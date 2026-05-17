Bognár György: Ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény
Takács Péter, a DVTK vezetőedzője
– Ez a mérkőzés hamar eldőlt…
– Az első félidő értékelhetetlen volt, a szünetben ezt meg is beszéltük a játékosokkal. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ennek a klubnak nem a másodosztályban van a helye. Tükörbe kell nézni, és önvizsgálatot tartani, hogy mit rontottunk el. Ebből a három meccsből, amelyekre én készítettem fel a csapatot, rengeteget tanulhattunk.
– Egy vezetőedző nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodik: nézők nélküli stadion, vereség.
– Nem ilyenről, az biztos. Rövid passzokkal, mélységi indulásokkal akartunk játszani, de sok technikai hibát követtünk el, pontatlanok voltunk. Megvolt a tervünk erre a bajnokira, s a második játékrészben sikerült belőle több részletet is megvalósítani.
– Mit hozhat a jövő ön és játékosai számára?
– Három mérkőzésre szólt a megbízatásom, nem tudom, mit hoz a jövő. Hogy a futballistáknak mit tartogat, azt nem az én tisztem eldönteni.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Amiért jöttek, elérték: megszerezték a bronzérmet.
– Gratulálok a csapatomnak, az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, sok lehetőségünk volt, gólokat szereztünk. A második játékrészben is voltak helyzeteink, uraltuk a mérkőzést.
– Mennyire könnyítette meg a helyzetüket, hogy már a tizennyolcadik másodpercben gólt szereztek?
– Azért, mert ilyen korán vezetést szereztünk, nem dőlhettünk hátra, hiszen még hátravolt kilencven perc. A csapat hozzáállását emelném ki, azt, hogy a gyors gól után is agresszívan játszottak a fiúk. Tetszett, amit láttam.
– Szépen csillog ez a bronzérem?
– Nagy eredménynek tartom. Korábban, amikor érmeket szerzett a klub, nagyobb átütőerő volt a keretben, a mostani idény hektikus volt, sok sérüléssel, eltiltásokkal. Jó néhány fiatal játszott sok percet, ami azért jó, mert a jövőben jelentősebb feladatokat lehet rájuk bízni. Az átmeneti időszak hasznára vált a klubnak, ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény.
LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3 (0–3)
Miskolc, DVTK Stadion, 104 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Galántai (90+3.), ill. Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.