NHL: a Capitals lemaradt a rájátszásról, Ovecskin jövője bizonytalan

A tengerentúli sportsajtó egyöntetűen úgy számol be a Washington Capitals keddi, utolsó alapszakaszbeli meccséről, hogy bár a csapat győzött, a rájátszásról lemaradt, és mindemellett azt sem tudni, hogy vajon a Columbus Bule Jackets vendégeként lejátszott mérkőzés volt-e az utolsó NHL-meccse Alekszandr Ovecskinnek, a liga történetében a legtöbb alapszakaszbeli gólt szerző 40 éves klasszisnak. Ovecskin szerződése ugyanis az idény végén lejár, s egyelőre semmi jele nincs annak, hogy a 40 éves szélsővel klubja hosszabbítana.

„Remélem, nem ez volt az utolsó mérkőzésem. Nem tudom, mi fog történni, majd meglátjuk, mit hoz a jövő” – fogalmazott Ovecskin a 2–1-re megnyert mérkőzést követően, amelyen a győztes gólnál egy asszisztot jegyzett, így jelen állás szerint gólpasszal búcsúzik a ligától a sztár.

A nap egyik legmozgalmasabb meccsét a St. Louis Blues vívta, amely úgy nyert 7–5-re a Pittsburgh Penguins ellen, hogy a második harmad elején a Pingvinek már 4–1-re is vezettek, a Blues azonban a 2+2 pontig jutó Jimmy Snuggerud vezetésével még a középső játékrészben egyenlített, és a záró felvonásban sem állt le a góltermeléssel.

Szintén gólokban gazdag mérkőzésen diadalmaskodott a Utah Mammoth, 5–3-ra nyert a Winnipeg Jets ellen, ám a győzelemtől függetlenül már korábban eldőlt, hogy a csapat kétéves fennállása során első alkalommal ott lesz a rájátszásban.

A nap egyetlen hosszabbításos győzelmét a ligautolsó Vancouver Canucks aratta, amely hosszabbításban 4–3-ra megverte a Los Angeles Kingset, ám ettől függetlenül messze a liga leggyengébb csapataként zárja majd az alapszakaszt.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–New Jersey Devils 4–0

Columbus Blue Jackets–Washington Capitals 1–2

New York Islanders–Carolina Hurricanes 1–2

Philadelphia Flyers–Montreal Canadiens 4–2

Minnesota Wild–Anaheim Ducks 3–2

Calgary Flames–Colorado Avalanche 1–3

Utah Mammoth–Winnipeg Jets 5–3

St. Louis Blues–Pittsburgh Penguins 7–5

Vancouver Canucks–Los Angeles Kings 4–3 – hosszabbításban