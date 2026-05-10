Jokics: Ha Szerbiában lennénk, mindannyiunkat kirúgnának – az NBA-rájátszás első körének értékelése

RITKA IZGALMAS ELSŐ KÖR

Legutóbb 2014-ben fordul elő, hogy legalább hat első körös párharc is legalább hat meccsig tartson. Az pedig sosem fordult elő az NBA-ben, hogy három keleti párharcban is hetedik meccset rendeznek. Az izgalmak jó nézettséget is hoztak a ligának. Az nba.comon megjelent cikk szerint az első kör mérkőzéseit átlagosan 3.91 millió néző követte, ez pedig 33 éve a legmagasabb. A Detroit Pistons és az Orlando Magic párharcának negyedik meccsét csaknem öt és fél millió néző nézte, ami a legtöbb egy első körös sorozat negyedik meccsén.

NYUGATI CSOPORT

LOS ANGELES LAKERS (4.)–HOUSTON ROCKETS (5.) 4–2

A söprés kapujában volt már a Lakers, de a Rockets egy meccset nyert Houstonban, egyet pedig Los Angelesben. A két vereségen összesen 38 eladott labdája volt a Lakersnek. A hatodik meccsen viszont az LA kijavította hibáit: kevesebb labdaeladása, és több lepattanója is volt, LeBron Jamesék pedig 78 ponton tartották a Houstont és behúzták a sorozatot. James 28 ponttal és plusz 26-os pluszmínusz mutatóval zárt a sorsdöntő meccsen, míg a sorozatban 23.2 pontot, 8.3 gólpasszt és 7.2 lepattanót átlagolt.

„Szó szerint mindenki kecskehangokat adott ki. Ez jól mutatja, milyen nagyszerű játékos.

Számomra ő az, akinek a legnagyszerűbb karrierje volt az összes NBA-játékos közül. Ő az egyik, ha nem a legnagyobb játékos valaha” – méltatta JJ Redick a Lakers sztárját.

A sorozat mindegyik meccsén LeBron James volt a legjobb pontszerző, ezt ötödször éri el karrierjében, míg négy játékosnak egyszer sikerült ez a bravúr. Jamesnek ez volt a 188. rájátszásgyőzelme, Michael Jordan (119) és Dirk Nowitzki (69) összesen szerzett ennyit. LeBron James így ismét több párharcot nyert a rájátszásban (42), mint ahány éves (41). A Lakers úgy nyerte meg a Rockets elleni sorozatot, hogy egyetlen játékosa sem szerzett 30 vagy annál több pontot egyetlen mérkőzésen.

„Márciusban teljesen más szerepet kellett betöltenem. Nagyon kényelmetlen volt, de mégis kényelmes. Be kellett szoknom ebbe a helyzetbe. De győztünk. Csak ez számít nekem. Ugyanakkor tudtam, hogy többet is tudnék adni. De talán az, hogy többet adjak, nem illett volna a csapatunkhoz. Ezt elfogadtam, és nem volt vele gondom. Nem a csapat szempontjából, hanem személyesen sem volt gondom vele. Képes voltam félretenni az egómat a csapat érdekében, mert tudtam, hogy meg tudom csinálni” – fogalmazott LeBron James a továbbjutás után.

Bronny James öt meccsen kapott szerepet, összesen tíz pontig jutott. Egy blokkot is kiosztott, igaz nem a pályán, hanem az oldalvonalon kívül blokkolta Luka Doncic kilátását.

DENVER NUGGETS (3.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) 2–4

2–1-es állásnál a második minnesotai mérkőzésen a padról érkező 43 pontos Ayo Dosunmu volt a hazaiak hőse, aki a triplavonalon túlról (5/5) és a büntetőzésnél (12/12) is hibátlan volt. A karrierrekordot elérő játékos előtt legutóbb ötven évvel ezelőtt, 1976-ban Fred Brown szerzett legalább 45 pontot a padról beszállva. A Minnesota pedig elbírta Anthony Edwards és Donte DiVincenzo sérülését is. Utóbbi szenvedett súlyosabb sérülést, a 29 éves guardnak elszakadt az Achilles-ína. Az alapszakaszban mind a 82 meccsen pályára lépő játékos nullás mezszámában érkeztek társai a következő mérkőzésre. „Tegnap tényleg felfordult a gyomrom, amikor láttam, hogy összeesik. Pontosan tudom, hogy mit érez, pontosan tudom, min kell keresztülmennie. Akár tetszik neki, akár nem, én mellette állok. Szóval biztosan hamarosan felveszem vele a kapcsolatot” – mondta a tavalyi rájátszásban hasonló sérülést szenvedő Jayson Tatum, aki szintén nullás mezszámban játszik.

Az ötödik meccset a 27 pontos, 12 lepattanós, 16 asszisztos tripla duplát elérő Nikola Jokics vezérletével hozta a Denver. A hatodik meccsen aztán a Dosunmu, Edwards DiVincenzo nélküli Timberwolves még egyszer semlegesítette Jamal Murray-t, aki a sorsdöntő meccsen 17 dobásból csak négyet értékesített, míg a párharcban 139 kísérletből 46 ment be. Rudy Gobert és Jaden McDaniels ezúttal is jól limitálta a tripla dupla közeli teljesítménnyel záró Jokicsot. A Minnesota az első csapat az NBA történelmében, amelyik úgy nyer rájátszásmeccset, hogy legalább három játékosa hiányzott, aki a sorozatban legalább tíz pontot átlagolt.

Különösen örült a továbbjutásnak Bones Hyland: „Három évvel ezelőtt elcseréltek, három évvel később kiütöttük őket. Imádlak Minny!” A Denvernél hiányzott Aaron Gordon, de Jokics szerint nem lehet erre fogni a vereséget. „Valószínűleg az OKC vesztette el a legtöbb játékost az összes csapat közül, mégis az első helyen állnak, és továbbra is uralják a bajnokságot. Ezért utálom az ilyen ha-val kezdődő feltételes mondatokat. Nem akarom a sérülésekre fogni, hogy nem jutottunk be a rájátszás második fordulójába – mondta Jokics, aki a jövőre is előre tekintett – Most estünk ki az első körben, messze vagyunk még a céltól. Hogy változásra van-e szükség? Ez nem az én döntéseb.

Biztos, hogy ha Szerbiában lennénk, mindannyiunkat kirúgnának.”

SAN ANTONIO SPURS (2.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (7.) 4–1

A negyedik meccsen Victor Wembanyama 27 pontos, 11 lepattanós dupla duplával tért vissza az agyrázkódás után. A Portland 17 ponttal vezetett a félidőben, de a harmadik negyed közepére már egyenlő volt az állás, a negyedik játékrészt pedig 40–19-re hozta a Spurs.

Az ötödik meccsen is dupla duplát (17 pont, 14 lepattanó) ért el Wembanyama, ráadásul hat blokkot is kiosztott, a San Antonio pedig hamar lezárta a párharcot. A Spurs rajt-cél győzelmet aratott. 12–2-es rohammal kezdett, de a szünet előtt már 28 pontos előnye is volt.

Wembanyamát néhány kritizálták, hogy túl érzelmes, és sokat sír a pályán. Erre így reagált a francia: „Ez nehéz kérdés. Bizonyos módon kell viselkedni, társadalmi normák, gondolom, személy szerint nem vagyok hajlandó viselni azt a terhet, hogy el kell rejtenem az érzelmeimet.”

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–PHOENIX SUNS (8.) 4–0

Az első forduló ismét remek bemelegítésnek bizonyult az első helyen kiemelt Thunder számára. Az Oklahoma City Mark Daigneault edző irányítása alatt 12–0-ra áll az első fordulóban, és immár harmadik egymást követő rájátszásban söpörte el a 8. helyen kiemelt csapatot.

Az ESPN Research adatai szerint a Thunder a negyedik címvédő lett, amely négy, két számjegyű győzelemmel söpört az első fordulós sorozatban. Az előző kettő (a 2012–2013-as Miami Heat és az 1989–1990-es Detroit Pistons) megvédte bajnoki címét. Másrészt a Suns az elmúlt négy évben elveszítette az utolsó 10 rájátszásbeli mérkőzését, ezzel a Brooklyn Nets mellett a liga leghosszabb aktív rájátszásbeli vereségsorozatával rendelkezik.

KELETI FŐCSOPORT

DETROIT PISTONS (1.)–ORLANDO MAGIC (8.) 4–3

Az Orlando a negyedik meccset is behúzta, a Pistons viszont Detroitban szépített. Az Orlando a hatodik összecsapáson 24 pontos előnyben is volt, aztán 62–38-as állás után a második félidőben minden idők egyik legnagyobb leolvadását hozta. Ezt követően a Magic a hátralévő 23 percben 35 mezőnykísérletből hármat értékesített és 17 pontot szerzett.

Cade Cunningham annyi pontot szerzett a negyedik negyedben (19), mint a Magic a teljes második félidőben. Az Orlando rájátszásrekordot jelentő 23 mezőnykísérletet hibázott el sorozatban. Az abszolút rekord 24 dobás volt, ami 2017-ben az OKC-nek sikerült a Washington ellen. A vendégek – valós időt tekintve – 45 percen át nem dobtak kosarat.

A Magic új negatív rekordot állított fel az egy félidőben elért pontok tekintetében. Az eddigi csúcsot a Jazz tartotta, amely 23 pontot ért el az 1998-as döntő harmadik meccsén, a Magicnek 19 pont jött össze. A hazaiak az utolsó negyedben 20 mezőnykísérletből csak egyet dobtak be, az öt százalékos hatékonyságra 2015 novembere, azaz több mint húszezer mérkőzés óta nem volt példa.

A Detroit 24 pontos ledolgozott hátránya a legnagyobb a PO-ban egy potenciálisan kiesést jelentő meccsen. Az utolsó meccs már kevesebb izgalmat hozott, a keleti első Detroit 1–3-ról felállva továbbment. A két csapat legutóbb 2003-ban csapott össze, az Orlando akkor is 3–1-re elhúzott, de a Pistons fordított. Cunningham az utolsó három mérkőzésen összesen 107 pontot szórt, Shai Gilgeous-Alexanderrel együtt ők ketten átlagolnak 30 pont felett az idei PO-ban.

BOSTON CELTICS (2.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) 3–4

Ugyan a második hazai meccset elvesztette a Boston, de utána kettőt nyert Philadelphiában. Az ötödik meccsen azonban nem tudta lezárni a párharcot Celtics, Joel Embiid mindössze három héttel a vakbélműtétje után visszatért a negyedik meccsen, de igazából az ötödik meccsen robbantott. A 32 éves center 52 százalékos mezőnyhatékonysággal 33 pontot gyűjtött, így életben maradt a 76ers. A Boston a triplákért él és hal, és ez jól megmutatkozott a széria során. Az első öt meccs közül a Celtics játékosai háromszor dobtak legalább 35 százalékos hatékonysággal, mind a hármat megnyerte a Boston, kétszer viszont 30 százalék alatt maradtak, akkor viszont kikapott.

„Az is segített, hogy mielőtt visszatértem, láttam a 11-es számú játékost az ellenfél csapatában, aki azt mondta, hogy nem érdekli őket, játszom-e vagy sem, és nem is készültek fel rám, nem is volt semmiféle taktikájuk ellenem. Szóval szerintem az is segít, ha az ellenfél nem foglalkozik veled. Hálás vagyok a 11-esnek ezért.” – mondta Embiid Payton Pritchardról.

A hatodik meccsen aztán hazai pályán is összejött a siker a Philadelphiának, így jöhetett itt is a hetedik meccs. A sorsdöntő összecsapáson Embiid szupersztár teljesítményt nyújtva 34 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el, míg az újonc VJ Edgecombe karrierje első hetedik meccsén 23 pontot szerzett és a meccs legjobb pluszmínusz mutatójával rendelkezett.

A Celtics a legutóbbi 44 évben hat egymást követő rájátszás-sorozatban is legyőzte a 76erst, beleértve a három évvel ezelőtti, szintén Bostonban rendezett 7. mérkőzést is. De Embiid és Tyrese Maxey – az NBA történelmében elsőként értek el mindketten legalább 30 pontot, 10 lepattanót és 5 gólpasszt egy 7. mérkőzésen – éppen annyit tettek, amennyi ahhoz kellett, hogy a 76ers megmeneküljön. A Philly lett a nyolcadik (a 21. században a negyedik) csapat, amely hetedik kiemeltként búcsúztatja a másodikat. A Philadelphia 76ers 0–18-as mérleggel állt, amikor 1–3-ra állt egy sorozatban, ellenben a Boston Celtics 32–0-s mérleggel állt, amikor 3–1-re vezetett a szériában.

A Boston a hetedik meccsen sem tért el a hitvallásától, viszont ezúttal sem ültek a triplák. A sorsdöntő találkozón a Celtics 49 triplát dobott rá, de ebből csak 13 ment be, ami 27 százalékos hatékonyság, ami a korábbi minta alapján a vereség jele. A Celtics az NBA történelmének első csapata, amelynek három kezdőjátékosa is 0 pontot szerzett egy rájátszásbeli mérkőzésen. Jayson Tatum térdfájdalom miatt nem vállalta a játékot, Luka Garza, Ron Harper Jr. és Baylor Scheierman viszont hét dobásból nulla pontig jutott.

A Philadelphia legutóbb 44 évvel ezelőtt múlta felül a Bostont a rájátszássorozatban, a Philly 1982. május 23-án nyert a Boston Gardenben, azóta 76ers mindössze három rájátszásmérkőzést nyert Bostonban, most 12 nap alatt ért el három győzelmet. A Philadelphia egymást követő hat sorozatot bukott el a Boston ellen. A két csapat összesen 23 szériát játszott a rájátszásban, ami rekord az NBA-ben.

Jaylen Brown a kiesés után így nyilatkozott Joel Embiidről: „Nem igazán tudtunk mit kezdeni vele. Rengeteg különböző dolgot kipróbáltunk. Nagy termetű játékos. Ráadásul sokat színészkedett is. Kapott néhány extra büntetőt… megjutalmazták érte, de ilyen a bajnokság, amiben játszunk.”

A hetedik meccs pont Paul George születésnapjára esett, NBA-játékos sosem bukott hetedik meccset a születésnapján, ezzel együtt már 7–0 az állás.

„Jó érzés nyerni. Természetesen nagyobb célunk is van, de végre legyőzni ezeket a srácokat, az nagyon jó érzés.”

– mondta Embiid.

NEW YORK KNICKS(3.)–ATLANTA HAWKS (6.) 4–2

Keleten csak egy párharc nem húzódott el hetedik meccsig. A Hawks hiába vezetett 2–1-re, zsinórban három meccset nyert a New York. A Knicks a negyedik meccsen még csak 16 ponttal verte meg az Atlantát, utána viszont 29, majd a döntő meccsen 51 pontos kiütést mért ellenfelére.

Nem sokkal harmadik negyed vége előtt 109–57 volt az állás, tehát igazán nem volt miért izgulni. Viszont szokás szerint beszédtémát szolgáltatott New Yorkban, hogy milyen hírességek tűnnek fel a pálya szélén. A mozikban most vetített Ördög Pradát visel című film második részében feltűnik Karl-Anthony Towns is, akiről a film egyik szereplőjét alakító Anne Hathaway azt mondja, mindig is nagy rajongója volt.

A színésznő valóban igazi szurkoló, egy esti műsorban ezt mondta: „Nagyon laza, szeretetteljes és nyugodt vagyok, de olyan rajongó, aki fontolóra vette, hogy ma idejöjjön egy OG Anunoby mezben. Amikor a meccsen vagyok, azt akarom, hogy tudják: tudom, kik ők, és hogy nyerni fognak. Igyekszem kedves, szerető, anyai rajongó lenni.” New Yorkban szurkol minden hazai mérkőzésen Timothée Chalamet is, aki még a MET-gálára sem kísérte el barátnőjét, Kylie Jennert, mert aznap este a Knicksnek hazai meccse volt.

CLEVELAND CAVALIERS (4.)–TORONTO RAPTORS (5.) 4–3

A párharcban mindegyik meccset a hazai csapat nyerte, ez pedig természetesen a jobb kiemelésű Clevelandnek kedvezett. A széria legemlékezetesebb mérkőzése a hatodik volt, amelyet hosszabbítás után nyert meg a Raptors. A hosszabbításban 110–109-es vendégelőnynél került RJ Barretthez a labda, aki ráemelt egy triplát. A labda a gyűrűről két méter magasra pattant, majd visszafele beesett, ezzel harcolta ki a hetedik meccset a Raptors. „Végig tudtam, hogy jó lesz, mert egyenesen felrepült a labda, mint tavaly Haliburton dobása” – hívta fel a figyelmet RJ Barrett a hasonlóságra. Tyrese Haliburton tavaly a keleti döntő első meccsén dobott hasonló körülmények között kosarat a New York Knicks ellen.

„Csak fél másodperc volt, de egy örökkévalóságnak tűnt”

– mondta Darko Rajakovic, a Raptors edzője. „Örültem neki, a csapatnak és a városnak, hogy a dobás sikerült.” James Hardennek ez volt a 17. alkalom, hogy hatodik meccset játszott a rájátszásban, ezeken így 4–13-ra alakult a mérlege, ami a legrosszabb az NBA-ben. A hetedik meccsen sem brillírozott Harden, 33.3 százalékos mezőnyhatékonysággal 18 pontig jutott. Jarrett Allen és Donovan Mitchell viszont egyaránt 22 pontig jutott és a padok csatáját is a Cleveland nyerte, így elkerülve azt, hogy az NBA legdrágább kerete már az első körben kiessen.



KONFERENCIA ELŐDÖNTŐK

SAN ANTONIO SPURS (2.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) 2–1

Victor Wembanyama sportszerűen nyilatkozott a párharc előtt. „Donte DiVincenzo és Anthony Edwards játékát is szívesen nézem, és szívesen játszanék ellenük Keményen mennek... Mindig megszakad a szívem, amikor látom, hogy valaki megsérül. Remélem Ant játszhat.” A francia és a Minnesota-szurkolók vágya teljesült, Edwards már nem az előzetes hírek szerinti harmadik/negyedik meccsre, hanem már a sorozat rajtjánál is bevethető volt. Edwards a padról beszállva 18 pontig jutott, ez is elég volt ahhoz, hogy a Wolves meglepje az egy hete pihenő Spurst.

Wembanyama 17 mezőnykísérletéből csak ötször talált be, a triplavonalról kilencből nulla dobása volt jó. A francia 11 pontos, 15 lepattanós, és elképesztő 12 blokkos tripla duplát ért el. Amióta feljegyzik a blokkokat az NBA-ben (1973), senki sem ért el ennyi blokkot egy rájátszásmérkőzésen. A ligában ő a harmadik játékos, aki blokkokkal ért el tripla duplát a PO-ban. Az elmúlt két évet tekintve Wembanyamának volt a negyedik legtöbb blokkja a rájátszásban, ehhez mindössze öt meccsre volt szüksége.

A Spurs az első vereség után a második hazai meccsét hozta, aztán Minnesotában visszavette a pályaelőnyt is. A harmadik találkozón Wembanyama 39 pontos, 15 lepattanós teljesítménnyel volt csapata legjobbja. „Amióta a ligában játszom, alig vártam, hogy átélhessem ezeket a pillanatokat, ezeket a nagy téttel bíró mérkőzéseket... Az az érzés, ami a meccsek előtt eltölt, ez a láz a szívemben, még erősebb, és a mérkőzés előrehaladtával egyre csak erősödik. Erre születtem, ezt szeretem mindenekelőtt.”

A Spurs centere néhány felületi sérülést is begyűjtött a Minnesota ellen, ezekről így vallott: „Ez előfordul, végül is ők a farkasok.” Végül a Bajnokok Ligája döntőjéről is szót ejtett. „Természetesen a PSG-t tippelem győztesnek, legalább ők szórakoztató mérkőzést fognak nyújtani, mert tudom, hogy az Arsenal nem.”

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–LOS ANGELES LAKERS (4.) 3–0

Egyértelmű esélyes volt az OKC, de az mégis érdekes volt, hogy az első meccs előtt 15.5 pontos favorit volt a címvédő. Ilyen sokat még sose jósoltak LeBron James aktuális csapata ellen hosszú rájátszáskarrierje során. A sorozat előtt 9.5-szeres szorzóval lehetett fogadni a Lakers továbbjutására, Ilyen magas odds sosem volt még a Los Angeles-i csapat sikerére a nyugati elődöntőkben.

Az első meccs legjobb dobója LeBron James volt 27 ponttal, ráadásul Shai Gilgeous-Alexander nem érte el a húsz pontot sem, így a szériája – amely 140 találkozót foglal magában – már csak az alapszakaszban folytatódik. Hiába ez a két reménykeltő jel, az OKC az esélyeknek megfelelően 18 ponttal megverte a Lakerst.

A második meccsen beindult Austin Reaves és meg sem állt 31 pontig, de csak két és fél negyedig tudta tartani a lépést a Lakers a címvédővel. LeBron James újabb mérföldkőhöz ért, ő lett az első, aki 300 PO-meccsen lép pályára.

NEW YORK KNICKS (3.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) 3–0

A kiesés szélén volt a New York, de sorozatban három meccset behúzva átment az Atlantán, aztán megnyerte a Philly elleni első három meccset is. A Knicks lett az első csapat az NBA-ben, amely egymást követő három mérkőzést legalább 25 ponttal nyert meg a rájátszásban. A 76ersnek az első meccses 39 pontos zakó volt a franchise történelmének második legnagyobb PO-veresége.

Az első találkozót csaknem negyven ponttal hozó New York a másodikat is behúzta, ám ezúttal jóval szorosabb volt. A Joel Embiidet nélkülöző Philadelphia a második meccsre összeszedte magát. Az összecsapás menetét jól jellemzi, hogy 25-ször változott a vezető kiléte – ez a legtöbb egy rájátszásbeli mérkőzésen az elmúlt 11 évben –, és 14-szer volt döntetlen. Egyik csapat sem vezetett több mint hét ponttal. 99–99-nél egyenlítettek a vendégek, a végjátékot azonban 9–3-ra hozta a Knicks, ezzel megnyerte második hazai meccsét is.

Joel Embiid már a párharc kezdetén amiatt aggódott, hogy a New York szurkolói lesznek fölényben Philadelphiában is: „Van egy üzenetem a szurkolóinknak. Amikor legutóbb a Knicks ellen játszottunk, olyan érzésem volt, mintha (Philadelphia) a Madison Square Garden keleti változata lenne. Szükségünk lesz a támogatásotokra. Ne adjátok el a jegyeiteket! Ez nagyobb dolog, mint ti magatok... Ha pénzre van szükségetek, én segítek.”

DETROIT PISTONS (1.)–CLEVELAND CAVALIERS (4.) 2–1

A két hétmeccses párharcból érkező csapat csatájában a Detroit egyaránt tíz ponttal nyerte meg az első két hazai meccsét. A Pistons végre azt a formáját mutatta, amellyel megszerezte a keleti első kiemelést. Cunningham nem került háttérbe, de mellé többen is felléptek támadásban.

A másik oldalt Donovan Mitchell a második meccsen 31 pontot szerzett. Azt megelőzően hat egymást alkalommal maradt 25 pont alatt a PO-ban, pedig azelőtt három volt a legrosszabb ilyen sorozata. Ellenben az első két meccsen James Hardennek több labdavesztése (11) volt, mint sikeres mezőnykosara (9).