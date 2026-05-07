Fordított emberelőnyben, a Bragát kiejtve El-döntős a Freiburg

A visszavágó már a 6. percben drámai fordulatot vett: Mario Dorgeles utolsó emberként rántotta le a kilépő Jan-Niklas Bestét, Davide Massa játékvezető pedig azonnal piros lapot mutatott fel. A Braga így szinte az egész mérkőzést tíz emberrel játszotta.

A Freiburg az emberelőnyének köszönhetően folyamatosan nyomás alatt tartotta a portugálokat, viszonylag korán fogást is talált mélyen védekező vendégeken: a 19. percben Vincenzo Grifo beadása után a Braga-védelem rosszul szabadított fel, Lukas Kübler elé került a labda, amely többször is irányt változtatott, mielőtt a bal kapufáról a hálóba pattant.

A németek ezután is kontrollálták a játékot, ám kevés igazán nagy helyzetet alakítottak ki. A Braga szervezetten védekezett, időnként pedig magasan letámadva próbálta megzavarni a hazaiakat. A 41. perc az este legszebb momentumát hozta: Johan Manzambi kapta meg a labdát a kaputól nagyjából húsz méterre, befelé húzott, majd jobb belsővel óriási gólt tekert a jobb felső sarokba. A Freiburg ezzel már összesítésben is előnybe került a szünetet megelőzően.

A második félidőben tovább nőtt a Freiburg mezőnyfölénye, és Kübler második góljával már úgy tűnt, a németek végleg lezárják a párharcot. A portugálok azonban emberhátrányban sem adták fel, és Pau Victor szépítése révén életben tartották reményeiket.



A vendéggól után a Freiburg játéka kissé kapkodóvá vált, a hazaiak már nem tudták olyan nyugodtan kontrollálni a mérkőzést, mint korábban. Julian Schuster ezért védekező cserékkel próbálta stabilizálni csapatát, ami sikerült is, hiszen az eredmény már nem változott – a németek bejutottak a május 20-i döntőbe, ahol az Unai Emery vezette Aston Villával csapnak össze. 3–1

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Freiburg (német)–Braga (portugál) 3–1 (Kübler 19., 72., Manzambi 41., ill. Pau Victor 79.)

Kiállítva: Dorgeles (6., Braga)

Továbbjutott: a Freiburg, 3–2-es összesítéssel