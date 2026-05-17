Vasárnap feljuthat a szlovén élvonalba a Lendva

2026.05.17. 07:21
Bozsik József (Fotó: Nafta Lendva)
Bozsik József Nafta Lendva szlovén bajnokság
Nagy siker kapujában az NK Nafta a szlovén másodosztályban: a magyar tulajdonban lévő lendvai együttes két fordulóval a bajnokság vége előtt öt ponttal vezet a második helyezett Grosuplje előtt, amellyel vasárnap idegenben csap össze. És micsoda lehetőség ez: ha nem kap ki, feljutást ünnepelhet.

A négy magyar játékost – Bakti Balázst, Dragóner Áront, Keresztes Noelt és Németh Ervint – foglalkoztató lendvai együttest a legendás Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter fia, Bozsik József irányítja, aki a klubhonlapnak nyilatkozott az összecsapás előtt.

„Ha fel akarunk jutni az első osztályba, hétről hétre azt kell bizonyítanunk, hogy élvonalbeli szinten játszunk – fogalmazott Bozsik József, a 28 forduló után veretlen (23 győzelem, 5 döntetlen) Nafta vezetőedzője. Ezt fordulóról fordulóra képesek vagyunk megoldani, ennek köszönhetően állunk az élen. Ám amíg nem biztos a feljutás, folytatnunk kell, amit eddig tettünk, ez az idény erről szól. Játsszuk a játékunkat, abban a hitben, hogy ezzel elérjük a várt sikert.”

A Nafta két fordulóval a másodosztályú bajnokság vége előtt 74 ponttal áll a tabella élén, a Grosuplje 69 ponttal a második. Ahhoz, hogy bebiztosítsa feljutását, nincs is szüksége sorozatban kilencedik bajnokijának megnyerésére, elég a döntetlen is.

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
19.30: Grosuplje–Nafta Lendva

 

