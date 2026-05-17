Bognár György: Ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény

2026.05.17. 07:55
A labdarúgó NB I 33. fordulójában a Paksi FC 3–1-re nyert a Diósgyőr vendégeként. Mutatjuk Takács Péter és Bognár György vezetőedző értékelését.

Takács Péter, a DVTK vezetőedzője

– Ez a mérkőzés hamar eldőlt…
– Az első félidő értékelhetetlen volt, a szünetben ezt meg is beszéltük a játékosokkal. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ennek a klubnak nem a másodosztályban van a helye. Tükörbe kell nézni, és önvizsgálatot tartani, hogy mit rontottunk el. Ebből a három meccsből, amelyekre én készítettem fel a csapatot, rengeteget tanulhattunk.

– Egy vezetőedző nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodik: nézők nélküli stadion, vereség. 
– Nem ilyenről, az biztos. Rövid passzokkal, mélységi indulásokkal akartunk játszani, de sok technikai hibát követtünk el, pontatlanok voltunk. Megvolt a tervünk erre a bajnokira, s a második játékrészben sikerült belőle több részletet is megvalósítani. 

– Mit hozhat a jövő ön és játékosai számára?
– Három mérkőzésre szólt a megbízatásom, nem tudom, mit hoz a jövő. Hogy a futballistáknak mit tartogat, azt nem az én tisztem eldönteni.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Amiért jöttek, elérték: megszerezték a bronzérmet.
– Gratulálok a csapatomnak, az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, sok lehetőségünk volt, gólokat szereztünk. A második játékrészben is voltak helyzeteink, uraltuk a mérkőzést. 

– Mennyire könnyítette meg a helyzetüket, hogy már a tizennyolcadik másodpercben gólt szereztek?
– Azért, mert ilyen korán vezetést szereztünk, nem dőlhettünk hátra, hiszen még hátravolt kilencven perc. A csapat hozzáállását emelném ki, azt, hogy a gyors gól után is agresszívan játszottak a fiúk. Tetszett, amit láttam. 

– Szépen csillog ez a bronzérem?
– Nagy eredménynek tartom. Korábban, amikor érmeket szerzett a klub, nagyobb átütőerő volt a keretben, a mostani idény hektikus volt, sok sérüléssel, eltiltásokkal. Jó néhány fiatal játszott sok percet, ami azért jó, mert a jövőben jelentősebb feladatokat lehet rájuk bízni. Az átmeneti időszak hasznára vált a klubnak, ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény.

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3 (0–3)
Miskolc, DVTK Stadion, 104 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Galántai (90+3.), ill. Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)

AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

