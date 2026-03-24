A Senators legyőzte a Rangerst New Yorkban

R. P.R. P.
2026.03.24. 07:55
null
Ottawa Senators NHL New York Rangers
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján az Ottawa Senators 2–1-re legyőzte a New York Rangerst.

 

A Senators góljait Shane Pinto és Warren Foegele szerezte, a hazaiaknál Conor Sheary talált be. Az Ottawa sorozatban a harmadik győzelmét aratta, míg a Rangers továbbra is a liga egyik legrosszabb csapataként a 34. vereségét könyvelhette el ebben az idényben.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Ottawa Senators 1–2

