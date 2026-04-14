NHL: elkelt a rájátszás utolsó három szabad helye, nagy ünneplés volt Philadelphiában

A Philadelphia a Keleti főcsoportot már korábban megnyerő Carolinát fogadta, és bár az első harmadban kétgólos hátrányba került, a másodikban ledolgozta azt, majd a szétlövés egyetlen gólja (Tyson Foerster), valamint Dan Vladar védései révén megnyerte a mérkőzést. A kétszeres Stanley-kupa-győztes Flyers 2020 óta először jutott be a playoffba, amelynek első körében a Pittsburgh lesz az ellenfele.

TYSON FOERSTER SCORES, DAN VLADAR MAKES THE SAVE, AND THE PHILADELPHIA FLYERS ARE IN THE #STANLEYCUP PLAYOFFS 🤩 pic.twitter.com/NJA50KUJTK — NHL (@NHL) April 14, 2026

A kétgólos Macklin Celebrini vezérletével a San Jose hiába győzött a Nashville otthonában, csak rövid ideig maradt életben a reménye a playoffra; egészen pontosan addig, amíg néhány órával később a Los Angeles Quinton Byfield két góljára építve le nem győzte a Seattle-t. Sikerével a Kings (2012 és 2014 bajnoka) sorozatban ötödször is becsúszott a rájátszásba, a Sharks pedig ugyanúgy kiesett, mint az általa legyőzött Predators.

A nashville-i mérkőzésnek azonban akadt egy igazi nyertese is: a Sharks sikere belökte a szabadnapos Anaheimet a rájátszásba! A Stanley-kupát egyetlenegyszer (2007) elhódító Ducks 2018 óta egyszer sem volt részese a playoffnak.

Vereséggel zárult le egy kivételes karrier: Jonathan Quick, a New York Rangers kapusa hétfőn bejelentette, hogy a Florida elleni mérkőzéssel befejezi 19 idényes NHL-pályafutását. A 40 éves kapus 14 védéssel sokáig versenyben tartotta csapatát, ám az utolsó két percre fordulva a remek formában lévő Cole Reinhardt beütötte második gólját, ami győzelmet ért a Panthersnek. A karrierje java részét a Los Angeles Kingsben töltő, majd egy idényt a Vegas Golden Knights kötelékében lehúzó Quick háromszor emelhette magasba a Stanley-kupát, és az egyesült államokbeli kapusok közül neki van a legtöbb győzelme (410), valamint a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzése (65) az NHL-ben – emlékeztet a liga honlapja. Tiszteletére csapattársai az ő mezében melegítettek be, és megható pillanatok voltak, amikor a mérkőzés után Quicket visszahívták az öltözőből, hogy a floridaiak is elköszönhessenek tőle a jégen.

Jonathan Quick came back out after the Rangers' loss to shake hands with the entire Florida Panthers team (injured players too) who were waiting on the ice to bid him farewell 🥹🤝 pic.twitter.com/RtTe7Nhqj9 — Gino Hard (@GinoHard_) April 14, 2026

Az idényben immár negyvengólos Tage Thompson kétszer talált a kapuba, csapata, a Buffalo 5–1-re nyert Chicagóban, és ezzel elhódította az Atlanti-csoport bajnoki címét.

Nyert a keleti harmadik Tampa Bay is, Nyikita Kucserov a hosszabbítás első percében ütötte be a Detroit legyőzését jelentő gólt.

Nagyon közel került a Csendes-óceáni csoport megnyeréséhez a Vegas, miután simán megverte a Winnipeget; Jack Eichel egy góllal és három assziszttal vette ki a részét a sikerből. A vegasiak kétpontos előnnyel állnak az Edmonton előtt, amely odahaza szétlövéssel kikapott a nyugati első Coloradótól; Scott Wedgewood 30 lövést védett a sorozatban hetedik idegenbeli mérkőzését megnyerő Avalanche kapujában.

How do you stop that? 🥶



What a beautiful move in the shootout by Martin Necas! pic.twitter.com/u9L99Tuaza — NHL (@NHL) April 14, 2026

A dallasiak szép győzelemmel erősítették meg pozíciójukat a Nyugati főcsoport második helyén, Mavrik Bourque NHL-karrierje első mesterhármasát érte el, és volt egy asszisztja is a Toronto ellen háromgólos hátrányból megnyert mérkőzésen.

A St. Louis már nem lehet ott a playoffban, de játékosai odatették magukat, sorozatban öt gólt ütve fordítottak a Minnesota ellen, és 6–3-ra nyertek.

NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 3–2, szétlövéssel

Nashville Predators–San Jose Sharks 2–3

Seattle Kraken–Los Angeles Kings 3–5

Florida Panthers–New York Rangers 3–2

Chicago Blackhawks–Buffalo Sabres 1–5

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 4–3, hosszabbításban

Vegas Golden Knights–Winnipeg Jets 6–2

Edmonton Oilers–Colorado Avalanche 1–2, szétlövéssel

Toronto Maple Leafs–Dallas Stars 5–6

St. Louis Blues–Minnesota Wild 6–3

A RÁJÁTSZÁS RÉSZTVEVŐI

KELETI FŐCSOPORT: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Boston, Pittsburgh, Ottawa, Philadelphia

NYUGATI FŐCSOPORT: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles