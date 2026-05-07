Asztalitenisz: Bátorfi Zoltán az Eb-arany után már biztosan vb-érmes a németekkel

Az évtizedek során sokat vesztett régi dicsőségéből a magyar asztalitenisz, s ebben a londoni világbajnokság sem hozott változást, de azért válogatottjaink búcsúja után is vannak eredmények, amelyekre magyar szemmel is érdemes figyelni. A német női válogatott elődöntőbe jutása feltétlenül ide kívánkozik, ugyanis az együttest másodedzőként Bátorfi Zoltán is segíti. Az ő esete sok tanulsággal szolgál, hiszen a korábban a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó szakember munkájára a sportág jelenlegi vezetősége nem tartott igényt, a világ legjobbjai közé tartozó németek viszont lecsaptak rá. A tavalyi zadari Európa-bajnokságon a korábban játékosként a Statisztikával nagy sikereket elérő zentai Boros Tamara szövetségi kapitány mellett már ő is ott ült a kispadon, amikor a németek aranyérmet szereztek, s most azt is kijelenthetjük, Londonból is éremmel tér haza. A német válogatott a főtáblán Malajziát és Észak-Koreát 3:0-ra, a legjobb nyolc között Hongkongot 3:1-re győzte le, az elődöntőben pedig a japán–ukrán meccs győztesével, vélhetően Japánnal találkozik.

A németek tehát már biztos érmesek, a románoknak viszont ehhez még egy meccset nyerniük kell, ami számunkra azért érdekes, mert a marosvásárhelyi Szőcs Bernadette is délkeleti szomszédunkat erősíti. Kétség sem férhet hozzá, a világranglistán 26. helyen álló 31 esztendős klasszis a román együttes húzóembere, a hollandok elleni 3:0-s és az Egyiptommal szembeni 3:2-es sikerből is bőven kivette a részét. Pénteken a négy közé jutásért a francia válogatott következik, amely nem könnyű ellenfél, de nem is reménytelen a román együttes számára, amely legutóbb 2000-ben jutott el az elődöntőig. Szőcs Bernadette eredményekben gazdag pályafutásából a világbajnoki érem még hiányzik, most egy lépésre van attól, hogy ezt is kipipálja.

A férfiaknál az elnyűhetetlen, 47 évesen is magas szinten játszó Gárdos Róbert – 1993-ban, még magyar színekben szerzett serdülő Európa-bajnoki aranyat – az osztrák válogatott tagjaként jutott el a nyolcaddöntőig, ahol ugyan csapata 3:0-ra kikapott a csoportkörben Kínát is legyőző Dél-Koreától, de rá szokás szerint ezúttal sem lehetett panasz. Gárdos az ázsiaiak elleni nyolcaddöntő előtt veretlen volt a vb-n, s nem sok hiányzott, hogy ez így is maradjon, ugyanis 2:1-es vezetésénél meccslabdája volt O Jung Szung ellen, végül alulmaradt, Ausztria pedig 3:0-s vereséggel búcsúzott a világbajnokságtól.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak, negyeddöntő

Japán–Német­ország 3:1

Nők, negyeddöntő

Kína–Dél-Korea 3:0

Németország–Hongkong 3:1