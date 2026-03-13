NBA: Gilgeous-Alexander a Boston elleni rangadón megdöntötte Chamberlain rekordját

Bő egy hónappal az alapszakasz zárása előtt a játéknap csúcsrangadóját Okalahoma Cityben rendezték, ahol a címvédő Thunder a rekordbajnok Boston Celticsszet látta vendégül. A mérkőzés a hazaiak klasszisáról, Shai Gilgeous-Alexanderről szólt, aki történelmet írt a mérkőzésen, ugyanis 35 pontig jutott az este, és ezzel megdöntötte az NBA-legenda Wilt Chamberlain rekordját, aki anno 126 egymást követő meccsen jutott 20 vagy annál több pont fölé. Csapata pedig ennek a teljesítménynek is köszönhetően nagy csatában, 104–102-re legyőzte a Bostont és sorozatban hetedik meccsét nyerte meg az alapszakaszban. A mindent eldöntő kosarat Chet Holmgren szerezte büntetőkből 0.9 másodperccel az utolsó dudaszó előtt.

A Los Angeles Lakers odahaza egy pontokban gazdag mérkőzésen győzte le 142–130-ra a Chicago Bullst. A mérkőzésen ismét világklasszis formát mutatott Luka Doncic, aki 51 ponttal, tíz lepattanóval és kilenc gólpasszal zárt a Bulls ellen, míg a klublegenda LeBron James három meccs kihagyás után visszatért a sérüléséből, és 18 ponttal vette ki a részét csapata sikeréből. A mostani volt egyébként Doncic 13. meccse a Lakers színeiben, ahol 40 vagy annál több pontig jutott, és ezzel a franchise történetének kilencedik helyére lépett elő.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons egymás után a második győzelmét szerezte az idény legrosszabb, négymeccses vereségsorozata után. A Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen Cade Cunningham 13 gólpasszt is jegyzett, a csapata pedig végül simán, 131–109-re nyerte meg az összecsapást.

NBA

ALAPSZAKASZ

