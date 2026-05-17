Bognár György: Ez a mostani harmadik hely kiugróan jó eredmény

Takács Péter, a DVTK vezetőedzője

– Ez a mérkőzés hamar eldőlt…

– Az első félidő értékelhetetlen volt, a szünetben ezt meg is beszéltük a játékosokkal. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ennek a klubnak nem a másodosztályban van a helye. Tükörbe kell nézni, és önvizsgálatot tartani, hogy mit rontottunk el. Ebből a három meccsből, amelyekre én készítettem fel a csapatot, rengeteget tanulhattunk.

– Egy vezetőedző nem ilyen hazai bemutatkozásról álmodik: nézők nélküli stadion, vereség.

– Nem ilyenről, az biztos. Rövid passzokkal, mélységi indulásokkal akartunk játszani, de sok technikai hibát követtünk el, pontatlanok voltunk. Megvolt a tervünk erre a bajnokira, s a második játékrészben sikerült belőle több részletet is megvalósítani.

– Mit hozhat a jövő ön és játékosai számára?

– Három mérkőzésre szólt a megbízatásom, nem tudom, mit hoz a jövő. Hogy a futballistáknak mit tartogat, azt nem az én tisztem eldönteni.