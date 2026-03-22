Hamarosan itt a 32 csapatos NBA – így érkezhetne két új franchise a ligába

A HÉT TÉMÁJA

Egy régóta forró téma kapott újra lángra a héten. Adam Silver még 2020 decemberében jelentette ki, az NBA fontolóra veszi azt, hogy új csapattal bővüljön. Az ESPN riportere, Shams Charania hétfőn arról számolt be, hogy a következő tulajdonosi találkozón szavaznak a két új csapat érkezéséről. Ugyan már többször is előkerült a téma, ezúttal már egyre inkább úgy tűnik, hogy nincs visszaút, hamarosan 32 csapatos lesz az NBA.

A bővítés leginkább gazdasági kérdés, megéri-e csökkenteni a tulajdonrészesedést a két új csapat okozta nagyobb bevételek kedvéért. Mivel az elmúlt idényekben a csapatok értéke az egekbe szökött – például a Los Angeles Lakers tavaly 10 milliárd dollárért kelt el –, az NBA bővítésével kapcsolatban reálisan elvárható összegek is emelkedtek. Charania arról számolt be, hogy a javaslatok értéke 7 és 10 milliárd dollár között mozoghat. Az ESPN ezt azzal szemlélteti, hogy ha két új érkező csapat összesen 15 milliárd dollárért szállna be, akkor a 30 jelenlegi tulajdonos fejenként egy-egy 500 millió dolláros csekkel lenne gazdagabb.

A két új csapat minden bizonnyal Seattle-be és Las Vegasba kerülne.

A Thunder 2008-ban költözött el Seattle-ből, így húszéves kihagyás után lehetne itt ismét NBA-csapat. Sokáig az volt a probléma, hogy a KeyArena alkalmatlan a mérkőzések megrendezésére, viszont 2021-ben megnyílt a felújított Climate Pledge Arena, amely a WNBA-ben szereplő Storm és az újonnan alapított NHL-es Kraken otthonaként szolgál. Las Vegas már így is a liga nem hivatalos 31. városává vált, hiszen az elmúlt években rendezett nyári liga mellett a három éve létező NBA-kupa négyes döntőjét is ott rendezik. Las Vegasban ráadásul robbanásszerűen nő a sportélet: 2020-ben a Raiders (NFL) Oaklandből, 2017-ben az Aces (WNBA) San Antonióból költözött oda, míg 2017-ben a Golden Knights az NHL bővítése során alakult meg, továbbá F1-es futamot is rendeznek a városban. Előkerült a mexikói Mexikóváros, a kanadai Vancouver és Montreal, illetve az Egyesült Államokbeli Kansas City, Louisville és Nashville, de egyik sem igazán esélyes.

A Thunder 2008-as költözésekor létrejött egy megállapodás, amely rendezte a csapat arénabérleti szerződésével kapcsolatos pert, és lehetővé tette a franchise Oklahoma Citybe költözését. Ez az egyezség előírta, hogy a SuperSonics nevet, valamint az ahhoz kapcsolódó összes logót, színt és védjegyet térítésmentesen átadják annak az új NBA-csapat tulajdonosának, amelynek engedélyezik, hogy a felújított KeyArena-ban játsszon, tehát újraéledhet a zöld-sárga Seattle SuperSonics, amelyben Kevin Durant is megkezdte karrierjét.

Az ESPN azt írja, mivel mindkét új franchise nyugatra kerülne, egy csapat átkerülne a Keleti konferenciába. Minden bizonnyal a Minnesota Timberwolves, a New Orleans Pelicans és a Memphis Grizzlies közül kerülhet ki a költöző csapat. Földrajzi szempontból New Orleans és Memphis a Nyugati konferencia legkeletibb csapatai, de rövid repülési távolságra vannak több nyugati ellenféltől (egymástól, mindhárom texasi csapattól és a Thundertől). Minnesota nyugatabbra fekszik, de földrajzilag sokkal elszigeteltebb. A Timberwolves legközelebbi nyugati ellenfele, a Denver Nuggets 1100 kilométerre van, nagyjából hat keleti város (Milwaukee, Chicago, Indianapolis, Detroit, Cleveland és Toronto) ugyanekkora távolságra fekszik.

Így nézhetnének ki a konferenciák (Fotó: Facebook/Basketball Legacy)

A bővítés az NBA rájátszásán nem változtatna, ugyanúgy konferenciánként tíz csapat jutna tovább az alapszakaszból (négy a play-inbe, hat a rájátszásba). Az NBA-kupán viszont a hat ötcsapatos csoportokat az európai labdarúgásban megszokott nyolc darab négycsapatos kvartett váltaná fel. Ugyan a játékosoknak nincs beleszólásuk, állítólag a játékos-szakszervezet is örülne a kétcsapatnyi új játékos érkezésének. A legkorábban a 2028–2029-es idénybe csatlakozó két új együttes belépési körülményeiről még sokat fognak vitázni. A két csapat a 2023-as kollektív szerződés szerinti Expansion Drafton igazolhat új játékosokat. A meglévő harminc csapat egyenként legfeljebb nyolc szerződés alatt lévő játékost védhet le. Az új franchise-oknak legalább 14 játékost kell kiválasztaniuk, egy csapatból maximum egy játékost vihetnek el. Az új csapatok korábban nem kapták meg az 1/1-es draftcetlit, plusz a fizetési plafon is más mértékben lenne érvényben az első években.

Adam Silver egyelőre nem ígér semmit, a tulajdonosok még csak arról szavaznak, hogy elkezdjék-e felmérni a két város potenciálját. Előrejelzések szerint 2027 tavaszáig kell odaítélni a befektetőknek az új csapatot, hogy a 2028-as idénynél már ne 30 csapattal induljon meg az NBA.

A HÉT TRÜKKÖS JÁTÉKA

Rangadóhoz méltó igazi fordulatos meccset játszott a Los Angeles és a Denver. A Lakers Austin Reaves zseniális megoldásának köszönhetően mentette hosszabbításra a meccset. Reaves 5.2 másodperccel a mérkőzés vége előtt 118–116-os Nuggets-vezetésnél direkt elrontotta a büntetőt, összeszedte a lepattanót, majd egyenlített. A hosszabbításban már a Luka Doncic vezetett Los Angeles felé billent a mérleg.

Austin Reaves forces to OT with the intentional missed free throw 👀🔥 pic.twitter.com/LFMBhRinH4 — Swish Cultures (@swishcultures_) March 15, 2026

A HÉT PÁRBAJA

Az Egyesült Államok korábbi elnöke, Barack Obama a Minnesota Timberwolves sztárjával, Anthony Edwardsszal mérkőzött meg. Először kosaraztak, majd az asztaliteniszben mérték össze tudásukat, végül jöhetett a társas.

A HÉT LECKÉJE

LeBron James épp az öltöző felé indult, amikor egy gyerek aláírást kért tőle. „Mondd, hogy légy szíves!” – hallható apukája tanácsa, a gyerek kimondja a bűvös szót, erre a Lakers sztárja visszafordul és kiosztja az aláírást.

LeBron James signed a fan’s shoes after his dad made him say “please” 🔥 pic.twitter.com/0C6QOEH5n6 — FearBuck (@FearedBuck) March 18, 2026

A HÉT EDZŐJE

A pályán és azon kívül is tarolt Steve Kerr. A Golden State trénere a Washington elleni hétfői mérkőzésen megszerezte edzői karrierje 600. győzelmét. Kerrnek 943 mérkőzésre volt szüksége a 600 győzelemhez, ennél csak Phil Jackson (805), Pat Riley (832) és Gregg Popovich (887) jutott el előbb ehhez a mérföldkőhöz.

„Szürreális érzés a nevemet abban a társaságban hallani, de elmondhatom, hogy az a dolog, ami mindannyiunkat összeköt – azokat a neveket és az enyémet–, az a tehetség. Ebben a bajnokságban nem lehet nyerni nagyszerű játékosok nélkül, és én már attól a naptól kezdve, hogy elvállaltam ezt a munkát, hihetetlen tehetségekkel voltam körülvéve”

– mondta a találkozó után Kerr, aki játékosként 601 győzelemig jutott. A 60 éves Kerr ráadásul Oscar-díjat is nyert az Üres szobák című rövidfilm vezető producereként. A 35 perces filmben Steve Hartman televíziós újságíró és Lou Bopp fotós azoknak a családoknak a történetét mutatja be, akik megörökítik az iskolai lövöldözésekben megölt gyermekek hátrahagyott szobáit. Kerr – akinek apját, az akkori bejrúti American University rektorát 1984-ben lelőtték – régóta hangoztatja a józan észre alapuló fegyverviselési szabályozás szükségességét. „Nekem semmi közöm nem volt a film elkészítéséhez – nyilatkozta Kerr hétfőn. – De nagyon büszke vagyok arra, hogy kapcsolatba hoznak vele.”

„Körülbelül egy évvel ezelőtt felhívtak, és megkérdezték, szeretnék-e vezető producerként közreműködni, ami lényegében azt jelentette, hogy a nevemet adom a filmhez, és segítek a promóciójában – mondta Kerr. – A kérdésen gondolkodnom sem kellett, tekintve, hogy mennyire közel áll hozzám ez a téma. Aztán miután megnéztem a filmet, egyszerűen elkápráztatott, milyen gyönyörű és megható volt.”

Steve Kerr és az Üres Szobák című rövidfilm alkotói (Fotó: Getty Images)

A HÉT VESZTESE

Joel Embiid kihagyta a Philadelphia Portland Trail Blazers elleni meccsét. Ennél a pontnál Embiid pont ugyanannyi meccset hagyott ki az alapszakaszban (485), mint amennyin elérhető volt (485), ami hűen jellemzi az egyszeres MVP karrierjét.

Megszokott kép: Joel Embiid ezúttal sem bevethető (Fotó: Getty Images)

A HÉT VICCES JELENETE

Alex Carusónak leesett a cipője, ám így sem hagyta abba a védekezést, megfogta a cipőt és azzal ütötte ki Tristan da Silva kezéből a labdát. A kreatív megoldásért technikai volt Caruso „jutalma”, de az eseten a játékvezető is mosolygott.

This genuinely the craziest thing I've ever seen on a basketball court 😭pic.twitter.com/hhb8S9zhkK — Sleeper (@SleeperHQ) March 18, 2026

A HÉT SÉRÜLÉSE

Először Shams Charamia írta meg az ESPN-re, hogy Cade Cunninghamet légmellel diagnosztizálták, ennek következtében várhatóan hosszabb ideig nem léphet pályára. Cunningham a Washington elleni mérkőzésen Tre Johnsonnal ütközött, és el is hagyta a pályát az első negyed elején. Később hivatalosan is megerősítették a hírt a sérülésről, ami állítólag nem súlyos.

Cunningham detroiti klubrekordot jelentő 24.5 pontot és 9.9 gólpasszt átlagol az idényben. Az NBA hivatalos oldalán minimum kéthetes kihagyást jósolnak Cunninghamnek, de könnyen lehet, hogy hosszabb időre szorul pályán kívülre. A liga új szabályai szerint egy játékosnak legalább 65 meccset kell játszania ahhoz, hogy jelölhessék az év végi díjakra, és bekerülhessen az All-NBA csapatokba. Van egy kiskapu, ami akkor lép érvénybe, ha egy játékos az idény végén szenved sérülést. Ennek feltétele, hogy a játékos a sérülés előtt a csapata 85 százalékán lépjen pályára, továbbá érje el a 62 meccset. Cunningham 61 mérkőzésnél tart, így hiába a historikus idény, jelen állás szerint nem éri el az alsó határt.

Cade Cunningham megsérült a Washington Wizards ellen (Fotó: Getty Images)

A HÉT LÚZERE

A Brooklyn idénye egyértelműen a tankolásról szól. A Nets a liga harmadik legrosszabb mérlegével rendelkezik, a szurkolók leginkább már a draftot várják. Az OKC ellen azonban mélypontot élt át a Brooklyn, amely az első félidőben mindössze 22 pontot szerzett a bajnoki címvédő ellen, ami negatív rekord az 1997–1998-as idény óta.

A HÉT JÁTÉKOSA

Korábban beszámoltunk arról, hogy Luka Doncic magánélete miatt került a reflektorfénybe: a Lakers játékosnak külön váltak útjai gyermekei anyjával, aki el is utazott Szlovéniába. Doncic azonban ennek ellenére élete formájában játszik, a Lakers sorozatban nyolc meccset megnyert, ezalatt a szlovén játékos mindig elérte a 30 pontot, négyszer a 40-et, kétszer az 50-et, legutóbb pedig hatvanat szórt a Miami ellen. Előző nyolc meccsén 40.9 pontot, 8.9 lepattanót, 7.4 gólpasszt és 6.1 triplát átlagolt, mindezt remek hatékonysággal és parádés védekezéssel. 2016 áprilisa óta ő az első Lakers-játékos, aki elérte a hatvanpontos határt, akkor Kobe Bryant volt képes erre.

🚨 LUKA JUST DROPPED 60 POINTS 🚨



🪄 60 PTS

🪄 7 REB

🪄 5 STL

🪄 9 3PM



It's the first 60-PT game for a Lakers player since Kobe Bryant scored 60 PTS in his final NBA game on April 13, 2016 vs the Jazz. pic.twitter.com/6lf8h82phH — NBA (@NBA) March 20, 2026

Luka Dončić over his last 8 games:



60 PTS - 7 REB - 5 STL

40 PTS - 9 REB - 10 AST

36 PTS – 6 REB – 4 AST

30 PTS – 11 REB – 13 AST

51 PTS – 10 REB – 9 AST

31 PTS – 11 REB – 11 AST

35 PTS – 8 REB – 4 AST

44 PTS – 9 REB – 5 AST



Lakers 8-0 pic.twitter.com/5A7PK9UBP4 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 20, 2026

A HÉT ZSÁKOLÁSA

Doncic mellett nem akart lemaradni LeBron James sem, aki megszerezte karrierje 124. tripla dupláját a Heat ellen. A 41 éves James is elemében volt, a zsákolástól sem riadt vissza.