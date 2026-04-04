Luka Doncic ismét megsérült, nem játszhat az alapszakasz hátralévő részében

2026.04.04. 10:04
NBA Los Angeles Lakers Luka Doncic
Luka Doncic, a Los Angeles Lakers szlovén játékosa izomsérülés miatt nem léphet pályára az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának hátralévő részében.

Az NBA mostani idényének legeredményesebb játékosa csütörtökön sérült meg, amikor csapata 139–96-ra kikapott a címvédő Oklahoma City Thunder otthonában. A vizsgálatok megállapították, hogy a bal lábában meghúzódott a combhajlító izom.

Csapatára még öt mérkőzés vár az alapszakaszban, két hét múlva pedig már kezdődik a rájátszás.

A 2-es fokozatú combhajlítóizom-húzódás néha több hétig tartó felépülést igényel, ráadásul Doncicnak korábban is voltak már ilyen jellegű problémái. Az All-Star gála miatti szünet előtt például négy mérkőzést kellett kihagynia ugyanilyen sérülés miatt.

A szlovén játékos meccsenkénti átlaga eddig 33.5 pont, 8.3 gólpassz és 7.7 lepattanó. A közelmúltban 13 egymást követő meccsen legalább harminc pontot szerzett, ebben volt hét olyan találkozó, amelyen legalább negyvenig jutott, sőt egyszer 51, egyszer 60 pontot dobott.

Márciusban hatszáz pontot szerzett, ezzel az NBA történetének tizedik játékosa lett, aki egy hónapon belül elérte ezt a rekordot.

Mindezek ellenére lehetséges, hogy nem kaphat különdíjakat az idény végén, mivel ahhoz legalább 65 meccsen pályára kell lépni az alapszakaszban, ő viszont még csak 64 mérkőzésen játszott.

Menedzsere, Bill Duffy kijelentette, hogy rendkívüli körülményekre hivatkozva beadvánnyal fordulnak majd a ligához, mert az Európa-bajnok irányító két találkozót azért hagyott ki, mert második gyermeke születése miatt hazautazott Szlovéniába.

 

