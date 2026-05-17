Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs: Ha a magot egyben tartjuk, nemzetközi szinten is sikeresek lehetünk

SZABÓKY ZSOLTSZABÓKY ZSOLT
2026.05.17. 07:14
null
Borbély Balázs (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
NB I ETO FC labdarúgó NB I Borbély Balázs
Mint ismert, az ETO FC a Kisvárda otthonában aratott egygólos sikernek is köszönhetően szombaton megnyerte a labdarúgó NB I-et. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs már a nemzetközi porondra tekintett előre.

 

Kapcsolódó tartalom

Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

A győri csapat nem apellált az FTC esetleges botlására, Benbuali góljával a tabella élén maradt, így 2013 után újra aranyérmes.

Vitális Milán: Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is

Schön Szabolcs: Óriási győzelem volt, és nagyon megérdemelt a bajnoki cím. Lipták Zoltán: Az utolsó öt-hat fordulóig nem foglalkoztunk azzal, hogy letaszíthatjuk a trónról a Fradit.

 

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző. Vezette: Csonka B.
Gólszerző: Benbuali (10.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

NB I ETO FC labdarúgó NB I Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

Bognár György: Ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény

Labdarúgó NB I
31 perce

Így ünnepelte a bajnoki címet az ETO Kisvárdán és a hazaúton – videók

Labdarúgó NB I
8 órája

Méltó utódok – Mohai Dominik jegyzete

Labdarúgó NB I
9 órája

Sergio Navarro távozik a DVSC-től – hivatalos

Labdarúgó NB I
11 órája

Vitális Milán: Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is

Labdarúgó NB I
11 órája

Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

Labdarúgó NB I
13 órája

Hahn duplázott, magabiztos diósgyőri győzelmével bronzérmes a Paks

Labdarúgó NB I
13 órája

Hiába a sima FTC-siker a ZTE ellen, a zöld-fehérek csak a 2. helyen végeztek az NB I-ben

Labdarúgó NB I
13 órája
Ezek is érdekelhetik