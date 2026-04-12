A Detroit Red Wings sorozatban tizedszer is lemaradt a rájátszásról

A 11-szeres Stanley-kupa-győztes Red Wings 2016-ban sorozatban 25. alkalommal jutott be a rájátszásba, azóta viszont egyszer sem sikerült neki. Ebben az idényben nagyon úgy tűnt, hogy véget ér a várakozás, a csapat az alapszakasz 80%-át playoffszereplést érő helyen töltötte a táblázaton. Az ESPN beszámolója szerint az 1970-es Montreal Canadiens óta a Detroit az első, amely az első 53 alapszakaszmeccsén 69 pontot szerzett, mégsem jutott tovább.

Ez most a New Jersey ellen dőlt el, és a mérkőzés szimbolizálta a teljes idényt: a Red Wings az első, a második és a harmadik harmadban is vezetést szerzett, de mindegyik góljára válaszolt a rájátszásról korábban lemondani kényszerült Devils, amely 3–3 után az utolsó négy percben kétszer is betalált. A Buffalo playoffba kerülésével a Detroité a jelenlegi leghosszabb rájátszás nélküli sorozat.

A Vegas Golden Knights Jack Eichel hosszabbításban szerzett góljával győzött a ligaelső Colorado otthonában, ezzel biztosította a helyét a Stanley-kupáért folyó versengésben. Az Avalanche a találkozón az edzőjét is elveszítette, Jared Bednart a harmadik harmad elején fejen találta a korong, és kórházba szállították kivizsgálásra.

Az alapszakasz magyar idő szerint szombat hajnalig tart, a rájátszásban még három hely kiadó. A Keleti főcsoport utolsó helyéért a Philadelphia (94 pont), a Columbus (92), a Washington (91) és a NY Islanders (91) csatázik, míg a Nyugati konferenciában kiadó két helyért az Anaheim (89), a Los Angeles (87), a Nashville (86), a Winnipeg (82) és a San Jose (82) van még versenyben.

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Tampa Bay Lightning 1–2

New York Islanders–Ottawa Senators 0–3

Pittsburgh Penguins–Washington Capitals 3–6

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 1–0

Chicago Blackhawks–St. Louis Blues 3–5

Nashville Predators–Minnesota Wild 2–1

Utah Mammoth–Carolina Hurricanes 1–4

Detroit Red Wings–New Jersey Devils 3–5

Dallas Stars–New York Rangers 2–0

Toronto Maple Leafs–Florida Panthers 2–6

Winnipeg Jets–Philadelphia Flyers 1–7

Seattle Kraken–Calgary Flames 4–1

Montréal Canadiens–Columbus Blue Jackets 2–5

Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 2–3 – hosszabbítás után

San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–4 – szétlövéssel