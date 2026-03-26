NHL: Buffalóban nyert rangadót a Bruins, ismét kikapott a Rangers

A Keleti főcsoport második helyén álló Buffalo Sabres kétszer is hátrányba került hazai pályán a hatodik Boston Bruins ellen, majd a harmadik harmadban ugyan fordítani tudott, de a vendégek Casey Mittelstadt találatával hosszabbításra mentették a találkozót. A ráadásban a hazaiak nem tudtak megújulni, így Pavel Zacha gólja a Bruins sikerét hozta. A Sabres ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy megelőzze a tabellán az éllovas Carolina Hurricanest.

Mindeközben a Toronto Maple Leafs végig vezetve fektette két vállra a gyengélkedő New York Rangerst, amely így zsinórban a hatodik vereségét könyvelhette el.

Buffalo Sabres–Boston Bruins 3–4 – hosszabbítás után

Toronto Maple Leafs–New York Rangers 4–3