Madaras Norbert: Sikeres évet zárt a magyar vízilabda

„Régóta érzékelhető, a legnagyobb hiányosság, hogy nincs egy olyan méltó helyünk, ahol az összes válogatottunk nyugodtan tud készülni; előfordult olyan, hogy az U18-as csapat a világversenye előtt délelőtt a Népligetben edzett, aztán ebéd után átbuszozott a második kerületi Gyarmati-uszodába, mert csak így lehetett helyet találni nekik. Azon dolgoztunk, hogy legyen egy olyan edzőközpontunk, mint a futballnak Telkiben. Ez most megvalósulhat, és úgy, ahogy mindig is elképzeltük, azaz nem kötődik klubhoz, személyekhez, hanem az MVLSZ tulajdona és a mindenkori elnökség dönt a használatának feltételeiről” – fogalmazott a Duna Arénában rendezett eseményen Madaras Norbert az MVLSZ hivatalos honlapjának összefoglalója szerint.

Az elnök beszámolt arról is, hogy végül a szolnoki vízilabda-aréna került a szövetséghez, amely mellé egy másik edzőmedencét kívánnak építeni, és amennyiben lesz rá lehetőség, egy központi épület is létesülne. A folytatásban beszélt arról is, hogy több főállású szakembert szeretne alkalmazni az MVLSZ-ben.

Madaras úgy látja, a korosztályos csapatok eredményeire sem lehetett panasz, továbbá az új olimpiai ciklusban a jelentősen megfiatalított felnőttválogatottak szereplése is kifejezetten jónak mondható, mert bár az újabb elsőségre még várni kell, megint csak az egész nemzetközi mezőnyben egyedüliként Magyarország szerzett mind a hat világversenyen érmet úgy, hogy ötször döntőt vívtak a válogatottak.

Az MVLSZ gazdálkodása is hasonlóan sikeres és kiegyensúlyozott volt, mint a medencés szereplés. Amióta Madaras Norbert vette át a szövetség vezetését, a rendkívüli pénzügyi fegyelemnek köszönhetően immár a harmadik évben zárt pozitív eredménnyel a szövetség úgy, hogy a klubok között ismét ki lehetett osztani több millió forintot.

A küldöttek ezután egyhangúlag elfogadták mind a sportszakmai, mind a pénzügyi beszámolót, valamint az Ellenőrző Testület által jóváhagyott mérleget is.