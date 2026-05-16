Így ünnepelte a bajnoki címet az ETO Kisvárdán és a hazaúton – videók

Az ETO FC a labdarúgó NB I utolsó fordulójában győzött Kisvárdán, ezzel megszerezte ötödik bajnoki címét. Az NSO Tv felvételein látható a mérkőzés lefújása utáni ünneplés, illetve a Kisvárdáról Győrbe tartó hazaúton is összefutottunk a csapattal az egyik benzinkúton, ahol tovább tartott az ünneplés.

