Magyar válogatott kézilabdázók válthatják egymást a Szegednél – sajtóhír

A kézilabda-átigazolások kapcsán jól értesült RThandball úgy tudja, hogy a Szeged szerződteti Eklemovic Márkót a Győrtől, Palasics Kristófot a Melsungentől, valamint Rosta Miklóst a Dinamo Bucuresti-ből.

Rosta Miklós korábban, 2019 és 2023 között már játszott a Pick Szegedben, 2022-ben ő szerezte a Veszprém elleni bajnoki döntő utolsó gólját, ami akkor bajnoki címet jelentett a Szegednek. Eklemovic Tatabányáról szerződött a Győrhöz, a tavalyi, egyiptomi ifjúsági világbajnokságon a magyar válogatott legeredményesebb játékosa volt, nyolc meccsen 47 gólt szerzett. A Szeged már korábban bejelentette, hogy szerződtette a svéd jobbátlövő Lukas Sandellt, valamint a magyar irányító Lukács Pétert.

A portál a három érkező mellett három távozót is megnevezett. Mikler Roland a Győrben, Bodó Richárd pedig a Tatabányában folytatja pályafutását az idény után. Távozik Szegedről Lazar Kukics is, de ő csak a 2027-es nyáron igazol a Veszprémbe.