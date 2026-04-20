Gilgeous-Alexander, Jokics, Wembanyama – egyiküké lesz az idei MVP-cím az NBA-ben
A LEGFONTOSABB DÍJAK JELÖLTJEI
Az idény legértékesebb játékosa (Kia NBA Most Valuable Player)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Nikola Jokics (Denver Nuggets)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Az év újonca (Kia NBA Rookie of the Year)
VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)
Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
Az év legjobban védekező játékosa (Kia NBA Defensive Player of the Year)
Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
Ausar Thompson (Detroit Pistons)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Az idény legtöbbet fejlődő játékosa (Kia NBA Most Improved Player)
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks)
Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
Jalen Duren (Detroit Pistons)
A legjobb hatodik ember (Kia NBA Sixth Man of the Year)
Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets)
Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)
Keldon Johnson (San Antonio Spurs)
A döntő pillanatok embere (Kia NBA Clutch Player of the Year)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Jamal Murray (Denver Nuggets)
Az év edzője (NBA Coach of the Year)
J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
Joe Mazzulla (Boston Celtics)