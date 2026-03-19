Horrorisztikus sérülést szenvedett Noa Lang Szoboszlaiék ellen

A találkozó első félidejében a törökök nigériai támadója, Victor Osimhen sérült meg, hosszas ápolás után végül folytatni tudta a játékot, ám a szünetben elvégzett gyors vizsgálatok után a második félidőre már nem érkezett vissza a pályára. A találkozó utáni tüzetesebb orvosi vizsgálatok után pedig megállapították eltört az alkarja. Emiatt akár 5 hónap kihagyás is várhat rá, attól függően, hogy kell-e műteni, vagy sem, ám ez csak a későbbiekben derül ki – az mindenesetre biztos, hogy legalább egy hónapig nem léphet pályára.

Nála rosszbbul járt a szünetben csereként pályára lépő Noa Lang. A holland válogatott szélső a találkozó 78. percében az alapvonal közelében Curtis Jonesszal harcolt egy labdáért, amit nem tudott a pályán tartani, s a lendületét a reklámtáblának dőlve csillapította: a kezével rátámaszkodott a táblára, csakhogy amikor a teljes testsúlyával is ránehezedett hirdetőfelületre, a jobb hüvelykujját odacsípte a felső tartólemez alá, s kis híján leszakadt a felső ujjperce. A közelben lévő Liverpool-játékosok – Jones, Ibrahima Konaté és Szoboszlai Dominik – próbálták nyugtatni Langot, egyben jelezték is a kispadok felé, hogy sürgős orvosi segítségre van szükség. Egy a lelátóról készült nézői videón jól látszik, hogy Szoboszlai is elborzadva látta, Lang sérülésének súlyosságát.

A 26 éves 15-szörös holland válogatott védőt lecserélték, s még szerda este meg is műtötték Liverpoolban.

A mérkőzést a Liverpool 4–0-ra megnyerte, a találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte, Kerkez Milossal együtt végigjátszotta a mérkőzést, ahogy a Galatánál Sallai Roland is.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot

GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel.