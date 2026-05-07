Európai kézilabdaligák: Rosta Miklós egy góllal búcsúzott Romániától

Rosta Miklós egy góllal búcsúzott Romániától, csapata, a bajnok és kupagyőztes Dinamo Bucuresti pedig 36–35-re nyert az SCM Politehnica Timisoara otthonában a férfi kézilabda-bajnokság utolsó fordulójában, csütörtökön.

A válogatott beálló nyáron a román fővárosból visszatér Szegedre. Ónodi-Jánoskúti Máté három góllal és hat gólpasszal zárt az USAM Nimes Gard csapatában, amely 31–31-es döntetlent játszott a Chambéry Savoie Mont Blanc HB otthonában a francia férfiligában.