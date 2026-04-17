NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

Az Aftonbladet információi szerint távozik a Vancouver Canucks főedzői posztjáról az NHL történetének első svéd vezetőedzője, Patrik Allvin, akivel a kanadai csapat az elmúlt négy év során harmadszor maradt le a rájátszásról. Ráadásul a Canucks a pénteken véget ért alapszakaszban a leggyengébb teljesítményt nyújtotta a mezőnyben Allvin irányításával: 82 mérkőzéséből mindössze 15-öt tudott a rendes játékidőben megnyerni, s csupán 58 pontot szerzett.

A svéd lap úgy tudja, hogy az 51 éves szakember, akit 2022 januárjában nevezetek ki főedzőnek, ezúttal már nem kapja meg a lehetőséget a kanadai franchise élén a csapat újjáépítésére.