NHL: térdműtéten esett át a Toronto olimpiai bajnok sztárja

2026.03.20. 18:25
Auston Matthews idénye véget ért (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Toronto Maple Leafs műtét Auston Matthews
Térdműtéten esett át Auston Matthews, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Toronto Maple Leafs olimpiai bajnok amerikai sztárja.

A klub bejelentése szerint felépülése három hónapig tart, így ebben az idényben már akkor sem léphetne pályára, ha a kanadai gárda bejutna az április közepén kezdődő rájátszásba.

A 28 éves csatár múlt hét csütörtökön sérült meg, amikor az Anaheim Ducks kőkemény hátvédje, Radko Gudas leütközte. A cseh légiós öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Matthews a mostani szezonban 60 meccsen 27-szer volt eredményes, míg egész NHL-es pályafutása során 689 alapszakasz-találkozón 428 gólt ütött és háromszor volt gólkirály.

 

