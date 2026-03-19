Magyar válogatott kézilabdázók válthatják egymást a Szegednél – sajtóhír

2026.03.19. 09:48
A 247-szeres válogatott Mikler Roland is távozhat Szegedről (Fotó: Török Attila)
Sajtóhírek szerint három játékos távozik az OTP-Bank Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától, míg három érkezőről is tud az RThandball oldala.

A kézilabda-átigazolások kapcsán jól értesült RThandball úgy tudja, hogy a Szeged szerződteti Eklemovic Márkót a Győrtől, Palasics Kristófot a Melsungentől, valamint Rosta Miklóst a Dinamo Bucuresti-ből. 

Rosta Miklós korábban, 2019 és 2023 között már játszott a Pick Szegedben, 2022-ben ő szerezte  a Veszprém elleni bajnoki döntő utolsó gólját, ami akkor bajnoki címet jelentett a Szegednek. Eklemovic Tatabányáról szerződött a Győrhöz, a tavalyi, egyiptomi ifjúsági világbajnokságon a magyar válogatott legeredményesebb játékosa volt, nyolc meccsen 47 gólt szerzett.  A Szeged már korábban bejelentette, hogy szerződtette a svéd jobbátlövő Lukas Sandellt, valamint a magyar irányító Lukács Pétert.

A portál a három érkező mellett három távozót is megnevezett. Mikler Roland a Győrben, Bodó Richárd pedig a Tatabányában folytatja pályafutását az idény után. Távozik Szegedről Lazar Kukics is, de ő csak a 2027-es nyáron igazol a Veszprémbe.

 

