A Villa kiütötte a Forestet, és bejutott az Európa-liga isztambuli fináléjába

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ASTON VILLA (angol)–NOTTINGHAM FOREST (angol) 4–0 (1–0)

Birmingham, Villa Park. Vezette: Nyberg (svéd)

ASTON VILLA: E. Martínez – Lindelöf (Bogarde, 74.), Konsa, P. Torres (D. Luiz, 90.) – Cash, McGinn (Bailey, 90.), Buendía (Sancho, 86.), Tielemans, Digne – Watkins, M. Rogers (Mings, 90.). Menedzser: Unai Emery

NOTTINGHAM: S. Ortega – J. Cunha (Murillo, 88.), N. Milenkovics, Morato (Bakwa, 71.), N. Williams – Hutchinson (J. Sinclair, 88.), N. Domínguez, E. Anderson, McAtee (Yates, a szünetben) – Igor Jesus – Wood (Lucca, 71.). Menedzser: Vitor Pereira

Gólszerző: Watkins (36.), Buendía (58. – 11-esből), McGinn (77., 80.)

Továbbjutott: az Aston Villa 4–1-es összesítéssel

A birminghamiak már a mérkőzés elején nagy nyomást helyeztek a Forest kapujára. Pau Torres fejese és Ollie Watkins próbálkozása után is nagyot kellett védenie Stefan Ortegának, miközben a vendégek leginkább kontrákból veszélyeztettek. A hazai fölény a 36. percben érett góllá: Emiliano Buendía remek egyéni akció után tálalt Ollie Watkins elé, az angol támadó pedig közelről a léc alá bombázott. A találat összesítésben kiegyenlítette a párharcot, így a szünetben hosszabbításra álltak a felek.

Morgan Rogers (balra) ma is sokat tett az Aston Villa sikeréért (Fotó: Getty Images)

A második félidőben sem változott a játék képe. Az Aston Villa irányított, a Forest pedig egyre nehezebben tudta megtartani a labdát. Az 55. percben Nikola Milenkovics lerántotta Torrest a tizenhatoson belül, a videobíró jelzésére pedig tizenegyest ítélt a játékvezető. A labda mögé Buendía állt, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve a Villa második gólját. A Nottingham Forest próbált reagálni, de Emiliano Martínez kapus Chris Wood ziccerénél nagyot védett, igaz, az akció végül is les miatt érvénytelen lett. A hajrában összeomlottak a vendégek: a 77. percben Watkins készített le egy labdát John McGinnn-nek, aki gyönyörűen tekert a jobb alsó sarokba, három perccel később pedig ismét a skót középpályás volt eredményes Morgan Rogers passza után.

A 4–0-s sikerrel az Aston Villa kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga döntőjébe, ahol a Freiburg várhat rá, amely szintén magabiztosan ejtette ki a Bragát. Unai Emery a hatodik El-fináléjára készülhet.