NHL: Buffalóban nyert rangadót a Bruins, ismét kikapott a Rangers

2026.03.26. 07:48
Boston Bruins NHL New York Rangers Toronto Maple Leafs Buffalo Sabres
Két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtök hajnalban az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A Keleti főcsoport második helyén álló Buffalo Sabres kétszer is hátrányba került hazai pályán a hatodik Boston Bruins ellen, majd a harmadik harmadban ugyan fordítani tudott, de a vendégek Casey Mittelstadt találatával hosszabbításra mentették a találkozót. A ráadásban a hazaiak nem tudtak megújulni, így Pavel Zacha gólja a Bruins sikerét hozta. A Sabres ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy megelőzze a tabellán az éllovas Carolina Hurricanest. 

Mindeközben a Toronto Maple Leafs végig vezetve fektette két vállra a gyengélkedő New York Rangerst, amely így zsinórban a hatodik vereségét könyvelhette el. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Boston Bruins 3–4 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–New York Rangers 4–3

 

Boston Bruins NHL New York Rangers Toronto Maple Leafs Buffalo Sabres
NHL: McDavid már több mint 400 gólnál jár; 41-szer védett a montreali kapus

Amerikai sportok
Tegnap, 9:20

A Senators legyőzte a Rangerst New Yorkban

Amerikai sportok
2026.03.24. 07:55

NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

Amerikai sportok
2026.03.23. 21:33

Ovecskin negyedik a jégkorong „globális” góllövőlistáján

Jégkorong
2026.03.23. 19:57

Ritkán látható, gólszegény meccsen nyert az Islanders, otthon botlott a Stars az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.23. 09:11

Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.22. 20:47

NHL: Taraszenko hosszabbításban döntött, Kucserov átvette a vezetést a pontlistán

Amerikai sportok
2026.03.22. 10:10

NHL: idegenbeli győzelemmel tette biztossá helyét a rájátszásban a Colorado

Amerikai sportok
2026.03.21. 08:01
Ezek is érdekelhetik