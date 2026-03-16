Ha nehezen is, de SGA tovább javította NBA-rekordját, Flagg és a Görög Szörny nagyot játszott

Nem adta könnyen magát a Minnesota, de a címvédő Oklahoma a harmadik negyed hajrájában végleg átvette a vezetést, és be is húzta sorozatban nyolcadik győzelmét. Abban, hogy sokáig futott az eredmény után a Thunder, nyilvánvalóan szerepet játszott, hogy Shai Gilgeous-Alexander nehezen találta a gyűrűt, a negyedik játékrészre fordulva csupán tíz pontnál tartott. Aztán némi pihenés után visszatért a pályára, és rendezte személyes ügyét is: tíz asszisztja mellett kereken 20 ponttal zárt, azaz tovább javította a napokban felállított ligarekordját – ez volt sorozatban a 128. alapszakaszi mérkőzése, amelyiken elérte a húszas határt. Chet Holmgren 21, Isaiah Joe 20 ponttal zárt, a Wolvesban Julius Randle 32-vel, Anthony Edwards 19-cel finiselt.

Remek napja volt Cooper Flaggnek, aki 27 ponttal, hat lepattanóval és 10 assziszttal gondoskodott arról, hogy a Dallas ne csak megússza az újabb nagy verést a Cleveland ellen, hanem elégtételt is vegyen a minapi 105–138-ért. A 19 éves és 84 napos Flaggnél fiatalabban csak egyvalaki zárt ebben a három kategóriában 25+, 10+, 5+ mutatós meccset az NBA-ben: LeBron James 2003-ban. Naji Marshall 25, P. J. Washington 20 ponttal vette ki a részét az idegenbeli sikerből, a Cavsben Donovan Mitchell 26 ponttal zárt, míg a lábtöréséből felépülő Max Strus 24 ponttal kezdte meg az idényt.

A Detroit kisebb hullámvölgy után zsinórban megnyert három meccset, de Torontóban nem tudta folytatni a sorozatot, a keleti hatodik helyért kapaszkodó hazaiak Brandon Ingram 34 pontjára építve otthon tartották a győzelmet. RJ Barrett 27 pontot tett be a közösbe, Jakob Pöltl (21 pont, 18 lepattanó) és Scottie Barnes (14, 10) egyaránt dupla duplát ért el, míg Cade Cunningham 33 ponttal és kilenc assziszttal húzta a Detroitot, amelynek első félidőbeli 64.9 százalékos dobóteljesítménye a harmadik negyedre 26.9-re esett vissza a Raptors feljavuló védekezése következtében (is).

A zaklatott idényt teljesítő Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) ezt a meccset sem úszta meg sérülés nélkül, de mielőtt – egy már fájó térddel végrehajtott zsákolás és két büntető után – beballagott az öltözőbe a harmadik negyedben, összeszedett teljesítménnyel megalapozta a Milwaukee győzelmét az Indiana ellen. A „Görög Szörny” 31 pontot, 14 lepattanót és nyolc asszisztot jegyzőkönyvezett, amivel elhagyta a 30+, 10+, 5+ mutatóegyüttes alapján összeállított NBA-örökrangsor élén Oscar Robertsont. Neki 160, Roberstonnak 159 ilyen mérkőzése volt az alapszakaszban. Adetokunbo eddig 31 mérkőzést hagyott ki ebben az idényben sérülés miatt (szomorú karriercsúcs), és bár a mostaniról egyelőre nincs pontos diagnózis, nem biztos, hogy a következő meccsen pályán lesz a Bucks 34-ese.

A New York 21 pontos hátrányban is volt, de végül sikerült felülkerekednie a toldozott-foldozott Golden State-en. Jalen Brunson 30 pontot és kilenc asszisztot, Karl-Anthony Towns 17 pontot és 12 lepattanót ért el a Knicksben, odaát Brandin Podziemski 25-tel volt a legeredményesebb. A térdével kínlódó Stephen Curry sorozatban a 17. mérkőzését hagyta ki, és hiányzott a vendégektől Seth Curry, Al Horford, Draymond Green, Kristaps Porzingis, valamint De’Anthony Melton is.

Ugyancsak tartalékos volt a Philadelphia, de Joel Embiid, Tyrese Maxey és Kelly Oubre Jr. távollétében is sikerült megvernie a Portlandet; a nyerőember Quentin Grimes volt, aki idénycsúcsot érő 31 pontjából 14-et az utolsó negyedben ért el.

A nyugati utolsó Sacramento kozmetikázgatja gyengécske mérlegét (18 győzelem, 51 vereség), a legutóbbi öt meccséből már a negyediket nyerte meg. A tabellaszomszéd Utah elleni siker főképp DeMar DeRozan érdeme, aki több mint egy év után hatolt át a negyvenpontos határon: 11/21-es duplamutatóval és egy kazalnyi büntető értékesítésével (18/21) 41 pontig jutott.

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves 116–103

Cleveland Cavaliers–Dallas Mavericks 120–130

Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 134–123

Toronto Raptors–Detroit Pistons 119–108

Philadelphia 76ers–Portland Trail Blazers 109–103

New York Knicks–Golden State Warriors 110–107

Sacramento Kings–Utah Jazz 116–111