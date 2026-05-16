Így ünnepelte a bajnoki címet az ETO Kisvárdán és a hazaúton – videók

SZABÓKY ZSOLT
2026.05.16. 23:49
Kisvárdán kezdődött a bajnoki ünneplés (Fotó: Czinege Melinda)
NB I ETO ünneplés benzinkút NSO Tv
Az ETO FC a labdarúgó NB I utolsó fordulójában győzött Kisvárdán, ezzel megszerezte ötödik bajnoki címét. Az NSO Tv felvételein látható a mérkőzés lefújása utáni ünneplés, illetve a Kisvárdáról Győrbe tartó hazaúton is összefutottunk a csapattal az egyik benzinkúton, ahol tovább tartott az ünneplés.

A lefújás utáni ünneplés a kisvárdai stadionban…

…és a buli folytatása hazaúton az egyik benzinkúton.

Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

A győri csapat nem apellált az FTC esetleges botlására, Benbuali góljával a tabella élén maradt, így 2013 után újra aranyérmes.

Vitális Milán: Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is

Schön Szabolcs: Óriási győzelem volt, és nagyon megérdemelt a bajnoki cím. Lipták Zoltán: Az utolsó öt-hat fordulóig nem foglalkoztunk azzal, hogy letaszíthatjuk a trónról a Fradit.

 

