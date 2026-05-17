Borbély Balázs: Ha a magot egyben tartjuk, nemzetközi szinten is sikeresek lehetünk
Mint ismert, az ETO FC a Kisvárda otthonában aratott egygólos sikernek is köszönhetően szombaton megnyerte a labdarúgó NB I-et. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs már a nemzetközi porondra tekintett előre.
LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző. Vezette: Csonka B.
Gólszerző: Benbuali (10.)
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.
