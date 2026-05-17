Horváth Fanni: Nagyon szeretnénk jól zárni a négyes döntőt

Nagyszerű hangulatban és elképesztő küzdelemben, végül az idegtépő hajrában maradt alul 33–30-ra a nemzetközi kupaújonc Esztergom a házigazda francia Djonnal szemben a női kézilabda Európa-liga elődöntőjében, így vasárnap délután 15 órától a dán Viborg ellen a bronzéremért folytathatja a final fourt.

Az Elek Gábor által irányított magyar együttes a második félidőben négy, majd többször is három góllal vezetett, ám az utolsó perceket a közönségük által is hajtott dijoniak bírták jobban.

„Nem úgy kezdtük el a mérkőzést, ahogyan terveztük, az első félidőben nem azt játszottuk, amit szerettünk volna, szerintem azért, mert nem teljesítettük száz százalékosan azokat az elemeket, amelyeket Elek Gábor kért – mondta az elődöntő után az Esztergom 20 éves irányítója, Horváth Fanni, aki hét kísérletéből hatot váltott gólra. – A második játékrészben gyors gólokkal vissza tudtunk jönni a meccsbe, jó volt a védekezésünk is, a végén azonban valami elcsúszott. Azon leszünk, hogy kiderítsük ennek pontos okát, hogy a vasárnapi találkozóból már jól tudjunk kijönni. Ki kell javítani a hibákat, száz százalékos állapotban kell nekimenni az újabb csatának, jó szájízzel befejezni a négyes döntőt, mert nagyon- nagyon szeretnénk sikerrel zárni.”