NBA: Gilgeous-Alexander a Boston elleni rangadón megdöntötte Chamberlain rekordját

2026.03.13. 07:50
Shai Gilgeous-Alexander rekordot döntött (Fotó: Getty Images)
rekord NBA Boston Celtics Shai Gilgeous-Alexander Wilt Chamberlain Oklahoma City Thunder Luka Doncic
Kilenc mérkőzés szerepelt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapjának programjában, magyar idő szerint pénteken hajnalban. Köztük a nap rangadója az Oklahoma City Thunder–Boston Celtics rangadó, vagy egy igazi klasszikus összecsapás a Los Angeles Lakers és a Chicago Bulls csapatai között.

Bő egy hónappal az alapszakasz zárása előtt a játéknap csúcsrangadóját Okalahoma Cityben rendezték, ahol a címvédő Thunder a rekordbajnok Boston Celticsszet látta vendégül. A mérkőzés a hazaiak klasszisáról, Shai Gilgeous-Alexanderről szólt, aki történelmet írt a mérkőzésen, ugyanis 35 pontig jutott az este, és ezzel megdöntötte az NBA-legenda Wilt Chamberlain rekordját, aki anno 126 egymást követő meccsen jutott 20 vagy annál több pont fölé. Csapata pedig ennek a teljesítménynek is köszönhetően nagy csatában, 104–102-re legyőzte a Bostont és sorozatban hetedik meccsét nyerte meg az alapszakaszban. A mindent eldöntő kosarat Chet Holmgren szerezte büntetőkből 0.9 másodperccel az utolsó dudaszó előtt.

A Los Angeles Lakers odahaza egy pontokban gazdag mérkőzésen győzte le 142–130-ra a Chicago Bullst. A mérkőzésen ismét világklasszis formát mutatott Luka Doncic, aki 51 ponttal, tíz lepattanóval és kilenc gólpasszal zárt a Bulls ellen, míg a klublegenda LeBron James három meccs kihagyás után visszatért a sérüléséből, és 18 ponttal vette ki a részét csapata sikeréből. A mostani volt egyébként Doncic 13. meccse a Lakers színeiben, ahol 40 vagy annál több pontig jutott, és ezzel a franchise történetének kilencedik helyére lépett elő.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons egymás után a második győzelmét szerezte az idény legrosszabb, négymeccses vereségsorozata után. A Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen Cade Cunningham 13 gólpasszt is jegyzett, a csapata pedig végül simán, 131–109-re nyerte meg az összecsapást.

NBA
ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–Philadelphia 76ers 131–109
Indiana Pacers–Phoenix Suns 108–123
Orlando Magic–Washington Wizards 136–131 – hosszabbítás után
Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 108–97
Miami Heat–Milwaukee Bucks 112–105
Memphis Grizzlies–Dallas Mavericks 112–120
San Antonio Spurs–Denver Nuggets 131–136
Oklahoma City Thunder–Boston Celtics 104–102
Los Angeles Lakers–Chicago Bulls 142–130
 

 

