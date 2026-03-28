Roncsderbit nyert a Rangers, negatív spirálban a Sabres az NHL-ben

2026.03.28. 09:03
Fontos sikert könyvelhetett el a Red Wings – a Sabres rovására (Fotó: Getty Images)
NHL New York Rangers Detroit Red Wings Chicago Blackhawks Buffalo Sabres
Két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint szombat hajnalban az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

Fontos győzelmet aratott a Detroit Red Wings Buffalóban. A michigani gárda már az első harmadban eldöntötte a lényegi kérdéseket, s háromgólos előnyre tett szert. A folytatásban valamennyire a Sabres is magára talált, de a remekül védő John Gibson, illetve a két asszisztot kiosztó Moritz Seider vezette vendégek megőrizték előnyüket, s fontos pontokat szereztek a rájátszásért folytatott harcban, míg a csoportelsőségért harcoló Sabres sorozatban a harmadik vereségét könyvelhette el. 

Megszakadt a New York Rangers hatmeccses vereségsorozata. A szebb napokat látott együttes hazai pályán hintett egy hatost az ugyancsak rossz idényt futó Chicago Blackhawksnak. A meccs legjobbja a 28 védést bemutató Dylan Garand, a Rangers kapusa volt. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Detroit Red Wings 2–5
New York Rangers–Chicago Blackhawks 6–1

 

Legfrissebb hírek

NHL: Ovecskin triplázott, hét gólt ütött a Washington

Amerikai sportok
Tegnap, 7:28

NHL: Buffalóban nyert rangadót a Bruins, ismét kikapott a Rangers

Amerikai sportok
2026.03.26. 07:48

NHL: McDavid már több mint 400 gólnál jár; 41-szer védett a montreali kapus

Amerikai sportok
2026.03.25. 09:20

A Senators legyőzte a Rangerst New Yorkban

Amerikai sportok
2026.03.24. 07:55

NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

Amerikai sportok
2026.03.23. 21:33

Ovecskin negyedik a jégkorong „globális” góllövőlistáján

Jégkorong
2026.03.23. 19:57

Ritkán látható, gólszegény meccsen nyert az Islanders, otthon botlott a Stars az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.23. 09:11

Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.22. 20:47
Ezek is érdekelhetik