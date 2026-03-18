Shai Gilgeous-Alexander 40 ponttal segítette győzelemre a rájátszásba jutó OKC-t – videó
Az Orlando legyőzésével hivatalosan is bebiztosította rájátszáshelyét a címvédő OKC. A Thunder sorozatban kilencedik alkalommal nyert, a győzelemből a regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 50 ponttal vette ki a részét.
Jalen Duren karrierrekordot jelentő 36 pontot szórt a Washington otthonában. A Detroit a négymeccses vereségsorozat után a legutóbbi öt meccséből négyet megnyert és továbbra is vezeti a Keleti konferenciát. A Pistonsnál azonban aggodalomra adhat okot, hogy Cade Cunningham az első negyedben hátsérülés miatt kiállt.
Josh Hart 13 mezőnykísérletéből 12 pontos volt, ezzel legjobb New York-i mérkőzését játszva 33 pontig jutott. Ő a harmadik Knicks-játékos, aki kilencven százalékos hatékonysággal harminc pont fölé jut. A New York gond nélkül legyőzte a ligautolsó Indiana Pacerst.
A San Antonio a nyugati utolsó Sacramento otthonában aratott 132–104-es győzelmet. A mérkőzés legjobbja a hazai Maxime Raynaud volt 32 ponttal, míg a Spursben négyen is 15 pont fölé jutottak, Victor Wembanyama 22 perc alatt 18 pontot és nyolc lepattanót jegyzett. A San Antonio legutóbbi 21 meccséből 19-et megnyert.
Nikola Jokics nyolc pontot, hét lepattanót és 14 asszisztot szerzett a Philadelphia 76ers ellen. A Denver Nuggets közel harminc ponttal nyert, ebből Cameron Johnson 18, Christian Braun 22 pontot dobott.
KOSÁRLABDA
NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Miami Heat 136–106
Orlando Magic–Oklahoma City Thunder 108–113
Washington Wizards–Detroit Pistons 117–130
New York Knicks–Indiana Pacers 136–110
Milwaukee Bucks–Cleveland Cavaliers 116–123
Minnesota Timberwolves–Phoenix Suns 116–104
Denver Nuggets–Philadelphia 124–96
Sacramento Kings–San Antonio Spurs 104–132