelt az öltözőben, itt éppen Schön Szabolccsal ölelkezik (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I utolsó fordulójában megrendezett Kisvárda–ETO (0–1) mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a hazaiak szakvezetője, Révész Attila is gratulált a győriek bajnoki címéhez, az ETO részéről Borbély Balázs pedig elárulta, szóba sem került, hogy távozna Győrből.

 


RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Kisvárdán lett bajnok az ETO…
Gratulálok a győrieknek, az egész idényben nyújtott teljesítmény alapján megérdemelték az aranyérmet. Mi, ahogy ígértük, nagyon odatettük magunkat, megnehezítettük az ETO dolgát, megdicsértem a játékosokat. Ennyivel talán jobb volt nálunk az ellenfél, de sajnálom, mert olyan helyzetből kaptunk gólt, amilyenre készültünk. A győriek igencsak távolról utazva igazi futballhangulatot varázsoltak, megvetették a jegyeket a helyiekkel, igazi szabolcsi csibészséggel. Ez, persze, kritika nekünk is, mert vendégeknek kell idejönniük a jó hangulathoz. 

–  Honnan merített motivációt a csapata?     
– Itt volt a lehetőség a becsületünkért játszani, és ezúttal jobb képességű játékosokkal léptünk pályára. A fiatalok taktikai éretlensége miatt kaptuk a gólt, noha nagyon jól játssza ezt a kombinációt az ETO. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült gólt szereznünk a szépen felépített támadásainkból. Fel sem kellett pörgetnem a játékosokat, mert annyira magával ragadta őket az ellenfél motivációja.
 
–  Mi történik a csapattal nyáron?     
Az elmúlt hat-hét meccs arra volt jó, hogy megnézzük, milyen lehet a keret a nyártól. Ezúttal azok álltak be a padról, akik az elmúlt időszakban kezdtek, és hát sokat nem tettek hozzá a meccshez… A következő hetekben igyekszünk helyes döntéseket hozni a keret kialakításában.

 BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogy érzi magát?     
– Most nagyon boldog vagyok, megkönnyebbült, és kiengedem a gőzt.

– A klub történetének negyedik edzője lett, aki bajnoki címet nyert, ezzel együtt megszakította a magyar labdarúgás történetének egyik leghosszabb aranyérmes sorozatát.     
– Ezeket az információkat egyelőre nem tudom befogadni, felfogni. Próbálok teljesen megkönnyebbülni, amiért végre feltettük az i-re a pontot, talán néhány nap múlva válaszolok erre a felvetésre.
    
– Miért volt ilyen kiélezett a bajnoki hajrá?     
– A magyar élvonal szintjén nagyon jó meccset láthattunk, rengeteg izgalommal és helyzettel. Itt, Kisvárdán gyengébben kezdtünk, láttam az idegességet a játékosokon, a hazaiak pedig motiváltak voltak. Az első tizenöt perc után átvette a csapat az irányítást, az történt, amit mi szerettünk volna. Stabil volt a védekezés, megtámogatott minket a remek kapusteljesítmény, erre kontrákat építve lőhettünk volna még gólt. Megérdemeltük a győzelmet.

–    Hogy lehetett megelőzni a bombaerős Ferencvárost, és mikor érezte, hogy meglehet az első hely?     
– Játékosminőség és taktikai felkészültség tekintetében is melléjük értünk. A csapategységünk páratlan, a vezetőség, a stáb és a játékosok közötti összhang kitűnő, ez volt a kulcs. Döntő pillanat volt, amikor megvertük otthon a Fradit. Lépéselőnybe kerültünk, tudtuk, hogy hét pont kell már csak, persze azt is, hogy nem lesz könnyű. Nem is volt. Ez a bajnoki cím csodával határos teljesítmény.
   
–  A következő tétmeccs a Bajnokok Ligájában lesz – várja már?      
– Nem gondolkodtam nemzetközi távlatokban, először egyben kell tartani a csapat magját. Már télen jelentős érdeklődés volt a kulcsjátékosok iránt, meglátjuk, mit hoz a jövő, de optimista vagyok.
  
–   Ezek szerint marad az ETO vezetőedzője?     
– Nem is volt kérdés, maradok, élő szerződésem van.
  
–  Volt fogadalma a mérkőzés előtt?     
– A kislányom épp hároméves május tizenhatodikán, és ekkor nyertük meg a bajnokságot is, úgyhogy elgondolkodom a tetováláson, mert igencsak fontos dátum ez. Köszönöm minden szurkoló támogatását, akár nekem, akár a csapatnak szólt. Kimondhatatlanul örülök, hogy ennyien elkísértek minket Kisvárdára is.

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző. Vezette: Csonka B.
Gólszerző: Benbuali (10.)

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

 

