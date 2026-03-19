Fontos mérkőzésekről hiányozhat Thibaut Courtois
A Manchester City vendégeként pályára lépő Real Madrid a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján (1–2) félidei kapuscserére kényszerült, ugyanis Thibaut Courtois izomsérülést szenvedett.
A „királyi gárda” először azt remélte, hogy első számú kapusuk már a hétvégén újból pályára léphet az Atlético Madrid ellen városi rangadón, orvosi vizsgálatokat követően viszont megállapították, hogy hosszabb kihagyás vár a belgára. A Diario AS megerősítette, hogy a hálóőrnek feltehetőleg szakadás van a jobb közelítő izmában. Pontosabb részletekre a mai nap (csütörtök) folyamán derül fény, a játékosra további vizsgálatok várnak. Courtois még a bemelegítés folyamán szenvedte el a sérülést, melyet az első félidő terhelése súlyosbíthatott.
Már egy kisebb sérülés esetén is 3-4 hét kihagyás veszélye fenyegeti, amennyiben viszont súlyos sérülésről van szó, akár hónapokig is kimaradhat. A BL folytatásában a Real Madrid három hét múlva otthon fogadja a Bayern Münchent. Courtois szereplése egyelőre kérdéses, a legjobb forgatókönyv szerint a bajorok elleni odavágón már játszhat. Átmenetileg Andrij Lunyin fogja védeni a Real kapuját.
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|60–24
|+36
|66
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|28
|11
|11
|6
|43–35
|+8
|44
|6. Celta Vigo
|28
|10
|11
|7
|38–31
|+7
|41
|7. Real Sociedad
|28
|10
|8
|10
|43–42
|+1
|38
|8. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|28
|9
|7
|12
|33–35
|–2
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Rayo Vallecano
|28
|7
|11
|10
|28–34
|–6
|32
|14. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|15. Sevilla
|28
|8
|7
|13
|37–47
|–10
|31
|16. Mallorca
|28
|7
|7
|14
|33–45
|–12
|28
|17. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|19. Levante
|28
|5
|8
|15
|30–46
|–16
|23
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21