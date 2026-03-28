Roncsderbit nyert a Rangers, negatív spirálban a Sabres az NHL-ben

Fontos győzelmet aratott a Detroit Red Wings Buffalóban. A michigani gárda már az első harmadban eldöntötte a lényegi kérdéseket, s háromgólos előnyre tett szert. A folytatásban valamennyire a Sabres is magára talált, de a remekül védő John Gibson, illetve a két asszisztot kiosztó Moritz Seider vezette vendégek megőrizték előnyüket, s fontos pontokat szereztek a rájátszásért folytatott harcban, míg a csoportelsőségért harcoló Sabres sorozatban a harmadik vereségét könyvelhette el.

Megszakadt a New York Rangers hatmeccses vereségsorozata. A szebb napokat látott együttes hazai pályán hintett egy hatost az ugyancsak rossz idényt futó Chicago Blackhawksnak. A meccs legjobbja a 28 védést bemutató Dylan Garand, a Rangers kapusa volt.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Detroit Red Wings 2–5

New York Rangers–Chicago Blackhawks 6–1