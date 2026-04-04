NBA: a 19 éves Cooper Flagg 51 ponttal történelmet írt

A Dallas Mavericks újonca, Cooper Flagg 51 pontot szerzett az Orlando Magic ellen 138–127-re elveszített meccsen, ezzel ő lett az első tinédzser, aki elérte az 50 pontot az NBA történetében.

A 19 éves játékos 30 mezőnykísérletéből 19-et értékesített (ebből a triplamutatója 9/6 volt) és bedobott hét büntetőt is, ezzel két ponttal túlszárnyalta eddigi, 49 pontos karriercsúcsát is. Flagg decemberben 42 pontot szerzett a Utah Jazz ellen, januárban pedig a Charlotte Hornetsnek dobott 49-et. Most a negyedik negyedben 24 pontot szórt azok után, hogy reklamálásért kapott egy technikait (Jason Kidd vezetőedzőt pedig ugyancsak reklamálásért ennél az esetnél kiállították). A Dallas azonban így is szinte végig hátrányban volt a meccsen és 11 ponttal ki is kapott.

A legutóbbi tíz meccséből a nyolcadik győzelmét aratta a Charlotte, amely most az Indianát múlta felül. A Philadelphia a visszatérő Joel Embiid 19 pontjának és 13 lepattanójának is köszönhetően (Paul George 23 és Tyrese Maxey 21 pontja is említést érdemel) nyert a Minnesota ellen. A sorozatban a negyedik győzelmét jegyző Atlanta 10–0-val nyitott és végül nagyon simán 141–107-re nyert a Brooklyn vendégeként. Ugyancsak idegenben nyert simán a Boston a több játékosát, köztük Janisz Adetokunbót is nélkülöző Milwaukee ellen, valamint a Toronto a Memphis ellen.

Hazai pályán aratott fölényes győzelmet a New York Knicks a Chicago Bulls ellen és az egymás után ötödször nyerő Houston Rockets a Utah Jazz ellen. A Sacramento 17 pontos hátrányból szoros végjátékban verte meg négy ponttal a New Orleanst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Indiana Pacers 129–108

Philadelphia 76ers–Minnesota Timberwolves 115–103

Brooklyn Nets–Atlanta Hawks 107–141

New York Knicks–Chicago Bulls 136–96

Houston Rockets–Utah Jazz 140–106

Memphis Grizzlies–Toronto Raptors 96–128

Milwaukee Bucks–Boston Celtics 101–133

Dallas Mavericks–Orlando Magic 127–138

Sacramento Kings–New Orleans Pelicans 117–113