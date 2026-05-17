„Életben vagyunk!” – Bánhidi Bence a szerbek elleni vb-selejtező visszavágója előtt

„Az első meccs hajrájában Palasics Kristóf fogott egy-két fontos labdát, az ellenfél is bele-belehibázott, aminek köszönhetően szorosabbá tudtuk tenni a meccset, és azt kell mondanom: életben vagyunk! – véli csapatkapitányunk, Bánhidi Bence. – Ez a kétgólos különbség a mai kézilabdában megfordítható, és azon leszünk, hogy meg is fordítsuk. A kulcs a védekezésünk lehet és az, hogy tényleg menjünk előre, jöjjenek a lerohanások, mert kellenek a könnyű gólok az ilyen erős szerb védelem ellen.”

A szerbek valóban erősek védelemben és beállóposzton (a kettő Dragan Pesmalbek és Mijajlo Marszenics révén összefügg), de a sérült irányító, Lazar Kukics hiányában az együttes legerősebb pontja talán Dejan Miloszavljev, aki első számú kapusa Európa egyik legjobb klubcsapatának, a Füchse Berlinnek, és az első meccsen is nagyszerűen védett. A magyar csapat hiányzója a balátlövő Bodó Richárd.

A visszavágót vasárnap 17.30-kor rendezik a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a 2027. januári világbajnokságra, amelyet Németországban rendeznek. A magyar válogatott legutóbb 2015-ben maradt le a vb-ről, azóta mindig kijutott.