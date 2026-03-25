Megszavazta a testület, két új csapattal bővülhet az NBA

2026.03.25. 18:09
Adam Silver izgatottan várja a következő lépést (Fotó: Getty Images)
NBA Seattle Seattle SuperSonics Las Vegas
Két új csapattal bővülhet az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) mezőnye azt követően, hogy a liga ügyvezető testülete szerdai szavazásán áldását adta erre.

A döntés értelmében a liga képviselői „megkezdhetik az esetleges bővítés feltérképezését”, a várakozások szerint pedig a két érintett város Seattle és Las Vegas lehet: előbbiben Supersonics néven 2008-ig volt csapat, ám mivel a klub nem tudott megegyezni a várossal egy új csarnok építéséről, Oklahoma Citybe költözött. A kaszinóiról híres nevadai Las Vegasnak korábban még nem volt NBA-együttese, de az amerikaifutball- (NFL) és a jégkorongligában (NHL) már érdekelt.

„A mai döntés után izgatottan várjuk a következő lépést” – fogalmazott közleményében Adam Silver ligaelnök. A várakozások szerint az újonnan csatlakozni kívánó együtteseknek 7-10 milliárd dollár közötti összeget kell majd fizetniük, s a 2028–29-es idénytől szerepelhetnek majd a jelenleg 30 csapatos ligában, amelynek legutóbb 2004-ben a Charlotte Bobcats révén lett új csapata.

2026.03.22. 10:37

Hamarosan itt a 32 csapatos NBA – így érkezhetne két új franchise a ligába

NBA-LEGEK. Steve Kerr Oscar-díjat nyert, Cade Cunningham megsérült, míg Luka Doncic ihletett formában játszik.

 

