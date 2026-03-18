Shai Gilgeous-Alexander 40 ponttal segítette győzelemre a rájátszásba jutó OKC-t – videó

Az Orlando legyőzésével hivatalosan is bebiztosította rájátszáshelyét a címvédő OKC. A Thunder sorozatban kilencedik alkalommal nyert, a győzelemből a regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 50 ponttal vette ki a részét.

🏀 40 PTS

🏀 5 REB

🏀 4 STL



For the 13th time in 17 years, the Thunder are heading to the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/vxk4ZGQmFG — NBA (@NBA) March 18, 2026

Jalen Duren karrierrekordot jelentő 36 pontot szórt a Washington otthonában. A Detroit a négymeccses vereségsorozat után a legutóbbi öt meccséből négyet megnyert és továbbra is vezeti a Keleti konferenciát. A Pistonsnál azonban aggodalomra adhat okot, hogy Cade Cunningham az első negyedben hátsérülés miatt kiállt.

36 PTS (career-high)

12 REB



At 22 years and 119 days old, Duren becomes the 2nd-youngest player in Pistons franchise history to record 35+ PTS, and 10+ REB in a game, trailing only Isiah Thomas (21y, 284d). pic.twitter.com/JSED2aKyfU — NBA (@NBA) March 18, 2026

Josh Hart 13 mezőnykísérletéből 12 pontos volt, ezzel legjobb New York-i mérkőzését játszva 33 pontig jutott. Ő a harmadik Knicks-játékos, aki kilencven százalékos hatékonysággal harminc pont fölé jut. A New York gond nélkül legyőzte a ligautolsó Indiana Pacerst.

33 PTS (most-ever as a Knick, 12-13 FGM)

7 REB

5 AST

2 STL

5 3PM



He joins Bernard King and Willis Reed as the only Knicks to total 30+ points on at least 90% shooting in a game 🤯 pic.twitter.com/1V7fBXZlNo — NBA (@NBA) March 18, 2026

A San Antonio a nyugati utolsó Sacramento otthonában aratott 132–104-es győzelmet. A mérkőzés legjobbja a hazai Maxime Raynaud volt 32 ponttal, míg a Spursben négyen is 15 pont fölé jutottak, Victor Wembanyama 22 perc alatt 18 pontot és nyolc lepattanót jegyzett. A San Antonio legutóbbi 21 meccséből 19-et megnyert.

Nikola Jokics nyolc pontot, hét lepattanót és 14 asszisztot szerzett a Philadelphia 76ers ellen. A Denver Nuggets közel harminc ponttal nyert, ebből Cameron Johnson 18, Christian Braun 22 pontot dobott.

KOSÁRLABDA

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Miami Heat 136–106

Orlando Magic–Oklahoma City Thunder 108–113

Washington Wizards–Detroit Pistons 117–130

New York Knicks–Indiana Pacers 136–110

Milwaukee Bucks–Cleveland Cavaliers 116–123

Minnesota Timberwolves–Phoenix Suns 116–104

Denver Nuggets–Philadelphia 124–96

Sacramento Kings–San Antonio Spurs 104–132

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ OKC (#1 in West) wins 9th straight, clinches spot in the NBA Playoffs presented by @Google

▪️ SAS (#2 in West) wins 3rd straight

▪️ NYK (#3 in East) wins 4th straight pic.twitter.com/jJXpqL5mqZ — NBA (@NBA) March 18, 2026