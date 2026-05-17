Horváth Fanni: Nagyon szeretnénk jól zárni a négyes döntőt
Nagyszerű hangulatban és elképesztő küzdelemben, végül az idegtépő hajrában maradt alul 33–30-ra a nemzetközi kupaújonc Esztergom a házigazda francia Djonnal szemben a női kézilabda Európa-liga elődöntőjében, így vasárnap délután 15 órától a dán Viborg ellen a bronzéremért folytathatja a final fourt.
Az Elek Gábor által irányított magyar együttes a második félidőben négy, majd többször is három góllal vezetett, ám az utolsó perceket a közönségük által is hajtott dijoniak bírták jobban.
„Nem úgy kezdtük el a mérkőzést, ahogyan terveztük, az első félidőben nem azt játszottuk, amit szerettünk volna, szerintem azért, mert nem teljesítettük száz százalékosan azokat az elemeket, amelyeket Elek Gábor kért – mondta az elődöntő után az Esztergom 20 éves irányítója, Horváth Fanni, aki hét kísérletéből hatot váltott gólra. – A második játékrészben gyors gólokkal vissza tudtunk jönni a meccsbe, jó volt a védekezésünk is, a végén azonban valami elcsúszott. Azon leszünk, hogy kiderítsük ennek pontos okát, hogy a vasárnapi találkozóból már jól tudjunk kijönni. Ki kell javítani a hibákat, száz százalékos állapotban kell nekimenni az újabb csatának, jó szájízzel befejezni a négyes döntőt, mert nagyon- nagyon szeretnénk sikerrel zárni.”
A magyar együttes francia válogatott jobbátlövője, Emma Jaques az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapjának úgy értékelt, hogy az első félidő nem alakult jól, de vissza tudtak jönni a mérkőzésbe.
„Jól jöttünk ki a szünet után, vezettünk is, de a Dijon tényleg az a csapat, amely sosem áll meg, meg is fordította az állást, mögötte voltak a szurkolói és amikor a legnagyobb szüksége volt rá, kihasználta a hangulatot.”
A házigazda Dijon dán irányítója, Stine Lönborg így látta a drámai csatát:
„Nehéz csata volt végéig, de nem adtuk fel és mindenkinek megmutattuk, ha szívvel-lélekkel játszol, akkor nyerhetsz a legvégén. Mindenki mögöttünk áll, le sem akartunk jönni a pályáról, olyan fantasztikus érzés volt.”
A Viborg szintén nagy küzdelemben bukta el az elődöntőt a Faragó Lucát, Kuczora Csengét és Szabó Annát is bevető címvédő német Thüringer HC ellen. A dán klub múltja fényes, 1993 és 2014 között 14-szer volt bajnok és 11-szer Dán Kupa-győztes, háromszor nyert Bajnokok Ligáját, egyszer KEK-et, az Európa-liga elődjének számító EHF-kupát pedig háromszor emelhette a magasba. 2022-ben pedig ezüstéremmel zárta az El-négyes döntőt.
EURÓPA-LIGA, NŐK, NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
A 3. helyért
15.00: Viborg HK (dán)–MOL ESZTERGOM (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n
Döntő
18.00: Thüringer HC (német, Faragó Luca, Kuczora Csenge, Szabó Anna)–JDA Bourgogne Dijon (francia) (Tv: Sport1)