NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

2026.04.17. 11:25
Allvin 2022 januárja óta volt a Canucks edzője (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi jégkorongbajnokság (NHL) alapszakaszának végeztével az idény leggyengébb csapata, a Vancouver Canucks bejelentette, hogy menesztette vezetőedzőjét, Patrik Allvint.

Az Aftonbladet információi szerint távozik a Vancouver Canucks főedzői posztjáról az NHL történetének első svéd vezetőedzője, Patrik Allvin, akivel a kanadai csapat az elmúlt négy év során harmadszor maradt le a rájátszásról. Ráadásul a Canucks a pénteken véget ért alapszakaszban a leggyengébb teljesítményt nyújtotta a mezőnyben Allvin irányításával: 82 mérkőzéséből mindössze 15-öt tudott a rendes játékidőben megnyerni, s csupán 58 pontot szerzett.

A svéd lap úgy tudja, hogy az 51 éves szakember, akit 2022 januárjában nevezetek ki főedzőnek, ezúttal már nem kapja meg a lehetőséget a kanadai franchise élén a csapat újjáépítésére.

 

Legfrissebb hírek

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
3 órája

NHL: az Oilers kiütötte a Canucksot, véget ért az alapszakasz

Amerikai sportok
4 órája

Terbócs István: Az elmúlt időszakot megpróbáltam arra használni, hogy a legjobb állapotba kerüljek

Jégkorong
Tegnap, 12:28

Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

Jégkorong
Tegnap, 8:54

NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas

Amerikai sportok
Tegnap, 7:13

Huszák Alexandra: Az olaszok ellen győzni kell!

Jégkorong
2026.04.15. 19:30

Szlovákia az utolsó harmadban szerzett gólokkal verte a mieinket

Jégkorong
2026.04.15. 18:06

Jégkorong: vereség Svájc ellen az U18-as vb főpróbáján

Utánpótlássport
2026.04.15. 14:54
Ezek is érdekelhetik