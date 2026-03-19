Fontos mérkőzésekről hiányozhat Thibaut Courtois

A Manchester City vendégeként pályára lépő Real Madrid a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján (1–2) félidei kapuscserére kényszerült, ugyanis Thibaut Courtois izomsérülést szenvedett.

A „királyi gárda” először azt remélte, hogy első számú kapusuk már a hétvégén újból pályára léphet az Atlético Madrid ellen városi rangadón, orvosi vizsgálatokat követően viszont megállapították, hogy hosszabb kihagyás vár a belgára. A Diario AS megerősítette, hogy a hálóőrnek feltehetőleg szakadás van a jobb közelítő izmában. Pontosabb részletekre a mai nap (csütörtök) folyamán derül fény, a játékosra további vizsgálatok várnak. Courtois még a bemelegítés folyamán szenvedte el a sérülést, melyet az első félidő terhelése súlyosbíthatott.

Már egy kisebb sérülés esetén is 3-4 hét kihagyás veszélye fenyegeti, amennyiben viszont súlyos sérülésről van szó, akár hónapokig is kimaradhat. A BL folytatásában a Real Madrid három hét múlva otthon fogadja a Bayern Münchent. Courtois szereplése egyelőre kérdéses, a legjobb forgatókönyv szerint a bajorok elleni odavágón már játszhat. Átmenetileg Andrij Lunyin fogja védeni a Real kapuját.