Nemzeti Sportrádió

Lesz-e újabb Duplantis-világcsúcs? – öt izgalmas kérdés a fedett pályás vb előtt

2026.03.19. 10:33
A svéd Armand Duplantis 16. alkalommal döntheti meg a rúdugrás világcsúcsát, a versenyszám abszolút esélyesének számít (Fotó: AFP)
Címkék
Armand Duplantis Keely Hodgkinson atlétika
A lengyelországi Torun ad otthont a 2026-os fedett pályás atlétikai világbajnokságnak. A pénteki rajtra hangolva először öt érdekes kérdést teszünk fel.

Tizenegy magyar atléta utazott el szerdán a fedett pályás világbajnokságra Lengyelországba. A hétvégén Torunban az Európa-csúcstartó Molnár Attilának is szurkolhatunk mint éremesélyesnek, a külföldi sztárok közül pedig a rúdugró Armand Duplantis mellett a 800 méteren induló Keely Hodgkinson és a hármasugró Yulimar Rojas is megmutatja magát.

1.) MEGLESZ-E A 7. MAGYAR VB-ÉREM?
A fedett pályán Eb-címvédő Molnár Attila 45.01-es Európa-rekorddal „nevezett” a toruni vb-re 400 méteren. Ha ezt az eredményét megközelíti vagy „bemegy” 45 másodperc alá, nehéz elképzelni, hogy ne akasszanak valamilyen színű érmet a nyakába. A 24 éves sprinter erre az idényre már a svájci Laurent Meuwly irányításával Hollandiában tréningező csoportban készült fel. Az első futásai – mint az a bizonyos kontinenscsúcs is – biztatóak voltak. A fedett pályás vb-k négy évtizede íródó történetének mérlege hat magyar érem, a legutóbbiból Molnár is kivette a részét: tavaly Nankingban Enyingi Patrik, Kovács Árpád és Wahl Zoltán oldalán bronzérmes lett a 4x400-as váltóval. Legalább hasonló sikerben reménykedik péntekről szombatra egyéniben.

2.) MIRE MEGY A VILÁG LEGGYORSABBJAI ELLEN A LEGGYORSABB MAGYAR?
Illovszky Dominik februárban megdöntötte Dobos Gábor 1999 óta fennálló országos csúcsát 60 méteren. A fiatal sprinter 6.52-re javította a táv hazai rekordját, és egész télen stabilan futotta a 6.5-tel kezdődő időket. Hasonló teljesítménnyel nem csupán az elődöntőben lehet ott, de a fináléba is bejuthat. A vb-cím két nagy esélyese a jamaicai Kishane Thompson és az amerikai Trayvon Bromell.

Novuna UK Athletics Indoor Championships - Day One
Keely Hodgkinsonnak olimpiai és Európa-bajnoki címe már van, világbajnoki nincs sem szabadtéren, sem fedett pályán (Fotó: Getty Images)

3.) MEGSZORONGATJA-E BÁRKI KEELY HODGKINSONT?     
A brit Keely Hodgkinson pontosan aznap született, mint amikor a 800 méter előző fedett pályás világcsúcsát felállították. A szlovén Jolanda Ceplak 2002. március 3-án futott 1:55.82-es ideje február 19-ig élt, utódja Liévinben nem kevéssel, majdnem egy teljes másodperccel szárnyalta túl. Ha Hodgkinson az 1:54.87-es teljesítményét Torunban nem is ismételi meg, mégiscsak karrierje első felnőtt-vb-aranyára hajt. Sajnos a 400 m gátról a télen 800-ra váltó holland Femke Bol nem áll rajthoz, így a várva várt párharcukra a nyárig biztosan várnunk kell.

4.) KI NYERI MEG AZ ŐRÜLTEN SZOROS NŐI 60 M GÁTAT?
Tavaly Nankingban alig négy századmásodperc választotta el a 60 m gát első hat helyezettjét, amivel minden idők egyik legszorosabb futódöntőjét produkálták. A Bahama-szigetekről érkező világcsúcstartó Devynne Charlton csak egy hajszállal, de megvédte címét. A mostani szezonban ugyanennyire extrémen együtt van az élmezőny, a top hat között hat század van a nevezési listán. Hibázni viszont egyiküknek sem lehet, mert az üldözők, köztük a magyar rekorder Kozák Luca is lecsaphat a kínálkozó lehetőségre. Igaz, ehhez várhatóan 7.92-es legjobbjánál is jobb időre lesz szüksége.

5.) LESZ-E ÚJABB DUPLANTIS-VILÁGCSÚCS?
A svéd-amerikai rúdugró, Armand Duplantis a legutóbbi, 15. világcsúcsát stílusosan a saját versenyén érte el, az uppsalai Mondo Classicon. Szombaton Torunban célba veheti a 632 centimétert is – ez nála szinte csak döntés kérdése. Riválisai közül az idén már négyen is átugrották a hat métert, Emanuil Karalisz a görög bajnokságon bemutatott 617 centijével Szergej Bubkát és Renaud Lavillenie-t is túlszárnyalta. Pech, hogy jó barátja, Duplantis személyében napjaink legnagyszerűbb sportolójával kell megmérkőznie.

 

 

