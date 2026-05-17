Vay Ádám: Nem könnyítették meg a munkámat, nyomtak, lőttek, takartak

Hári János szerint a védekezés lesz a döntő Ausztria ellen
Az osztrákok ellen játssza második mérkőzését a világbajnokságon a magyar férfi jégkorong-válogatott. Hári János szerint egy ilyen rövid tornán a helyzetkihasználás mellett a védekezés a legfontosabb.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)
Zürich, Swiss Life Arena, 9069 néző. V: Björk (svéd), Wannerstedt (német) – Jonsson (svéd), Rampír (cseh)
FINNORSZÁG: Korpisalo – HEINOLA 1 (1), Vaakanainen (1) / Lehtonen, Jokiharju (1) / Määttä, Matinpalo / Saarijärvi – MANNINEN (1), Barkov (2), PULJUJÄRVI 2 (1) / Puistola, Lundell, Hämeenaho / KUOKKANEN 1, Räty (1), Erholtz / Mäenalanen, Björninen, Merelä. Szövetségi kapitány: Antti Pennanen
MAGYARORSZÁG: VAY – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Tornyai, Kiss R. – HORVÁTH B. (1), SEBŐK 1, TERBÓCS (1) / Papp K., Hári, Sárpátki / Erdély, Szongoth, Sofron / Nemes, Ravasz, Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 32–10 (8–5, 18–5, 6–0)
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. –
A-CSOPORT , 3. JÁTÉKNAP
Május 17., vasárnap
12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok
16.20: Ausztria–Magyarország
20.20: Németország–Lettország