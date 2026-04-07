NBA: sorozatban kilencedszer nyert a 18 pontos hátrányból felálló Denver

A Denver Nuggets sorozatban kilencedik győzelmét szerezte meg egy héttel az alapszakasz zárása előtt, miután hosszabbítás után 137–132-re legyőzte a Portland Trail Blazerst. A mérkőzés nem akármilyen forgatókönyv szerint alakult: a látogató portlandiak a nagyszünetben 14 ponttal vezettek, a harmadik negyedben pedig már 96–78-as előnyben voltak. Innen állt fel a Nuggets, amelyben Nikola Jokics a 35 pontja mellett 14 lepattanót és 13 gólpasszt is betett a közösbe.

A Keleti konferencia éllovasa, a tartalékos összeállításban pályára lépő Detroit meglepetésre 123–107-re kikapott az Orlando Magic vendégeként. Három meccsel a zárás előtt a Magic győzelmével megtartotta esélyeit a konferencia hatodik helyére, de szerencsétlen esetben még a tizedik helyen is végezhet.

NBA

ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–New York Knicks 105–108

Orlando Magic–Detroit Pistons 123–107

San Antonio Spurs–Philadelphia 76ers 115–102

Memphis Grizzlies–Cleveland Cavaliers 126–142

Denver Nuggets–Portland Trail Blazers 137–132 – hosszabbítás után