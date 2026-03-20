NHL: térdműtéten esett át a Toronto olimpiai bajnok sztárja

A klub bejelentése szerint felépülése három hónapig tart, így ebben az idényben már akkor sem léphetne pályára, ha a kanadai gárda bejutna az április közepén kezdődő rájátszásba.

A 28 éves csatár múlt hét csütörtökön sérült meg, amikor az Anaheim Ducks kőkemény hátvédje, Radko Gudas leütközte. A cseh légiós öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Matthews a mostani szezonban 60 meccsen 27-szer volt eredményes, míg egész NHL-es pályafutása során 689 alapszakasz-találkozón 428 gólt ütött és háromszor volt gólkirály.