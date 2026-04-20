Gilgeous-Alexander, Jokics, Wembanyama – egyiküké lesz az idei MVP-cím az NBA-ben

K. Zs.
2026.04.20. 12:02
Balról: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokics és Victor Wembanyama a tavalyi All Star-gálán (Fotó: Getty Images)
Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokics vagy Victor Wembanyama lesz a 2025–26-os NBA-alapszakasz legjobb játékosa – derült ki hétfőn, amikor az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nyilvánosságra hozta a rövidített jelöltlistákat. A szavazások győzteseit ezen a héten kezdik bejelenteni.

A LEGFONTOSABB DÍJAK JELÖLTJEI
Az idény legértékesebb játékosa (Kia NBA Most Valuable Player)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Nikola Jokics (Denver Nuggets)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Az év újonca (Kia NBA Rookie of the Year)
VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)
Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Az év legjobban védekező játékosa (Kia NBA Defensive Player of the Year)
Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
Ausar Thompson (Detroit Pistons)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Az idény legtöbbet fejlődő játékosa (Kia NBA Most Improved Player)
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks)
Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
Jalen Duren (Detroit Pistons)

A legjobb hatodik ember (Kia NBA Sixth Man of the Year)
Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets)
Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)
Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

A döntő pillanatok embere (Kia NBA Clutch Player of the Year)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Jamal Murray (Denver Nuggets)

Az év edzője (NBA Coach of the Year)
J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
Joe Mazzulla (Boston Celtics)

 

NBA Itt van Amerika! NBA-rájátszás
Wembanyama rekorddal zárta élete első NBA-playoffmeccsét, az Orlando meglepte a Detroitot

Amerikai sportok
5 órája

NBA-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Amerikai sportok
Tegnap, 12:07

James győzelemre vezette a tartalékos Lakerst, Jokics tripla duplája is sikert ért a Denvernek

Amerikai sportok
Tegnap, 8:01

Megszorongathatja-e bármelyik csapat az OKC-t, meddig jut a Wembanyama vezette Spurs? – kezdődik az NBA rájátszása

Amerikai sportok
2026.04.18. 14:28

Négy vasemberrel és rekordnézettséggel búcsúzott az NBA alapszakasza

Amerikai sportok
2026.04.18. 12:56

NBA: a Magic és a Suns jutott tovább, teljes a rájátszás mezőnye

Amerikai sportok
2026.04.18. 08:00

Döntött a liga: Cade Cunningham és Luka Doncic is jogosult az NBA-alapszakasz díjaira

Amerikai sportok
2026.04.16. 19:12

NBA: Stephen Curry vezérletével fordított a GSW Los Angelesben

Amerikai sportok
2026.04.16. 08:12
Ezek is érdekelhetik