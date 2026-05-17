Nemzeti Sportrádió

„Életben vagyunk!” – Bánhidi Bence a szerbek elleni vb-selejtező visszavágója előtt

V. SZ.V. SZ.
2026.05.17. 09:34
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda vb-selejtező Bánhidi Bence
Nyernie kell vasárnap a magyar férfi kézilabda-válogatottnak Veszprémben, a Szerbia elleni világbajnoki selejtező visszavágóján, de a helyzet egyáltalán nem rossz, ugyanis csütörtökön, az első mérkőzésen Nis városában 31–29-re győzött a vendéglátó, azaz csak kétgólos hátrányba került Chema Rodríguez csapata, ami minimális különbséget jelent.

 „Az első meccs hajrájában Palasics Kristóf fogott egy-két fontos labdát, az ellenfél is bele-belehibázott, aminek köszönhetően szorosabbá tudtuk tenni a meccset, és azt kell mondanom: életben vagyunk! – véli csapatkapitányunk, Bánhidi Bence. – Ez a kétgólos különbség a mai kézilabdában megfordítható, és azon leszünk, hogy meg is fordítsuk. A kulcs a védekezésünk lehet és az, hogy tényleg menjünk előre, jöjjenek a lerohanások, mert kellenek a könnyű gólok az ilyen erős szerb védelem ellen.”     

A szerbek valóban erősek védelemben és beállóposzton (a kettő Dragan Pesmalbek és Mijajlo Marszenics révén összefügg), de a sérült irányító, Lazar Kukics hiányában az együttes legerősebb pontja talán Dejan Miloszavljev, aki első számú kapusa Európa egyik legjobb klubcsapatának, a Füchse Berlinnek, és az első meccsen is nagyszerűen védett. A magyar csapat hiányzója a balátlövő Bodó Richárd.

A visszavágót vasárnap 17.30-kor rendezik a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a 2027. januári világbajnokságra, amelyet Németországban rendeznek. A magyar válogatott legutóbb 2015-ben maradt le a vb-ről, azóta mindig kijutott.

Kézilabda
2026.05.14. 19:44

Vereség Nisben, kétgólos hátrányból várjuk a szerbek elleni vb-selejtező visszavágóját

A szünetben még hattal vezetett a hazai csapat, de a második félidőben sikerült felzárkózni, így reményteli a helyzet a veszprémi visszavágó előtt.

KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
17.30: Magyarország–Szerbia, Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Az első mérkőzés eredménye: Szerbia–Magyarország 31–29

 

férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda vb-selejtező Bánhidi Bence
Legfrissebb hírek

Imre Bence: Valamennyire visszahoztuk a reményt

Kézilabda
2026.05.14. 23:24

Vereség Nisben, kétgólos hátrányból várjuk a szerbek elleni vb-selejtező visszavágóját

Kézilabda
2026.05.14. 19:44

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

Kézilabda
2026.05.14. 14:18

Az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezője vár a magyar férfi kézilabda-válogatottra

Kézilabda
2026.05.14. 08:57

Luka Krivokapics: Kukics hiánya pluszmotivációt jelenthet a magyarok ellen

Kézilabda
2026.05.13. 16:47

Charlotte Bonaventura is megszólalt a Veszprém berlini BL-visszavágójának végén történtekről

Kézilabda
2026.05.12. 17:35

A férfi kézi BL elődöntőjében megismétlődik az elmúlt két finálé párosítása

Kézilabda
2026.05.12. 15:35

Imre Bence: Meg tudjuk törni a szerbeket!

Kézilabda
2026.05.11. 20:07
Ezek is érdekelhetik